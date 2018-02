Care este coloana sonora de la FIFTY SHADES FREED. Vezi toate piesele din film!

Stiri pe aceeasi tema

- Noutatea momentului, filmul „Fifty Shades Freed” a creat, deja, isterii in randul fanilor din intreaga lume. O tanara a avut parte de un weekend de amor nebun cu sotul ei, timp in care au incercat sa reproduca vietile celebrelor personaje din pelicula.

- Lungmetrajul "Cincizeci de umbre descatusate/ Fifty Shades Freed", de James Foley, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 38,8 milioane de dolari in primele trei zile de la lansarea in cinematografe.

- ”Fifty Shades Freed” a debutat in forța in cinematografele nord americane. In primul weekend de la lansare, producția a avut incasari de 38,8 milioane de dolari și s-a clasat pe primul loc in box office. Cea mai așteptata pelicula a acestei luni a reușit sa depașeasca nivelul de incasari la care se…

- Jurnal Aradean/aradon.ro te trimite la un concert coral de ziua indragostiților. Noi iți rezervam locuri, tu doar adu-ți sufletul pereche la excepționalul concert coral pregatit de Filarmonica de Stat Arad. Caștiga doua bilete Ce trebuie sa faci este sa raspunzi in cadrul sondajului de mai…

- ”Baieții buni se duc in rai, baieții rai iți aduc raiul.” Se pare ca Julia Michaels a scapat de ”Issues” și pana la urma a ințeles cum sta treaba. Direct de pe coloana sonora a filmului ”Fifty Shades Freed”, care apare vinerea asta in cinematografele din Romania, ladies & gents, we have Ear Candy for…

- JetCat Games și Klabater anunța ca jocul lor de acțiune Heliborne este disponibil la preț redus via Steam ! Timp de mai puțin de 35 de ore, puteți descarca versiunea standard a jocului la 33% reducere, sau puteți opta pentru versiunea Deluxe Edition (include Heliborne, Heliborne – Polish…

- Maluma a reusit sa se impuna in fruntea clasamentelor din intreaga lume. Piesele sale s-au transformat in hituri peste noapte, iar videoclipurile sale au batut recorduri de vizualizari. Clipul piesei "Felices los 4" a strans 1.2 miliarde de afisari in doar noua luni de lansare, iar artistul a devenit…

- Primaria Municipiului București, prin Teatrul de Comedie, anunța inscrierile la doua dintre proiectele sale bine-cunoscute, Concursul de Comedie Romaneasca și COMEDIA ȚINE LA TINEri care au scos la iveala, de-a lungul anilor, noi talente in domeniul dramaturgiei și al regiei de teatru. Concursul de…

- ANGAJAM! ・ Sef schimb Injectie mase plastice, experienta in domeniul injectie mase plastice reprezinta un avantaj ・ Sef schimb Vopsitorie, se solicita experienta in domeniul vopsitorie ・ Reglori linie Vopsitorie ・ Operator 3D: efectueaza masuratori 3D pentru piesele aflate in omologare, precum si pentru…

- Seria semifinalelor Eurovision Romania continua duminica, 4 februarie a.c., la Craiova, cu un nou spectacol. Pe scena Teatrului National „Marin Sorescu” din Craiova vor concura Erminio Sinni & Titziana Camelin („All The Love Away”), Zavera („Come Back To Me”), Mares Pana („Daydreamer”), Aurel Dinca…

- Fifty Shades Freed / Cincizeci de umbre descatușate Avanpremiera Regia: James Foley Cu: Dakota Johnson, Jamie Dornan Gen film: Drama, Romantic, Thriller, Dragoste Durata: 110 min Rating: N15 IMDB: – Trailer: Inceputul filmului prezinta nunta lui Christian si Anastasia si ...

- Solista canadiana Alessia Cara a câstigat duminica, la New York, prestigiosul premiu Grammy la categoria Revelatia anului, o performanta deosebita pentru aceasta tânara care a patruns în lumea muzicii pop filmând videoclipuri în propria sa camera, noteaza AFP. Originara…

- Zeci de taximetriști sunt adunați, la aceasta ora, in zona clubului Heaven, intr-o acțiunea de protest nemaiintalnita la Timișoara. Aceasta vine dupa scandalul care s-a desfașurat in aceasta noapte, pe strazile orașului, cand mai mulți șoferi de la Uber au fost urmariți de taximetriști, intr-o cursa…

- In trecut Julia Michaels a compus piese pentru Selena Gomez și Britney Spears, așadar știm ca artista iși poate contura muzica spre a ne face sa simțim fiecare vers intr-un mod unic. Piesa “Heaven”, pe care Julia Michaels o pregatește pentru “Fifty shades freed” este exemplul perfect al stilului impecabil…

- Cea de-a treia parte a romanului de dragoste „Cincizeci de umbre incatușate", dintre Anastasia Steel și tanarul om de afaceri Christian Grey va aparea in cinematografele din capitala din data de 8 februare, anul curent.

