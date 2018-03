Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Targoviște aduce la cunoștința contribuabililor ca termenul de plata a impozitelor și taxelor locale, aferente semestrului I, este 31martie 2018. Pentru ca aceasta zi este sambata (zi nelucratoare), se vor considera in termen și plațile efectuate in data de 02.04.2018. Tot pana…

- Posibila majorare a impozitelor si taxelor locale, care ar putea avea loc la propunerea Ministerului Dezvoltarii, starneste aprige discutii printre politicieni. In timp ce PNL sustine ca ministerul a intrebat deja primarii cu cat ar trebui sa creasca acestea, Liviu Dragnea spune ca nici el, nici premierul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, despre proiectul Codului finanțelor publice locale, aflat in lucru la Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca nu susține nicio majorarea a taxelor și impozitelor locale. ”Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern – ca nu e vorba de o revoluție…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca nu sustine majorarea impozitelor si taxelor locale, dupa ce purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus ca guvernul PSD vrea sa majoreze impozitele locale chiar si de sase ori prin noul Cod al finantelor publice locale.

- „Categoric, nu. Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern - ca nu e vorba de o revoluție - cu nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord și nu o sa fiu nici in continuare sa susțin modificarea unui act normativ, o lege de exemplu, care sa mareasca impozitele și taxele locale.…

- ABERANT… Avertisment liberal care pune pe ganduri mii de contribuabili din judetul Vaslui. Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a anuntat ca guvernarea PSD-ALDE pregateste modificarea Codului finantelor publice locale astfel incat autoritațile locale sa fie obligate sa opteze pentru pragul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, atrage atentia Guvernului sa nu majoreze impozitele locale si a anuntat ca PNL va fi impotriva oricarei initiative de acest fel. "Florin Roman (n.r. - deputat PNL) a tras un semnal de alarma pe care il trag si eu. Pe ascuns la nivel guvernamental, cu complicitatea celor…

- Impozitele pentru cladiri, terenuri si masini se platesc conform Codului fiscal, respectand termenele de scadența. Termenele legale sunt 31 martie și 30 septembrie, doar ca, anul acesta, ele sunt doua zile nelucratoare, motiv pentru care termenele-limita pentru plata impozitelor locale se modifica…

- Constantenii care achita integral sumele datorate bugetului local pana pe 2 aprilie 2018 beneficiaza de bonificatii de 10 pentru persoanele fizice, respectiv 5 pentru persoanele juridice din cuantumul impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport. Modalitatile de plata sunt urmatoarele:1. Online,…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe aduce la cunostinta cetatenilor publicarea Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta incepand cu anul 2019.Potrivit SPIT Constanta, acesta vine ca urmare a indexarii impozitelor si taxele locale, precum…

- Cresterea permanenta a subventiilor, precum si a altor transferuri facute de la bugetul de stat, ne arata o administratie publica locala tot mai dependenta de centru, care nu reuseste sa-si asigure sursele de venit pentru acoperirera cheltuielilor, dar care nici nu se omoara cand vine vorba despre…

- 31 martie este ultima zi pentru achitarea taxelor și impozitelor locale. Contribuabilii persoane fizice și juridice mai au la dispoziție o singura luna pentru a prinde reducerea de 10% pentru achitarea taxelor și impozitelor locale. Dupa aceasta data, taxele se pot achita fara penalitați pana pe data…

- Buzoienii nu prea prefera sa-si plateasca impozitele si taxele locale cu cardul, din fata calculatorului. O verificare a site-ului ghiseul.ro dovedeste ca numarul contribuabililor care si-au achitat taxele si impozitele prin intermediul aplicatiei nu este foarte mare. Pana joi, 1 martie, Primaria Buzau…

- Mii de oameni au luat cu asalt ghiseele unde se platesc tazele si impozitele locale. Asta deoarece au primit deciziile de impunere si s-au grabit sa plateasca. Impozilele se pot plati cu reducere pana la 31 martie si fara penalizari pana la 30 iunie. In plus se pot achita si on-line.

- Incepand de luni, 19 februarie 2018, Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta vine in sprijinul cetatenilor prin deschiderea unui nou ghiseu pe str. Stefan Mihaileanu nr. 10, in sediul unde isi desfasoara activitatea Primaria Municipiului Constanta, Directia Gestionare Servicii Publice. Potrivit…

- Executivul valcean a hotarat sa prezinte in sedinta din 15 februarie a Consiliului Local Ramnicu Valcea reducerea impozitelor si taxelor locale aprobate pentru anul 2018. Potrivit primarului municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, s-a hotarat reducerea taxelor și impozitelor din municipiu ...

