Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt campioni europeni. Nu la fotbal, ci la banii pe care ii cheltuie pe mancare si bautura. Anul trecut, familiile din statele Uniunii Europene au cheltuit pe hrana și alcool in medie 12,2% din cheltuielile totale de consum, arata datele Eurostat, iar pe primul loc sunt romanii. La polul opus…

- Universitatea Babes-Bolyai (UBB) este singura universitate romaneasca inclusa in sectiunea Inginerie & Tehnologie a clasamentului Times Higher Education pentru anul 2019, a informat marti, printr-un comunicat de presa, Departamentul de Comunicare al institutiei de invatamant superior.

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au crescut in octombrie cu 0,7% in Uniunea Europeana si cu 0,8% in zona euro, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat) informeaza Agerpres In octombrie, preturile productiei…

- Romania a avut a treia mare creștere de producție agricola din UE, in 2017, cu 13,6%, dupa Estonia (18,2%) și Irlanda (13,6%), urmata de Marea Britanie (12,6%) și Polonia (11,1%), informeaza Eurostat, conform Mediafax.Romania se situeaza pe locul 8 in uniune in topul valorii totale a producției…

- In urma unei evaluari pe o perioda de 3 ani la nivel internațional a activitații educaționale internaționale a Colegiului Tehnic Mihai Viteazul Oradea și dupa o perioada de un an ca observator, acesta a devenit, incepand cu data de 15.09.2018, membru al organizatiei internaționale Platform…

- O echipa din Israel, cu peste 100 de medici, va sosi in Romania, in noaptea de sambata spre duminica, pentru a participa la exercitiului national "Seism 2018", iar ambulante din Ungaria, Austria si Italia au intrat deja in tara, a anuntat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, in cadrul unei conferinte…

- Din punct de vedere a tehnicii legislative, o propunere similara a fost inițiata și respinsa in anii precedenți, tocmai deoarece exista o diferența fundamentala intre fumat, care implica ardere/combustie și vapat/ utilizarea de produse din tutun care nu arde, care genereaza aerosoli. O astfel…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va participa pentru prima data la Summitul Inițiativei celor Trei Mari(link is external) , luni și marți, 17 - 18 septembrie, la București. Summitul are ca scop realizarea unor progrese concrete pentru creșterea interconectivitații, in regiune,…