Care este legătura dintre inelul de logodnă și tematica nunții? Dat fiind faptul ca majoritatea femeilor se viseaza inca din copilarie mirese, atunci cand marele eveniment devine o realitate, orice element care il compune trebuie sa fie perfect, inclusiv tematica. Aspectul intregului cadru, asocierea cromatica placuta și ținutele domnișoarelor de onoare contribuie la crearea unei experiențe memorabile, de aceea trebuie selectate cu atenție. Știați insa ca intre tematica nunții și modelul de inel de logodna exista o legatura? Deși mulți ar spune ca bijuteria care simbolizeaza uniunea eterna a dragostei este un aspect mult prea mic pentru a avea un impact asupra… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

- Inelele de logodna reprezinta promisiuni ale iubirii pentru tot restul vietii, fiind foarte importante atat pentru barbatii care le aleg, cat si pentru femeile care urmeaza sa le primeasca.

