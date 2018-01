Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe Facebook, Mark Zuckerberg vorbeste despre cateva dintre planurile pe care le are reteaua de socializare in acest an, unul dintre ele este acela de a acorda o atentie sporita monedelor virtuale si posibilitatii ca Facbook sa gaseasca o modalitate de a folosi aceste criptomonede. Totusi…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, în rezolutia sa pentru noul an, "erori" în înlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care

- In premiera, o instanta de judecata din Romania a dispus ca sentinta dintr un dosar sa fie publicata si pe conturile de Facebook ale paratilor.Decizia a fost luata de magistratii de la Tribunalul Mures intr un dosar in care doi fosti soti s au dat in judecata. "Admite apelul declarat de apelantii GC…

- „Lumea se simte neliniștita și imparțita, iar Facebook are multe de facut – fie ca trebuie sa ne protejeze comunitatea de abuz și de ura, de a ne apara impotriva ingerințelor statelor naționale, fie sa ne asigure ca timpul petrecut pe Facebook este petrecut bine”. „Provocarea mea personala…

- Patronul echipei Kayserispor, Erol Bedir, a recunoscut intr-un interviu acordat pentru site-ul TRT Spor ca Marius Sumudica a avut pe masa o oferta impresionanta din punct de vedere financiar, de aproape doua milioane de euro. Finantatorul echipei la care sunt legitimati Sapunaru si Silviu Lung Jr.…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, transmit EFE si Reuters. Turcia estimeaza pentru anul viitor un numar de 38 de milioane de turisti,…

- Președintele Partidului Popular European din Moldova, Iurie Leanca, a fost propus ieri de coaliția de guvernare la funcția de vicepremier pentru Integrare Europeana. Preluarea unui portofoliu strategic național înseamna o mare responsabilitate, a notat vicepreședintele Parlamentului. …

- Setea de like-uri pe Facebook e atat de mare incat pana și Facebook s-a saturat. Platforma de socializare vrea ca utilizatorii sa inceteze cu indemnurile la like și sa fie mai chill in abordarea online. Așa ca ce masuri i-au oamenii lui Mark Zuckerberg? Postarile de tip “engagement bait” vor ramane…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a intalnit joi cu mai multi directori de la producatorul american de vehicule electrice Tesla, cu ocazia unui turneu prin Silicon Valley, ocazie cu care le-a prezentat reducerile de taxe si facilitatile oferite de autoritatile ungare producatorilor auto,…

- Dupa ce a inceput anul lansand single-ul “Camera ei”, care a beneficiat de primul videoclipt filmat live pe Facebook, urmat de alte trei hituri “Hai, mersi”, “Imbracați sau goi” și Stai langa mine”, Trupa Vunk termina anul 2017 lansand “Lume, Lume”, cantecul care va salva lumea. “Muzica schimba oameni…

- Fara sa mai fie vreo surpriza pentru cineva, cea mai recenta funcție introdusa de catre cei de la Facebook in Messenger este imprumutata de la Snapchat. Deși in țara noastra numarul utilizatorilor de Snapchat nu este neaparat unul spectaculos, respectivii se pot considera fara emoții ca fiind avangardiști.…

- Primii miliardari in moneda virtuala Bitcoin sunt doi gemeni, Tyler si Cameron Winklevoss, cunoscuti prin intermediul filmului „The Social Network” drept cei doi frati care l-au acuzat pe Mark Zuckerberg ca le-a furat ideea crearii retelei de socializare Facebook. Cativa ani mai tarziu, cei doi au dat…

- Dacian Cioloș iși face partid politic. Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat, duminica, in cadrul unei intalniri a comunitații Platforma Romania 100, ca din aceasta structura se va desprinde un partid ce urmeaza a fi prezentat in lunile urmatoare și care nu va acționa impotriva celor cu „același ADN”,…

- Gemenii Winklevoss, care l-au dat in judecata la inceputul anilor 2000 pe Mark Zuckerberg sustinand ca acesta le-a furat ideea pentru Facebook, au strans o avere de peste un miliar de dolari dupa ce au capitalizat cresterea uimitoare a bitcoin, potrivit The Telegraph. Un pariu de 11 milioane…