- Joi, 15 februarie, Consiliul Municipal este chemat sa aprobe propunerea Executivului de reducere a impozitelor si taxelor locale aprobate pentru anul 2018 prin HCL nr. 495/2018. Pentru o mai buna intelegere a acestei masuri, in cele ce urmeaza se face o sinteza a valorii finale a impozitelor pentru…

- N. D. Si anul acesta, ploiestenii vor primi scrisori de la fiscul local. Este vorba, de fapt, despre instiintarile privind plata taxelor si a impozitelor locale, prin intermediul carora contribuabilii – proprietari de cladiri, terenuri si masini – vor putea afla cat au de platit pentru anul 2018. Totodata,…

- Constantenii care achita integral sumele datorate bugetului local, pana la data de 31 martie 2018, vor beneficia de bonificatii de 10 in cazul persoanelor fizice si 5 in cazul persoanelor juridice din cuantumul impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport. Modalitatile de plata sunt urmatoarele:1.…

- Desi plata online este disponibila de ceva vreme la Mioveni, majoritatea contribuabililor prefera sa stea la coada. In ultima vreme se observa insa o deschidere mai mare catre acest serviciu. Plata online este la fel de sigura, este mult mai comoda si nu se plateste comision pentru acest serviciu. Pana…

- Oradenii sunt stimulati de municipalitate sa isi plateasca online impozitele si taxele locale, printr-un concurs inedit in care sunt oferite ca premiu bilete pentru o zi de distractie la SPA si la bazinele aquaparkului administrat de primarie.Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati…

- Biroul Executiv Municipal al Partidului Socialist Roman, luand in discuție Hotararea nr. 495/28.12.2017 prin care Consiliul Municipal a majorat taxele locale, solicita anularea de urgenta a acesteia si mentinerea taxelor si impozitelor locale la nivelul anului 2017. Principalul motiv al anularii majorarii…

- Astazi a fost prima zi din acest an in care s-au putut plati taxele și impozitele locale in orașul de pe Bega. La Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara (DFMT) nu a fost inghesuiala prea mare, la primele ore ale dimineții putand fi observate cateva zeci de persoane care au dorit neaparat sa scape…

- Zeci de timișoreni de toate varstele s-au inghesuit, luni, la Direcția Fiscala. Este prima zi din an cand se pot plati taxele și impozitele locale, iar unii contribuabili au vrut sa scape de aceasta grija. Spre deosebire de anii trecuți, cozile sunt oricum mult mai mici. Cei ce iși achita…

- Timișorenii s-au inghesuit și in acest an sa-și plateasca darile, in prima zi in care acest lucru a fost posibil. A fost un pic de coada, dar nu s-a mai venit la Direcția Fiscala de la ora 3 a dimineții. Impozitele se pot plati, mul mai simplu, și on-line.

- Nicoleta Dumitrescu Ca si in anii precedenti, contribuabilii ploiesteni isi mentin, si in 2018, statutul de bun-platnici la achitarea taxelor si a impozitelor locale. Dovada stau datele statistice ale Serviciului Public Finante Locale Ploiesti care releva faptul ca, in perioada 4-10 ianuarie, zilnic,…

- Activitatea de incasare a impozitelor și taxelor la Primaria Zalau a inceput astazi, 10 ianuarie, la ora 8. Din data de 3 ianuarie 2018) Primaria a efectuat doar incasari constand in taxe fara debit (taxa judiciara de timbru, taxa pentru eliberare carte de identitate, taxa pentru autorizația de construire,…

- „Incepand cu data de 15 ianuarie se vor putea plati impozitele la Barlad. In mare, au ramas aceleași de anul trecut, insa, in cazul impozitelor pe locuințe, au fost aduse mici modificari datorita zonarii. Mici modificari au fost aduse și la impozitele pentru autovehiculele cu o capacitate mai mare de…

- Pentru anul 2018, Consiliul Local al Municipiul Sebeș, la propunerea primarului Dorin Nistor, a adoptat, pentru persoanele fizice, nivelul minim al impozitelor si taxelor locale prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, transmite Primaria Sebes. Potrivit administratiei locale, nivelul taxelor…

- DITL a pornit “razboiul” cu marii restantieri, in 2018. Asa anunta reprezentantii institutiei, pe pagina oficiala a Primariei, unde este postat si linkul catre listele cu cei mai mari debitori la bugetul local, liste pe care apar atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Cea mai mare datorie pe…

- Sute de suceveni s-au grabit sa se achite de obligatiile fiscale chiar din prima zi in care pot fi platite taxele si impozitele locale la primaria municipiului resedinta de judet.Dornici sa fie siguri ca vor fi printre primii, zeci de oameni, in general pensionari, s-au adunat in fata Primariei ...

- Aproximativ 5.000 de persoane au venit sa isi plateasca taxele si impozitele locale. Acestea sunt la nivelul de anul trecut. Impozitele se pot plati si on-line, astfel ca nu este nevoie sa stati la coada.

