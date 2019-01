Stiri pe aceeasi tema

- Florin Ristei a revenit la ”Prietenii de la 11” in forța , dupa ce s-a bucurat din plin de o vacanța petrecuta in Statele Unite ale Americii, insa s-a confruntat cu o problema uriașa.

- Smartphone-urile, tabletele și jocurile video – mai exact dispozitivele mobile – schimba structura creierului adolescenților, indica rezultatele preliminare ale unui studiu de mare amploare realizat in Statele Unite ale Americii. Oamenii de știința au urmarit peste 11.000 de copii cu varsta cuprinsa…

- Tigarile electronice, cele fara ardere sau cele cu vapori ar trebui sau nu sa fie reglementate cum sunt tigarile cu ardere? Este o dezbatere pe care au avut-o specialistii din Europa, dar si din Statele Unite al Americii la cel mai mare summit al tigarilor electronice care a avut loc in Londra. Tari…

- Are 30 de ani si este ilustrator. A studiat in Bucuresti si la Londra, iar acum picteaza pentru clienti si proiecte din toata lumea. A publicat noua carti in Romania, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii.

- Ambasadorul George Cristian Maior a lansat, la Washington, in calitate de autor, volumul "Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner" (America's First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner), informeaza un comunicat de presa remis de ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii.Potrivit…

- Romania este, probabil, una dintre cele mai vaduvite economii din Europa si chiar din lume in ceea ce priveste forta de munca, iar 20% din forta de munca valida din Romania locuieste in strainatate, a afirmat, joi, Cristian Nacu, senior country oficer pentru Romania si Republica Moldova al International…

- Moneda virtuala reprezita o sintagma care, in general, se refera la o gama foarte larga de monede de tip crypto. Fie ca vorbim despre variațiile bitcoin, fie ca analizam prețul ethereum , indiferent de activitatea desfașurata, monedele virtuale sunt extrem de practice deoarece in prezent exista aproximativ…

- Venezuela, cea mai bogata țara in petrol, infrunta, in prezent, una dintre cele mai mari crize umanitare din istorie, potrivit Organizației Națiunilor Unite (ONU). Saracia extrema a crescut la 40%, iar tot mai mulți copii incep sa moara de malnutriție. In ultimii doi ani, milioane de oameni au parasit…