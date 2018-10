Care este cel mai lung zbor din lume. Va acoperi 15.000 de kilometri Cea mai lunga calatorie cu avionul a fost programata sa dureze 19 ore, timp in care va acoperi mai mult de 15.000 de kilometri, fara escala. Compania aeriana Singapore Airlines relanseaza serviciul dupa cinci ani de cand l-a retras pentru ca devenise prea scump. Avionul care s-a ridicat de la sol cu 150 de pasageri și 17 membri ai echipajului va zbura timp de 19 ore fara intrerupe și va curge mai mult de 15.000 de km, conform BBC . Serviciul a fost reintrodus datorita cererii crescute a clienților, care prefera un zbor non-stop pentru ca nu mai pierd atata timp ca la zborurile cu escale. Acesta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

