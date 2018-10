Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si modelul Ruby Rose, cunoscuta pentru rolul din serialul Netflix ''Orange Is The New Black'', a fost desemnata marti celebritatea al carei nume reprezinta ''cea mai periculoasa'' cautare online intrucat rezultatele ar putea expune fanii la site-uri care contin…

- ,,Puterea publicatiei Time a stat intotdeauna in povestile unice ale oamenilor si problemelor care ne afecteaza pe fiecare dintre noi, dar ne si unesc", a scris acesta intr-o postare pe Twitter. Revista Time va fi cumparata co-fondatorul Salesforce.com, Marc Benioff, impreuna cu sotia sa, pentru suma…

- Surpriza in optimile de finala ale turneului de la US Open. Tenismena ucraineana Elina Svitolina a fost eliminata din competiție de Anastasia Sevastova. Numarul 7 mondial a fost invinsa in trei seturi, scor 6-3, 1-6, 6-0. Sevastova se afla pe locul 18 in ratingul WTA.

- Telenovela plecarii lui Denis Alibec de la FCSB continua. Dupa ce a fost ”dat ca sigur la Al Shabab”, atacantul ”un gol pe sezon” al vicecampioanei va ramane, cel mai probabil, pe plaiuri mioritice. Gigi Becali a anunțat ca a batut palma cu o echipa din Liga 1 pentru mutarea varfului de 27 de ani.

- Prima apariție a FCSB-ului in preliminariile Europa League, meciul de joia viitoare din deplasare cu Rudar Velenje (Slovenia), va fi difuzata de un post-surpriza. Conform Pagina de Media, postul generalist Prima TV, aflat in insolvența, va difuza duelul celor de la FCSB cu Rudar Velenje. Informația…

- Roger Federer (36 de ani, 2 ATP), de 8 ori campion la Wimbledon, a fost eliminat astazi in sferturile turneului londonez de sud-africanul Kevin Anderson (32 de ani, 8 ATP), la capatul unei batalii epice de peste 4 ore. Anderson s-a impus in 5 seturi, scor 2-6, 6-7 (5), 7-5, 6-3, 13-11, și obține indiscutabil…