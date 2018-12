Stiri pe aceeasi tema

- Recent, manelistul a facut un show de zile mari la un botez din București, scrie libertatea.ro. Alaturi de Florin Salam, in aceeași seara, a mai cantat un alt manelist cunoscut: Sorinel Puștiu. Citeste si Florin Salam pleaca din Romania. In ce tara se va stabili manelistul Deși manelistul…

- Florin Salam a ținut primul spectacol in Romania dupa ce a fost batut in Italia. Manelistul a facut un show de zile mari la un botez din București. Florin Salam a avut prima cantare in țara noastra, dupa ce a fost implicat intr-un scandal monstru in Italia, el fiind batut de un interlop. La cantarea…

- Clipe de coșmar pentru Florin Salam la un botez unde a fost chemat pentru a intreține atmosfera. Manelistul și un interlop cunoscut sub numele de Lower Stan au fost personajele principale. Preț de cateva zeci de minute, barbatul s-a distrat minute bune pe melodiile artistului și a dat dedicație dupa…

- Anca Țurcașiu a surprins pe toata lumea cand a marturisit ca s-a mutat din vila de la Corbeanca, iar soțul ei, Cristian Georgescu, a ramas acolo. Artista locuiește in București, unde, de curand, si-a achizitionat un apartament ultracentral intr-un complex rezidential de lux. Anca se considera norocoasa…

- Capitala și 12 judete sunt partial sub atentionare de cod galben de ceata, iar pe autostrazile A2 Bucuresti – Constanta și A4 Ovidiu – Agigea vizibilitatea este pe alocuri redusa sub 50 de metri, informeaza Centrul Infotrafic. Atentionarile emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru…

- Florin Salam a fost recent agresat la un nunta din Milano. Manelistul a fost implicat intr-un scandal mosntru, iar ce care l-a lovit a primit amenințari cu moartea de la prietenii și fanii cantarețului. Acest eveniment a scos la iveala mai multe probleme cu care s-a confruntat Florin Salam in ultima…

- Betty Stoian a devenit cea mai tanara mamica din showbiz și este in culmea fericirii! Și nu doar ea ci intreaga sa familie. Insa pana acum, fiica lui Florin Salam nu a vrut sa arate chipul bebelușului sau. Motivul insa este unul intemeiat! Prima zi din luna octombrie a fost una extrem de speciala pentru…