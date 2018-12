Care este, de fapt, cel mai vechi targ de Craciun din Europa? Multi ar raspunde Viena, insa nu e asa!

Stiri pe aceeasi tema

- Bradul este o opera a companiei Pro Aurum și a monetariei din Viena si a fost instalat in Germania, la Munchen. El este alcatuit din nu mai puțin de 2018 monede de aur din emisia Wiener Philharmoniker, cu imaginea instrumentelor muzicale clasice pe revers. Ineditul brad de Craciun valoreaza…

- La New York, de exemplu, vitrinele marilor magazine au fost decorate si luminate festiv, in timp ce in Europa, Munchen-ul se mandreste cu cel mai scump brad de Craciun din lume. Este facut integral din monede de aur si valoreaza nu mai putin de 2,3 milioane de euro. „Bradul de Craciun este special datorita…

- Amplasamentul din Piața Unirii și-a facut loc printre târgurile de mare tradiție din Viena, Budapesta, Köln, Bruxelles sau Praga într-un top al celor mai frumoase destinații de Craciun din Europa. Deschis în data de 23 noiembrie în fața a mii de clujeni, Târgul…

- Romanii vor manca de Craciun porc adus din Germania si Spania, in conditiile in care Europa se confrunta cu un excedent de carne. Conform specialistilor, pesta porcina africana n-a lovit doar in consumatorul roman de rand, ci a facut ravagii si in sectorul de crestere a animalelor, decimand 20.000 de…

- Cei care cauta destinatii obisnuite pentru turismul de iarna stiu deja ca targurile de Craciun din Viena, Berlin, Praga, Salzburg sau Paris sunt cele mai aglomerate locuri de sarbatori. Dar in Europa, sarbatorile vin cu ornamente diferite in fiecare colt al continentului. Fie ca este vorba despre…

- Cei care cauta destinatii obisnuite pentru turismul de iarna stiu deja ca targurile de Craciun din Viena, Berlin, Praga, Salzburg sau Paris sunt cele mai aglomerate locuri de sarbatori. Dar in Europa, sarbatorile vin cu ornamente diferite in fiecare colt al continentului. Fie ca este vorba despre o…

- Liceul Tehnologic Marmatia, din Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, se numara printre laureatii Premiilor de excelenta in domeniul educatiei si formarii profesionale (EFP) 2018, anunta Comisia Europeana. Premiile au fost inmanate la Viena, de comisarul european Marianne Thyssen, la conferinta de inchidere…

- La scurt timp dupa scrisoarea deschisa adresata de aceștia autoritaților, referitor la managementul marilor arși, Sorina Pintea a anunțat ca vor fi incheiate protocoale cu marile centre din Europa pentru preluarea pacienți cu arsuri grave din Romania. Deși nu se afla in țara, facand parte din delegația…