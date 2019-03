Stiri pe aceeasi tema

- Numerele norocase in funcție de zodie sunt in general dictate de perioada anului in care este nascut un om. Potrivit ultimelor cercetari realizate de astrologi, zodiile prezinta o serie de numere care le dicteaza calea in viața și care se dovedesc a fi cu noroc.

- Pune o lamaie sub pat inainte de a merge la culcare. Vei fi uimit de efecte dimineata! 1. Combate stresul Un studiu realizat de Universiatea din Tokio a descoperit ca linaloolul, un compus responsabil cu mirosul fructului, poate inversa efectele stresului pe 109 gene diferite ale corpului…

- Esti epuizat inca din a doua luna din 2019? Poate ai nevoie de o vacanta sau poate nu. Astrele au decis care sunt lunile de concediu favorabile pentru fiecare zodie in parte. Asa ca nu mai sta pe ganduri si fa-ti deja rezervarile in luna pe care horoscop vacanta 2019 ti-o indica.

- Craciunul 2018 este cu adevarat foarte special pentru ca aceste zile magice si profund spirituale au loc sub lumina puternica a Lunii care pe 22 decembrie, deci cu doar 2 zile inainte de Ajunul Craciunului, a fost Luna plina si nu in orice semn zodiacal ci in Rac, raspunzatorul emotiilor si relatiei…

- Ultima Luna plina a anului a avut loc sambata 22 decembrie in Rac si inca este un eveniment mare! De ce ? Pentru ca o Luna plina in Rac este mereu foarte crescuta emotional. In timp ce lucrurile si starile sunt destul de intense in emotii acum, chiar exacerbate, ele contin si promisiunea pentru…

- BERBECTu te vei zbate sa ajungi cu adevarat acolo unde vrei sa ajungi. Desi in mod normal muncesti mult si ai parte de realizari, lucrurile pot sa nu duca asa usor la rezultatul final asa cum esti tu obisnuit. Acest an 2019 iti va servi ca o reamintire a faptului ca uneori chiar este nevoie…

- Finalul de an este mereu un moment perfect pentru a inventaria tot ce a fost in 2018, pentru a restabili prioritatile in continuare si a decide schimbari valabile din ianuarie 2019. Asadar, daca vrei sa ai parte de mult noroc in 2019, expertii spun ca ai mai multa putere sa ti-l atragi spre…