- Croatia ia noi masuri pentru a sprijini cresterea competitivitatii economice: majorarea salariului minim cu 5% si extinderea numarului de licente pentru angajatii straini in 2018. De asemenea, Guvernul de la Zagreb a redus cu 50% contributiile pe care angajatorii trebuie sa le plateasca pentru…

- Salon A17 Bibliotheque Concept este cel mai nou salon de frumusete, cosmetica si ingrijire personala din Pitești. In salonul de beauty și relaxare A17, pe langa serviciile de infrumusețare, puteți sa citiți și o carte buna. Nu rata oferta lunii decembrie: – vopsit par scurt – 90 lei – primești GRATIS…

- Primii miliardari din bitcoin sunt doi gemeni americani, Tyler si Cameron Winklevoss. Acestia au devenit celebri dupa ce au fost implicati intr-un scandal urias cu CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg. A

- ​Facebook a inaugurat la Londra un nou sediu de sapte etaje unde urmeaza a fi angajati 800 de oameni pana la final de 2018, ceea ce va face ca Londra sa devina cel mai mare hub de inginerie din afara SUA pentru uriasa retea sociala. Facebook va ajunge sa aiba 2.300 de angajati in Regatul Unit si, in…

- Coreea de Nord este dispusa sa puna capat crizei armelor nucleare, printr-o negociere cu SUA, atat timp cat la negocieri va participa și Rusia, a declarat un om foarte important al administrației de la Kremlin.

- In Republica Moldova a fost recent lansat un spot video de promovare a turismului moldovenesc. In scurt timp, filmuletul a reusit sa adune cateva sute de mii de vizualizari pe Facebook, mai cu seama datorita faptului ca protagonistul principal al proiectului seamana izbitor cu celebrul actor american…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a analizat, joi, FC Dinamo, scotand in evidenta greselile comisie, in opinia sa, de actionarul majoritar al clubului rival, Ionut Negoita, pentru ca nu s-a implicat la echipa. "Ce vreti? Sa fiu discret? Nu, tata, nu sunt discret, ca daca sunt discret se alege praful, ca…

- Ce nu s-a intamplat in "155 de ani de tradiție și modernitate", cum spune sloganul ales pentru 2017, a fost facut pur și simplu peste noapte! Conducerea Poștei Romane a anunțat ca simplifica procedurile de predare a coletelor livrate prin intermediul companiei, la o zi dupa ce, pe Facebook, un client…

- Conturi ruse de Twitter au postat aproape 45.000 de mesaje despre Brexit in 48 de ore, in perioada referendumului de anul trecut, cu scopul de a incerca sa semene discordia in timpul scrutinului pe tema retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, scrie in editia de miercuri ziarul The Times, relateaza…

- Mesajul a fost transmis de catre secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, la inceputul unei conferinte de doua zile privind dezarmarea nucleara la care participa zeci castigatori ai premiului Nobel, oficialii ONU si NATO. "Cresterea interdependentei inseamna ca orice…

- Saptamana trecuta, un centru de evenimente din Bucuresti, Regal Ballroom, ii imbia pe bucuresteni cu un Revelion de vis. Contra unui onorariu de 390 de lei, acestia ar avea parte de un meniu super bogat, dar si de un program artistic pe masura, avandu-i cap de afis pe urmatorii interpreti: Mihai…

- Americanii de la Facebook au anunțat saptamana asta nu doar ce caștiguri a inregistrat, ci și numarul de conturi dubioase pe care le gazduiește. Ce-i drept, aceasta confesiune a fost facuta mai discret. Rețeaua lui Mark Zuckerberg are in proporție de aproape 3% conturi false și in jur de 6-10% conturi…

- Facebook a raportat, pentru al treilea trimestru, castiguri si vanzari care au depasit asteptarile Wall Street-ului, dar actiunile companiei au scazut dupa anuntul conform caruia costurile operationale din 2018 vor creste cu aproximativ 60%, mai rapid decat castigurile estimate pentru 2018, potrivit…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat joi, intr-o declarație de presa la Cotroceni, referitor la legile justiției, ca obiectivul sau principal este pastrarea independenței justiției și spera ca in urma dezbaterii parlamentare sa reiasa proiecte de legi, care fac bine justiției. „Pentru…