- Dupa cum a anunțat Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara (DFMT) la sfarșitul anului trecut, incasarea impozitelor și taxelor locale va fi reluata incepand cu data de 15 ianuarie. Pana atunci, Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare va incasa doar obligatiile constand in amenzi. Serviciile…

- Incepand de miercuri, 10 ianuarie, persoanele fizice si cele juridice din municipiul Lugoj se pot prezenta la casieria Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primariei Lugoj pentru a-si achita impozitele si taxele locale pentru 2018. Impozitele si taxele se platesc anual, in doua rate egale,…

- Peste 200 de persoane s-au inghesuit, luni, la Galati, de la primele ore ale diminetii, pentru a-si plati inca din prima zi taxele si impozitele locale, dintre care multe au fost majorate. Marea majoritate a celor prezenti la coada sunt pensionari, iar in momentul in care usile Directiei Generale Impozite,…

- Primaria Alba Iulia a anuntat ca luni, 8 ianuarie, este prima zi de plata pentru taxele și impozitele aferente proprietaților deținute de contribuabilii municipiului Alba Iulia. Primul termen limita de plata este 31 martie 2018, iar al doilea termen este 30 septembrie 2018. Impozitul anual mai mic de…

- Taxele si impozitele locale pot fi achitate la casieriile Directiei de Venituri incepand cu data de 5 ianuarie, se arata intr-un comunicat de presa postat pe baiamare.ro. Baimarenii, contribuabili persoane fizice si juridice, pot beneficia si in 2018 de reducerea de 10% acordata de Administratia Publica…

- Primaria Municipiului Arad anunța ca taxele și impozitele locale aferente anului 2018 se vor putea achita incepand din 15 ianuarie. Tot atunci vom putea afla și sumele pe care le datoram anul acesta bugetului local – sume noi, marite, dat fiind ca impozitul pe cladiri rezidențiale s-a majorat cu…

- Luni, 8 ianuarie 2018 incepand cu ora 8.00, la sediul din Piața Unirii numarul 1 și la toate primariile de cartier, iar de la 8.30 la sediul Centrului de Informare pentru Cetațeni de pe strada Moților numarul 7 se vor incasa toate tipurile de taxe și impozite locale, precum și abonamentele de parcare…

- Directia Fiscala va incepe incasarea impozitelor locale aferente anului 2018 din data de 8.01.2018. Pana in data de 5.01.2018 se pot plati amenzi si taxe fara debit. Plata impozitelor se va putea face, inclusiv cu cardul, la: Directia Fiscala – sediu principal, str. Dorobantilor nr. 4 Program – CASIERIE …

- Mii de bucuresteni parca abia au asteptat sa se deschida ghiseele dupa sarbatori. Inca de dimineata au format cozi lungi ca sa plateasca impozite si taxe locale. Pentru unii, graba este justificata: daca nu achita locul de parcare la inceputul anului, acesta este considerat liber si inchiriat altcuiva.…

- Prima zi lucratoare din 2018 a adus și primele cozi la direcțiile de taxe și impozite locale. Bucureștenii au stat la rand cateva ore ca sa-și achite darile și sa scape de o grija chiar de la inceputul anului.

- Primaria Mioveni a stabilit un program special de functionare a casieriilor pentru plata impozitelor si taxelor locale. Astfel, in ziua de 28 decembrie contribuabilii vor putea achita taxele si impozitele locale si dupa ora ...

- Primaria municipiului Galati anunta noul program cu publicul la Directia Generala Impozite, Taxe si Alte Venituri pentru urmatoarele zile. ”Avand in vedere programul anuntat de Trezoreria Statului pentru data de 29.12.2017, se modifica programul cu publicul la Directia Generala Impozite, Taxe si Alte…

- Daca tot a renunțat, recent, la taxa de 2 la suta pentru fiecare turist care este cazat in Timișoara și asta doar in urma unor amenințari cu procese, primarul Nicolae Robu anunța, la final de an, ca nu va crește nicio taxa sau vreun impozit in 2018. Excepții sunt doar cateva zeci de asociații de…

- Consilierii locali (cu excepția celor de la PSD) au votat in ședința ordinara de astazi, 21 decembrie, majorarea impozitelor și taxelor locale in municipiul Satu Mare. Taxele majorate intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Potrivit primarului Kereskenyi Gabor, majorarea taxelor și impozitelor locale…

- Primaria municipiului Bistrita anunta ca, in perioada 27 – 29 decembrie 2017, programul de lucru la ghiseele Directiei Venituri din strada Alexandru Odobescu nr. 17 este urmatorul: Miercuri 27.12.2017 8.00 -14.00 Joi 28.12.2017 8.00 – 14.00, 15.00-18.00 Vineri 29.12.2017 …

- Potrivit informatiilor primite de la patronatele IMM-urilor locale, membre ale CNIPMMR, precum și din mass-media/transparența decizionala, trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat genereaza creșterea taxelor și impozitelor locale in multe localitați, cu afectarea semnificativa a mediului…