- Klaus Iohannis il felicita pe Tibi Ușeriu, care a caștigat cursa 6633 Arctic Ultra pentru a treia oara. Președintele Romaniei a transmis, prin intermediul paginii sale de Facebook, un mesaj prin care il felicita pe sportivul roman Tibi Ușeriu, care a reușit performanța de a caștiga, pentru a treia orara…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer a castigat titlul in proba de dublu a turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India) cu 6-2, 7-6 (2).

- Biserica Sfantului Mormant, cel mai sfant loc al crestinatatii si destinatie turistica importanta din Ierusalim, a ramas inchisa si marti, pentru a treia zi consecutiv, in semn de protest impotriva unor masuri fiscale israeliene, informeaza AFP citat de Agerpres.ro Liderii bisericilor ortodoxe greaca,…

- Biserica Sfantului Mormant, cel mai sfant loc al crestinatatii si destinatie turistica importanta din Ierusalim, a ramas inchisa si marti, pentru a treia zi consecutiv, in semn de protest impotriva unor masuri fiscale israeliene, informeaza AFP. Liderii bisericilor ortodoxe greaca, armeana si catolica,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv, dar indicele ROBOR la 6 luni a crescut la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei…

- Sportivul japonez a devenit primul patinator care reuseste sa castige de doua ori titlul olimpic, dupa americanul Dick Button, care a inregistrat performanta in 1948 si 1952. Medalia de argint a fost obtinuta tot de un japonez, Shoma Uno, cu 306.90 puncte. Pe locul trei s-a clasat spaniolul Javier Fernandez,…

- Japonezul Yuzuru Hanyu a castigat, sambata, pentru a doua oara consecutiv titlul olimpic la patinaj artistic, el obtinand un punctaj de 317.85 la JO de la Pyeongchang.Hanyu a obtinut 111.68 la programul scurt si 206.17 la programul liber, scrie news.ro. Sportivul japonez a devenit primul…

- Sportivul american Shaun White a castigat, miercuri, pentru a treia oara titlul olimpic la snowboard, in proba de halfpipe, la JO de iarna de la Pyeongchang.White s-a impus la halfpipe si la editiile JO din 2006 si din 2010, anunța News.ro. Pe locul doi s-a clasat japonezul Ayumu Hirano,…

- Un politist de la IPJ Alba a refuzat mita si a sesizat situatia la Serviciul Judetean Anticoruptie, care i-a organizat un flagrant barbatului care a vrut sa-i dea 200 de lei. Este pentru a treia oara cand politistul sesizeaza fapte de coruptie. Potrivit SJA, in 7 februarie, la Direcția Generala Anticorupție…

- Fortuna Lunca Muresului a castigat a treia editie a Campionatului Judetean de Fotbal in Sala, competitie organizata de Asociatia Judeteana de Fotbal Alba, ce a strans la start 20 de formatii. Campioana in premiera, echipa condusa din teren si de pe banca tehnica de antrenorul Gabriel Cotoara a meritat…

- Jukebox & Bella Santiago s-au clasat pe primul loc, cu cel mai mare punctaj (58 din 60 puncte), cu piesa “Auzi Cum Bate” si au castigat a doua semifinala Eurovision Romania 2018, care a avut loc duminica seara, la Teatrul National “Mihai Eminescu” din Timisoara. Piesa a fost notata cu punctaj maxim…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 1,97% pentru a treia zi consecutiv, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), transmite News.ro . Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie…

- Adrenalina si trucuri de senzatie si in a treia zi a turneului Winter X Games din statul american Colorado. Sportivii au incantat publicul din Aspen in diferite probe.Henrik Harlaut a castigat concursul de Ski Big Air, reusind o acrobatie mai rar intalnita in sporturile extreme.

- Daneza Caroline Wozniacki a declarat, sambata, ca a visat ani la momentul in care va castiga un turneu de Grand Slam, subliniind ca Simona Halep va avea multe ocazii de a se impune la Australian Open.

- Simona Halep a invins-o pe Lauren Davis dupa un meci ce a durat 3 ore si 45 de minute și s-a calificat in optimile Australian Open. Romanca a dat primele declarații la obișnuitul interviu de la...

- "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriti sa veniti impreuna cu noi: Dragi prieteni, Coalitia PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia sansa, dupa ce…

- Scandalul privind fotografia publicat[ de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, capata o noua fața. Mama baiețelului care a pozat pentru compania producatoare de haine a reacționat in…

- Sute de buzoieni au participat la procesiunea de Boboteaza si la slujba de sfintire a apelor raului Buzau. Anul acesta, trei tineri s-au incumetat sa intre in apele raului dupa crucea aruncata de preot. Unul dintre ei a sarit imbracat cu geaca, pantaloni și adidași. In credinta populara se spune ca…

- Scolile vor ramane inchise in provincia Teheran marti pentru a treia zi consecutiv, ca urmare a poluarii atmosferice foarte ridicate, au informat autoritatile locale citate de AFP. Limitata doar la scolile primare duminica, aceasta masura s-a extins tuturor centrelor de invatamant si se…

- Amintirea lui Iani Mitracu, fostul atacant de legenda al Unirii Alba Iulia, plecat prematur dintre noi, la numai 53 de ani, a fost omagiata prin a treia editie a Memorialului „Iani Mitracu”. La startul competitiei fotbalistice ce s-a derulat la Baza Sportiva „Sport Arena” din municipiul resedinta de…

- Echipa Real Madrid a castigat Cupa Mondiala a cluburilor de fotbal, pentru al doilea an consecutiv, o premiera in istoria acestei competitii, invingand cu scorul de 1-0 formatia braziliana...