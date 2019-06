Care este cea mai mare greseala pe care Bill Gates considera ca a facut-o in business: "l-a costat" 400 de miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Bernard Arnault, cea mai bogata persoana din Europa, a intrat in cel mai select top al miliardarilor din lume – topul oamenilor cu averi de peste 100 miliarde dolari – alaturi de Jeff Bezos si Bill Gates, potrivit Bloomberg.

- Presedintele si directorul general al Boeing, Dennis Muilenburg, a declarat duminica faptul ca grupul a facut o greseala atunci cand a instalat un sistem de avertizare defect in cabina avioanelor 737 MAX si a anticipat ca procesul de recastigare a clientilor va fi unul de durata, in urma celor doua…

- Piața bursiera mondiala a pierdut peste 2.000 de miliarde de dolari in mai, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China, temerile intensificandu-se dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat Mexicul cu creșterea tarifelor vamale, relateaza Reuters.Washingtonul…

- MacKenzie Bezos, 49 de ani, a primit, in urma divorțului de Jeff Bezos, 4% din compania Amazon, adica in jur de 35 de miliarde de dolari. Ea a promis ca va dona și fundației caritabile inființata de Bill Gates și soția lui. In luna aprilie a acestui an, Jeff Bezos și fosta lui soție, MacKenzie, au…

- Indicele Nasdaq (cu o puternica componenta tehnologica) al Bursei de pe Wall Street a atins joi un nivel record, in timp ce capitalizarea bursiera a Microsoft a depasit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, transmit Xinhua, Wall Street Journal si Reuters, potrivit agerpres.ro.Rezultatele…

- Marea Britanie nici n-a iesit din Uniunea Europeana, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins toate cele patru optiuni alternative la Brexit, insa acest proces i-a costat deja pe britanici 66 de miliarde de lire sterline.

- In plus, MacKenzie Bezos si-a cedat participatia la publicatia Washington Post si la Blue Origin, compania prin care CEO-ul Amazon doreste sa contruiasca rachete. Intregul pachet detinut de cei doi Bezos valoreaza 143 de miliarde de dolari, la valoarea actuala a actiunilor. Astfel, Jeff Bezos…

- "Haideti sa gasim o formula in care cele doua sa fie complementare, intr-o competitie corecta din care sa castige in primul rand cetateanul. De la UBER asteptam garantii ca au soferi atestati si ca viata noastra este in siguranta in mainile lor. De la taximetria clasica asteptam sa aiba acelasi fel…