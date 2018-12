Care este impactul economic al Sanofi pe piata din Romania?

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul roman de esspresoare si aparate profesionale pentru prepararea cafelei Hedone Cafe a cucerit piata Asiatica prezentand la cel mai mare targ international din Asia - Seoul Cafe Show 2018 gama sa de aparate profesionale produse in Craiova. Totodata, compania romaneasca si-a consolidat…

- Toti furnizorii romani de energie vor disparea din piata, daca vor fi obligati sa plateasca un impozit de 3% din cifra de afaceri, si doar cei sustinuti de multinationale vor putea supravietui, a declarat, miercuri, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER),…

- Romania ocupa primul loc in randul indicilor principali ai piețelor de capital din Uniunea Europeana (UE), in funcție de ritmul de creștere inregistrat in perioada ianuarie-noiembrie a acestui an, reiese dintr-un comunicat de presa transmis luni de Bursa de Valori București (BVB).Indicelui…

- Cotatia paladiului creste mai rapid decat a altor metale pretioase, ajungand la un pas de paritatea cu aurul pentru prima data in ultimii 16 ani, transmite Reuters. Livrarile limitate, deficitele mari si interesul crescut din partea investitorilor speculativi au dus la cresterea cu 40% a preturilor…

- Infectiile provocate de bacteriile rezistente la antibiotice ucid anual aproximativ 33.000 de persoane, doar in Europa, au precizat luni, 5 noiembrie, experti in domeniul sanatatii. Mai mult, ei compara amploarea acestor afectiuni cu cea provocata de totalitatea cazurilor de gripa, tuberculoza si HIV…

- „Impactul asupra pietei imobiliare in urma deciziei BNR nu are o cauzalitate negativa si nu impune o schimbare majora a acesteia. Determinarea acestei concluzii are o baza foarte simpla: acum gradul mediu de indatorare este de 45% din venitul net la creditele ipotecare, iar de la 1 ianuarie…

- Guvernele Romaniei si Emiratelor Arabe Unite au incheiat, in cadrul vizitei de lucru a premierului Viorica Dancila in acest stat, un parteneriat strategic economic care ofera oportunitati de cooperare, prin dezvoltarea de initiative comune pentru ambele parti, anunta Executivul.

- Producatorul de medicamente Sanofi a anuntat ca a finalizat vanzarea, anuntata anterior, a diviziei europene de medicamente generice Zentiva, cu operatiuni in Romania, catre fondul de investitii Advent International (Advent), procesul de separare fiind considerat incheiat la data de 30 septembrie.