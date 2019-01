Care este cea mai moderna gradinita de stat din Bucuresti Cu un design interior realizat dupa modelul "scolilor finlandeze ale viitorului", gradinita – ale carei sali ocupa o suprafata totala de peste 1.300 de metri patrati – le ofera celor mici conditii unice de studiu in Romania si siguranta pentru desfasurarea activitatilor zilnice. Momentan, noua gradinita gazduieste peste 250 de copii, relocati de la Gradinita "Insir'te margarite", care functiona in strada Almasul Mare, nr.1, intr-un spatiu vechi, in care nu au mai fost facute investitii in ultimii 28 de ani, si care nu avea aviz ISU pentru ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai moderna gradinița de stat din Capitala a fost deschisa pentru copii pe Drumul Binelui, din Sectorul 4, in incinta complexului rezidențial Vista. Cu un design interior realizat dupa modelul “școlilor finlandeze ale viitorului”, gradinița – ale carei sali ocupa o suprafața totala de peste 1.300…

- „Nu mai am nicio amintire de la Madalina, decat papusa asta pe care a primit-o ea cand a implinit 4 ani. In rest nu mai am nimic, pentru ca am avut niste inundatii pe aici si ne-a luat apa, toate le-a stricat. Atata mai am”. Sunt cuvintele sfașietoare, rostite cu lacrimi printre gene, ale Georgetei…

- Dupa ce Primaria Resita a preluat Teatrul de Vara de la universitatea resiteana, care a esuat lamentabil in implementarea unui proiect de renovare si modernizare a acestuia, obiectivul a fost predat pentru amenajarea postului local de radio. Primarul Ioan Popa preciza ca Teatrul de Vara a…

- Operatorul feroviar privat Regio Calatori va introduce in circulatie, incepand cu 9 decembrie, doua trenuri cumparate la mana a doua din Franta, potrivit adevarul.ro . Trenurile vor circula pe rura Brasov - Bucuresti si Brasov - Mangalia, in sezonul...

- Companii FlightClaim: Numarul proceselor deschise in instanta impotriva companiilor aeriene de catre pasageri care vor sa obtina compensatii financiare pentru zboruri anulate sau intarziate a crescut cu peste 450% in acest an Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi,…

- De 1 Decembrie, Simona Gherghe a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine cu bratara ei cu Romania. „Pentru mine, Romania e scriitura lui Marin Preda. Romania e insigna de veteran de razboi a bunicului meu. Romania e in gustul sarat al Marii Negre. Si in…

- 13 noi cazuri de rujeola confirmate in ultima saptamana Un numar de 13 noi cazuri de rujeola au fost confirmate în sapte judete si municipiul Bucuresti în perioada 15 - 19 octombrie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri…

- Premierul Dancila a avut joi o intrevedere cu Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministru de stat pentru afaceri economice si comerciale al EAU, presedintele Companiei Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)."Discutiile au vizat identificarea celor mai potrivite modalitati de consolidare a relatiei…