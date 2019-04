Care este cauza incendiului devastator de la Catedrala Notre-Dame

Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, s-a deplasat luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris, pentru a asista la operatiunile de stingere a incendiului potrivit mediafax Emmanuel Macron si-a intrerupt intalnirile programate si a ajuns la Catedrala Notre-Dame la ora 20.15 (21.15, ora Romaniei).…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro. UPDATE ORA 21:40 – Emmanuel Macron, presedintele Frantei, s-a deplasat luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris,…

- Momentul in care o partre a Catedralei Notre Dame se prabuseste a fost surprins de camere. Politia a informat ca nu este cunoscuta deocamdata cauza incendiului si ca nu exista victime, fara sa ofere detalii. In prezent au loc la catedrala lucrari de renovare in valoare…

- "Sageata" Catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabușit, luni seara, in urma incendiului violent care a cuprins celebrul monument. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arata ca nu a mai ramas aproape nimic din acoperiș.

- Președintele francez Emannuel Macron avea programat un discurs la ora 20.00, însa acesta a fost anulat, în urma incendiului violent de la Catedrala. Din vârful catedralei medievale se poate vedea cum ies flacari mari și fum. Imaginile de pe retelele sociale arata cum iese…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro. Incendiul a izbucnit la ora 18.50 (19.50, ora Romaniei) la o sursa a sistemului de incalzire al Catedralei Notre-Dame.…

- Catedrala Notre-Dame de Paris este cuprinsa de flacari.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.Publika.md informeaza ca varsta Catedralei Notre-Dame este de 850 de ani.

