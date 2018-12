Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre melodiile populare in perioada sarbatorilor de iarna, difuzata la radiouri din intreaga lume, a fost interzisa la un post din Ohio, dupa ce mai multe persoane s-au plans ca este "inadecvata", "manipuleaza" și "incurajeaza violul".

- Prima piesa lansata de pe acest album, “RA”, are deja peste 5 milioane de vizualizari pe YouTube, așa ca INNA s-a lasat incurajata de succes pentru a lansa mai repede și ”Iguana”, o piesa cu un videoclip care o sa te surprinda puternic. „Iguana” are un sound nou, diferit, exotic, cu un mesaj pozitiv,…

- Dupa succesul ultimelor doua piese, “Mama soacra” și “Arde”, ADDA lanseaza piesa “De piatra” „Pe langa faptul ca e o piesa speciala pentru mine, de suflet, este și prima oara cand imbin pianul cu vocea. Aceasta melodie este despre o calatorie, despre drumul spre succes, despre sacrificii și despre lupta…

- Noul single J Balvin marcheaza intoarcerea sa la ”radacini” și ofera o lecție despre veritabilul spirit al muzicii reggaeton. Cu un ritm molipsitor, „Reggaeton” va anula instant efectele frigului de afara. Piesa apare la doar cateva zile dupa ce a caștigat un Latin Grammy. „Reggaeton-ul a motivat oamenii…

- “Baby” este cel de-al șaselea single lansat de pe albumul de studio “What is Love?” al trupei Clean Bandit, care va fi lansat pe 30 noiembrie. Piesa este o colaborare cu artista galeza Marina (cunoscuta din proiectul Marina and the Diamonds) și omul care a inebunit o lume cu “Despacito”, Luis Fonsi.…

- Inna tocmai a lansat piesa ”Ra”, care s-a auzit in premiera pe radio in matinalul cu Bogdan, Shurubel și Ionuț, la Virgin Radio Romania. ”Ra” este o piesa in limba spaniola, prima de pe albumul ”Yo”, scris in totalitate de Inna. Artista, care pentru un moment locuiește la Barcelona, lanseaza noul album…

- Piesa ”Sa fim oameni – Uniți pentru familie”, lansata sambata, a intrat in topul trending de pe YouTube. In contextul pregatirii referendumului pentru redefinirea familiei in Constituția Romaniei ca uniunea dintre un barbat și o femeie, in loc de cea dintre soți, piesa militeaza pentru familie. Inca…