- Nicio fapta buna nu ramane nepedepsita, spune o vorba inteleapta. Asta a constatat si consilierul baimarean Radu Ardelean, care, zice el pe Facebook, a fost mandatat de primarul Catalin Chereches sa reprezinte Municipiul Baia Mare la un forum economic in Ucraina. Obiectivul central al forumului, mai…

- Pe imaginile care au aparut, sambata, pe internet se vad mai multi sobolani care umbla printre aparatele folosite la prepararea prajiturilor vandute la o cofetarie din Braila. Administratorul localului admite ca imaginile sunt din cofetaria sa, dar spune ca de vina este vechimea blocului…

- Presedintele Consiliul European, Donald Tusk, precizeaza, dupa ce Parlamentul regional al Cataloniei a adoptat o motiune prin care infiinteaza Republica catalana, ca pentru Uniunea Europeana nu se schimba nimic, iar Spania ramane singurul interlocutor in UE.Citește și: ALERTA - Incepe NEBUNIA:…

- Majoritatea angajatilor sunt de parere ca nu vor fi ajutati de companiile pentru care lucreaza sa recupereze diminuarea estimata de 14% a salariului, potrivit unui sondaj Undelucram.ro. Intrebati daca se asteapta ca angajatorii sa modifice salariul brut in asa fel incat salariul net sa nu…

- Ana Zlatescu este in clasa a XII-a, insa deja face parte din doua organizatii, coordonand marketing-ul pentru iXperiment, accelerator pentru liceeni, si Aspire Academy, academie pentru viitori antreprenori. Ana uimeste prin cursivitatea gandirii, hotarare si ofera, printre alte, o viziune apropiata…

- Gigantul american Facebook tocmai a facut o noua achiziție, iar de aceasta data demersul merita aplaudat. Compania lui Mark Zuckerberg iși va trece in portofoliu aplicația TBH. Numele TBH vine de la “to be honest” (a fi sincer), iar aplicația are doar noua saptamani de funcționare, insa a fost deja…

- Patronul EVZ Dan Andronic, judecat in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei Baneasa și padurii Snagov, publica pe Facebook un scenariu potrivit caruia Liviu Dragnea ar putea fi forțat in perioada urmatoare sa distruga Guvernul lui Mihai Tudose. Totul ar pleca de la posible dosare care ar putea fi deschise…

- Ghizi colaboratori ai companiei au declarat luni, pentru sursa citata ca au aflat despre moartea lui George Negru, dar nu cunosc alte detalii. "Atat am aflat si noi, ca este mort. Nu stim mai multe detalii. Ne suna continuu telefoanele", au declarat luni, ghizii colaboratori ai companiei.…

- YouTube testeaza introducerea functiei autoplay in aplicatia pentru mobil, vizand pentru inceput lista de clipuri ce apare la deschiderea aplicatiei. Metoda preferata pentru servirea de reclame catre utilizatorii Facebook, functia autoplay ar putea fi activata curand si pentru serviciul YouTube, modalitatea…

- ​Mark Zuckerberg si-a cerut scuze dupa ce un torent de critici au venit la adresa unui video de animatie in care apare facand un tur virtual al insulei Puerto Rico, grav afectata de uraganul Maria. Zuckerberg a povestit exaltat ce poate face Facebook pentru locuitorii arhipelagului si a prezentat parteneriatele…

- Rețelele de socializare nu pot sa stopeze fenomenul știrilor false, considera Steve Ballmer, fost director general al gigantului Microsoft și actual investitor in Twitter, scrie CNET . Platformele online sunt in centrul unui scandal-monstru in SUA din cauza propagarii știrilor false pe acestea. Mai…

- Consultanții și practicienii din domeniul managementului proceselor de afaceri (BPM) din Romania s-au intalnit astazi la forumul BPM Europa de Est organizat de Agora in parteneriat cu Ensight Management Consulting . Ileana Ionescu, Principal la Ensight Management Consulting, liderul pieței romanești…