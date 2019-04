Care este boala secolului, ce afectează 98% dintre români Tot mai mulți romani sufera de aceasta afecțiune. Peste 98% din populația Romaniei este afectata, insa mulți nu realizeaza acest lucru pana ce nu ajung in ultimul stadiu. Aceasta afecțiune comuna este stresul, potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare de piața, citat de Digi 24. Principalele motive de neliniște ale persoanelor respondente sunt relațiile cu superiorii la locul de munca, precum și nesiguranța zilei de maine. Conform studiului, realizat pe un eșantion de 1000 de romani, jumatate dintre cei care sunt afectați de stres nu se trateaza. „In Romania, o problema destul d… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mortalitatea infantila plaseaza Romania pe un loc nedorit in Uniunea Europeana, iar in ceea ce priveste mortalitatea neonatala, cu cea mai mare rata a deceselor, spune medicul neonatolog Georgeta Sardescu, de la Spitalul ”Sf. Pantelimon”, potrivit Mediafax. In cazul mortalitatii neonatale vorbim de…

- Deficitul major de forta de munca la nivel national a inceput sa creeze probleme activitatii din domeniul feroviar. In secolul digitalizarii, industria feroviara nu pare foarte atractiva si se lucreaza cu forta de munca ajunsa la varsta retragerii din...

- Știai sau nu, Luna Noua iți afecteaza atat starea de spirit, cat și diversele activitați pe care le ai in viața de zi cu zi. Specialiștii sunt de parere ca Luna Plina ne influențeaza in mod diferit, in funcție de semnul zodiacal pe care il avem.

- Oboseala interfereaza cu viața de zi cu zi, iar netratata se cronicizeaza și poate duce la afecțiuni grave. Intrucat alimentele sunt combustibilul organismului, modul in care ele sunt alese va avea un impact direct asupra randamentului fizic și psihic. Pana și momentul in care consumați un anumit tip…

- Andreea Berecleanu a divortat de Andrei Zaharescu dupa 15 ani de mariaj si s-a implicat rapid intr-o noua relatie. Prezentatoarea tv se iubeste de ceva timp cu medicul estetician, Constantin Stan. Andreea Berecleanu s-a lasat pe mana medicul estetician, Constantin Stan, din 2011, cand a apelat la…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 4-8 februarie 2019, in activitatea de control, sunt…

- Munca in exces, stresul și stilul de viața nesanatos iși pun amprenta asupra multor cupluri din Romania, care nu reușesc sa aiba copii. Unii amana vizita la medic in speranța ca lucrurile se vor rezolva de la sine.

- Stimate domnule ministru, predecesoarea dv la conducerea Ministerului Muncii, doamna Lia Olguta Vasilescu, in nenumaratele sale aparitii la diferite televiziuni, explica prin exemple comparative ca toate pensiile cresc, incepand cu septembrie 2021, fata de anii precedenti, spre a ne convinge cat de…