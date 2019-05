Stiri pe aceeasi tema

- Ei sunt Bonnie, Clover și Nellie, trei caței care au avut norocul sa ajunga in brațele și in ingrijirea unei tinere care i-a salvat. Fusesera infometați și urmau sa ajunga la abator cand Skye, care a crescut inconjurata de animala, a decis sa-i adopte. N-a contat ca erau slabi și cu rani, caci toți…

- Doi piloti din Corpul puscasilor marini al SUA au decedat in timpul weekendului dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit, in statul Arizona (sud-vestul SUA), transmit dpa si Xinhua potrivit Agerpres. Pilotii efectuau duminica dimineata o ''misiune de pregatire de rutina'' cu un elicopter…

- Un bebeluș a venit pe lume la sfarșitul lunii martie, la spitalul Sao Joao din Portugalia, la 99 de zile de cand mama lui a murit. Doctorii vorbesc despre un adevarat miracol al medicinei moderne!

- Un film produs de Netflix si care ii are in rolurile principale pe actorii Kevin Costner si Woody Harrelson propune spectatorilor o noua perspectiva despre sangeroasa poveste a cuplului Bonnie si Clyde, dar care, spre deosebire de celebrul film din 1967, se concentreaza de aceasta data asupra detectivilor…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Arad au efectuat, luni, 3 percheziții, pe raza județului Arad, la locuințele unor persoane banuite de furt calificat și distrugere.Aici au fost descoperite și ridicate mai multe instrumente de spargere, 2 butelii de oxigen și acetilena, racordate…

- Hoții care au furat sute de mii de lei dupa ce au aruncat in aer un bancomat din Arad, au fost prinși de polițiști, in urma unei mobilizari impresionante ... The post Bonnie și Clyde de Romania, care au provocat o explozie la un bancomat din Arad și au incercat un jaf la Timișoara, prinși de polițiști!…

- Patru americani si un kenyan au decedat dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit pe o insula de pe lacul Turkana, situat intr-un parc national din nord-vestul Kenyei, a anuntat luni politia locala, citata de Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Prabusirea elicopterului, condus de un…

