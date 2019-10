Stiri pe aceeasi tema

- Un incident in traficul feroviar, petrecut in judetul Mehedinti, a blocat traficul feroviar pe magistrala dintre Timisoara si Bucuresti. Momentan, pasagerii sunt transferati cu autobuzele intre statiile Drobeta Turnu Severin si Valea Alba. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulația…

- Liam Neeson a trait alaturi de soția sa, Natasha Richardson, o poveste de iubire ca in filme. Au fost colegi de platou, iubiți și nu in ultimul rand, cei mai buni prieteni. Actorul marturisea ca langa femeia pe care o iubea a invațat ce inseamna dragostea necondiționata. Relația lor a durat 16 ani și…

- Bucurie mare pentru Flavia Mihasan. Frumoasa dansatoare si-a crestinat baietelul, si a ales doi nasi celebri care sa ii indrume pasii micutului in viata. Cocuta si Bogdan Boanta au fost parintii spirituali ai baietelului, care au fost vizibil emotionati.

- Dupa ce timp de mai multe luni publicațiile internaționale au scris ca relația lui Pique cu Shakira s-a terminat, artista a decis sa spuna ce se intampla de fapt cu relația ei. Cantareața columbiana formeaza un cuplu cu fotbalistul de aproape 10 ani. Ei au fost desparțiți de mai multe ori de presa,…

- Președintele Klaus Iohannis a anuntat ieri ca respinge remanierea ceruta de premier, spunand ca o considera nepotrivita, refuzand numirea noilor ministri propusi de Viorica Dancila, printre care se numara si liderul ALDE Suceava, Alexandru Baisanu, propus pentru functia de ministru pentru Relatia ...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca va propune membri ALDE pentru portofoliile de ministri vacante, respectiv Gratiela Gavrilescu la ministerul Mediului, Ion Cupa la ministerul Energiei si Stefan Baisanu, ca ministru pentru Relatia cu Parlamentul. „Am decis sa nominalizez reprezentanti…

- PSD-ul a schimbat tactica si, printr-o gaselnita, vrea sa evite un vot in parlament pentru restructurarea guvernului. Potrivit Realitatea TV, Viorica Dancila le-a propus tradatorilor din ALDE sa ocupe locurile vacantate din guvern de membrii aceluiasi partid. Liderul ALDE Timis, Marian Cucsa, este dat…

- „Trupa de teatru PROTHA din Panciu – spectacol in Piata Unirii, 21 iulie 2019, ora 20:00. Trupa de teatru PROTHA din Panciu, premiata in tara si strainatate, vine la Focsani cu piesa „O intamplare ciudata cu un caine la miezul noptii”, de Mark Haddon, in regia lui Catalin Sfirloaga. Elevii actori sunt…