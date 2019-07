Care este granița dintre un copil obraznic și unul bolnav de ADHD? In școala primara am avut o colega de clasa ce avea dificultați de comportament, suferea de tulburari de spectru autist și ADHD. Fiind imediat dupa Revoluție, mama ei a reușit sa o inscrie intr-o școala de masa, intr-o clasa de copii considerați normali. Ana-Maria era bolnava. Pana in clasa a IV-a fusese la o școala speciala din pricina grijii regimului comunist care stigmatiza copiii cu probleme, considerandu-i rebuturi. Cand a venit la noi in clasa Ana-Maria a fost așezata in prima banca, iar profesorii au fost avertizați ca este speciala. Copiii nu. Copiii au ințeles, nu știu de unde, ca… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

