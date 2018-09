Stiri pe aceeasi tema

- "Faptul ca ministrul Valentin Popa este nevoit sa-si dea demisia la solicitarea UDMR arata, in mod clar, faptul ca ceva nu este in regula in Educatie și in modul de guvernare a Romaniei", a declarat Sorin Cimpeanu pentru DCNews. Demisia ministrului Educației vine in contextul in care presedintele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca demisia este “singura decizie corecta” a ministrului Educatiei, Valentin Popa, care trebuia sa isi asume “consecintele masurilor sale nechibzuite si total neadecvate din punct de vedere profesional, prin care a provocat confuzie pentru zeci de mii de elevi,…

- Valentin Popa a demisionat, joi, 27 septembrie, din functia de ministru al Educatiei, dupa ce in cursul diminetii a avut loc o discutie la Palatul Parlamentului cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Acesta a declarat, pentru MEDIAFAX , ca a demisionat deoarece nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare…

- Valentin Popa a demisionat, joi, din functia de ministru al Educatiei, transmite Digi24. Demisia acestuia se produce dupa o discutie cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Dragnea a apreciat, joi, ca UDMR are dreptate in privinta criticilor fata de o HG privind predarea limbii romana in scolile…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a demisionat joi, din Guvern, în urma unei discutii avute cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Demisia vine în contextul în care presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, ca protocolul de colaborare parlamentara cu…

- Intrebat la Adevarul Live daca UDMR poate inclina balanta in cazul unei motiuni de cenzura, Kelemen Hunor a raspuns: „Votul nostru nu conteaza. Supraestimati cu totii votul nostru. Asta ca ei prind curaj ca eu spun un lucru e o supraestimare. In saptamana din sesiune am votat pentru ambele comisii,…

- Viorica Dancila iși prezinta bilanțul! Deși tradiția guvernarii pesediste era ca la șase luni sa se schimbe premierul cu altul, teoretic mai bun, de data aceasta Viorica Dancila pare sa se dovedeasca mai buna decat Grindeanu și Tudose la un loc. Așa ca nu numai ca ramane in funcție - in ciuda dorinței…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la Zetea, ca in Parlamentul Romaniei nu exista o opozitie clara, ci mai multe opozitii, una fiind opozitia lui Liviu Dragnea reprezentata de Victor Ponta. „Pe partea opozitiei deja exista o dezbinare, lupta intre ei. Putem intra acolo, dar trebuie…