- Ultima piesa a artistei britanice e foarte tare și a fost influențata de o campanie denumita “The Open Mic Project”. “Proud” este ”imnul oamenilor ce iși indreapta vocea catre schimbarea lucrurilor in lume”. Dupa colaborarea cu Liam Payne pentru “Fifty Shades Freed” și un album lansat cu succes in toata…

- Polițiștii de frontiera satmarei au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare. Doi cetațeni ucraineni au incercat sa introduca in țara…

- Fotocredit: Volkswagen Cea de-a 8-a generație Volkswagen Golf va incepe sa fie produsa la mijlocul anului 2019. Informația vine chiar din partea constructorului german cu ocazia așa numitului Golf 8 Supplier Summit - intalnire ce pune fața in fața VW și furnizorii de piese pentru legendarul model…

- Cinematograful Dacia a deschis vanzarile pentru unul dintre cele mai așteptate titluri ale acestui an: Cincizeci de umbre descatușate Jamie Dornan și Dakota Johnson se reintorc in rolurile lui Christian Grey și Anastasia Steele in CINCIZECI DE UMBRE DESCATUȘATE, cel de-al treilea capitol al seriei bazate…

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda elvetiene, Christa de Carouge, a murit la varsta de 81 de ani, dupa o scurta suferinta provocata de o boala grava, au confirmat miercuri surse apropiate, ca raspuns la informatiile aparute deja in presa, informeaza DPA. Nascuta la Basel, creatoarea…

- Cele peste 350 de milioane de vizualizari pe YouTube ale melodiei „2U”, interpretata de David Guetta ft. Justin Bieber, au convins-o pe Yamira sa realizeze un cover inedit. Artista a utilizat pentru videoclipul coverului ei filmari personale din a doua luna de miere, petrecuta la Paris. „Sunt o romantica…

- Atlantic Records a lansat “THE GREATEST SHOWMAN – ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK”, coloana sonora a mult-asteptatului musical de la 20th Century Fox. Albumul este disponibil acum atat in magazinele fizice, cat si pe serviciile de streaming; THE GREATEST SHOWMAN se poate viziona in cinematografele…

- Preselectia Eurovision Romania - in care care sunt prezentate toate piesele inscrise la editia din acest an a concursului Eurovision - va fi transmisa, in premiera, la TVR 1, vineri, sambata si duminica, de la ora 21,00, informeaza un comunicat al televiziunii publice transmis AGERPRES. …

- Știm deja ca in Romania muzica nu mai vinde, ca oamenii prefere sa pirateze piesele artiștilor preferați, decat sa le cumpere cd-ul, munca efectiva. In aceasta nebuloasa, iata ca Fuego surprinde din nou, el fiind unul dintre cei care mai au curaj sa scoata materiale discografice intregi, chiar cate…

- Jamie Dornan și Dakota Johnson se reintorc in rolurile lui Christian Grey și Anastasia Steele in CINCIZECI DE UMBRE DESCATUȘATE, cel de-al treilea capitol al seriei bazate pe fenomenul best-seller “Fifty Shades”.

- Lumea cinematografiei este in doliu, dupa ce o actrita care a jucat in filme celebre a murit la varsta de 46 de ani. Aceasta suferea de cancer la stomac. Hiep Thi Le a fost o actrita de origine vietnameza care s-a facut cunoscuta la Hollywood, dupa ce a jucat in productii de un real succes Femeia a…

- In apropierea sarbatorii Nasterii Domnului, voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au intensificat activitatile caritabile! 30 de copii aflati in atentia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 au primit, marti, daruri de la Mos Craciun, aflat in complicitate…

- In ziua lansarii noului album, ”Confesiune”, Smiley a avut parte de o surpriza de proporții din partea colegilor de breasla și a artiștilor din echipa HaHaHa Production. „O zi cu totul si cu totul magica”. Așa iși incepe Smiley confesiunea cand vorbește despre ziua lansarii noului album, „Confesiune”,…

- Cele mai importante companii de taximetrie din Iasi au spart o intelegere ce parea sa functioneze • Firmele Euro Taxi si Lux Taxi s-au separat de asociatii Delta Taxi, Parma Taxi si For You • Totul a inceput de la dispeceratul unic • Reprezentantii Camerei Taximetristilor spun ca firmele mentionate…

- Exista si la ora actuala o serie de dezbateri cu privire la opere care ar fi fost scrise de William Shakespeare, dar care nu sunt recunoscute oficial. In privinta a doua dintre acestea, exista argumente solide pentru a fi atribuite marelui dramaturg.

