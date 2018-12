Care este motivul pentru care copiii Sandrei Bullock primesc, de Crăciun, doar „trei cadouri mici” Sandra Bullock a marturisit, de curand ca, in acest an, fiica sa Laila (6 ani) și fiul Louis (8 ani) vor primi „trei cadouri mici de Craciun”. Sandra Bullock: „De ce nu facem ca aceasta sarbatoare sa fie pentru alți oameni?” Actrița a explicat ca pentru ea perioada Craciunului este „exagerata pentru ca iau mai multe decat ar trebui, apoi intru in panica pentru ca nu am facut suficient de multe, apoi cumpar și mai multe, apoi toata lumea exagereaz. Anul acesta ne oprim”, a spus Sandra. „Ne oprim pentru ca sunt atat de multe locuri in lume unde oamenii nu au nimic. Și spunem: De ce nu facem ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

