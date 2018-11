Stiri pe aceeasi tema

- AstEzi Ela CrEciun a nEscut a treia oarE! La ora 16, familia vedetei s-a mErit cu un membru, care a primit nota 10 la naxtere, de la personalul medical. Frumoasa bloggeritE a apelat din nou, la naxterea naturalE.

- Betty Stoian "i CEtElin Vi"Enescu sunt ni"te pErin:i ferici:i "i mandri. Iar motive, au din plin! Fiul lor, micu:ul Matthias tefan, este o frumuse:e de copil, care pare sE aibE mereu un zambet pe buze "i care radiazE efectiv fericire.

- Ana Pirvulescu incearcE sE fie cea mai bunE mamE pentru copiii ei, iar dupE naxterea fetitei, sora Elenei Gheorghe a avut o mare teamE. Anei Pirvulescu ii era teamE ca nu cumva Lucas, bEietelul ei mai mare, sE nu fie gelos pe surioara lui.

- Betty Stoian a nEscut pe 1 octombrie o minune de bEietel xi de atunci toatE viata i s-a schimbat. Betty Stoian xi CEtElin VixEnescu sunt in culmea fericirii xi se bucurE de orice clipE petrecutE alEturi de micutul lor.

- Bucurie dupa bucurie in familia Betty – Catalin Vișanescu! Artista și micul ei prinț au fost externați, iar la sosirea lor acasa, ei au avut parte de o surpriza din partea fericitului tatic. Fiica lui Florin Salam nu și-a putut stapani lacrimile de fericire și a impartașit momentul cu fanii sai. Totul…

- Bianca, verisoara lui Betty Stoian, face dezvaluiri despre micutul Matthias, fiul vedetei si al lui Catalin Visanescu. Invitata in cadrul emisiunii "Star Matinal" de la Antena Stars, cantareata a vorbit despre cum a fost prima zi pentru Betty ca mama.

- Kate James, mama lui Alfie, bEietelul care a murit in luna aprilie dupE un an xi jumEtate de comE profundE, a nEscut. PErintii copilului a cErui poveste a ajuns peste tot in lume, sunt fericiti acum, cEci in familia lor a ajuns un nou membru.