- Cu produsele second hand exista riscul ca acestea sa cedeze foarte repede, cele aftermarket nu se pot potrivi și de cele mai multe ori calitatea poate fi indoilnica, ca și a fake-urilor vandute precum piese originale la prețuri foarte mici. Pentru a evita astfel de probleme mai bine alegeți o piesa…

- Au muncit si au cules roadele muncii lor. Este vorba de elevi ai Colegiului National „Vasile Goldis” Arad care au fost inclusi in proiectul de cultura „Scene de vara”, aflat la ediția I. Un proiect care si-a scris povestea acum, la final de an, dupa o munca asidua a celor tineri. Proiectul, desfasurat…

- Reikon Games și Devolver Digital au lansat jocul de acțiune Ruiner in urma cu 4 luni, iar acum il puteți descarca la preț redus via Steam ! Reducerea este de 33% și este disponibila timp de mai puțin de 35 ore, iar pentru cine dorește și jocul și coloana sonora pot opta pentru RUINER + Soundtrack,…

- HypeTrain Digital a anunțat ca action-adventure-ul lor, aflat in Early Access, The Wild Eight, este disponibil acum via Steam la reducere de preț ! Oferta este disponibila timp de mai puțin de 35 de ore, la un procent de reducere de 33%, iar cei care vor sa aiba și coloana sonora pot opta…

- Ieri am aflat de la Funcom ca MMORPG-ul Conan Exiles va ieși din Early Access din 8 mai 2018 și va sosi și pe PlayStation 4 și Xbox One. Pe langa acestea au fost publicate și copertele oficiale versiunii retail ale jocului, au fost anunțate și prețurile plus o Collector’s Edition.…

- A fost un an bun pentru Ed Sheeran. Artistul britanic a dominat masiv celebrul serviciu de streaming Spotify in 2017. Piesele lui Ed de pe albumul “Divide” au fost ascultate de peste 3,1 miliarde de ori in intreaga lume. Poate cea mai cunoscuta și populara piesa semnata de Ed Sheeran e “Shape of You”,…

- Colaborarea dintre Clean Bandit și Julia Michaels aduce in boxele tale o piesa pe care n-o s-o uiți prea curand: I Miss You. Melodia a fost laudata de publicațiile straine, care spun ca in UK ar putea fi urmatorul mare hit dupa Rockabye și Symphony. Piesele astea au stat pe locul 1 in topurile de...…

- Eroi locali ai Bucureștiului și in același timp turiști muzicali destul de activi prin Europa (n.r. Berlin, Milano, Vienna, Florence, Hamburg, Basel, Brussels, Prague, Warsaw, Budapest etc.), Karpov not Kasparov fac muzica dupa reguli de șah – folclor oriental mixat cu sunetele ringurilor…

- Pe piata reparatiilor de masini exista foarte multe discutii si dezbateri cu privire la piesele noi, originale si cele aftermarket. Piesele originale sunt, in general, mai scumpe, ceea ce face sa fie considerate mai bune din punct de vedere calitativ decat celelalte.

- Festival de Romania continua, de 1 Decembrie, la Alba Iulia, cu concertele rock „Ca pe vremuri”. Pe scena de pe Latura de Vest urca formatiile care au facut istorie: Holograf, Iris, Compact. Totul se va incheia cu „Rapsodia luminii” – spectacol de lasere, in jurul orei 22.00, pe Latura de Vest a Cetatii.…

- Piesele pot fi trimise prin poșta ori depuse direct la Registratura TVR, pe suport CD, cu mentiunea „Pentru Selectia Nationala Eurovision 2018". Piesele pot fi trimise și pe e-mail, la adresa [email protected] Intre 18 și 20 decembrie vor avea loc audițiile, in urma carora juriul…

- Daca iti place sa te distrezi si sa canti pana la epuizare alaturi de Zdob si Zdub, iar hiturile “DJ Vasile”, “Zdubii bateti tare” sau “Bunica bate doba” se afla la loc de cinste in playlistul tau, te asteptam la concertul Zdob si Zdub la Hard Rock Cafe pe 5 decembrie, de la ora 21:30. Pentru un show…

- La Iulius Mall are loc in aceste zile targul Expo Mineralia. Vizitatorii pot admira numeroase exponate care impresioneaza prin stralucirea lor. Pana duminica inclusiv, in perioada 15 – 19 noiembrie, la demisolul Iulius Mall are loc targul Expo Mineralia. Vedeta acestei ediții este smaraldul,…