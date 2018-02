Stiri pe aceeasi tema

- Delia a facut declarații despre dorințele pe care și le punea, de ziua ei, in copilarie, atunci cand sufla in lumanarile de pe tort. Un interviu, inedit, acordat la Antena Stars, scoate la iveala omul implinit, care se bucura de viața și de echilibru pe plan personal, dar și profesional.

- In Turcia, gasirea și condamnarea vinovaților pentru incercarea militara de rasturnare a regimul președintelui Recep Tayyip Erdogan din 2016 continua. Un tribunal din Ankara a condamnat 64 de ofițeri și elevi ai unei academii militare din capitala statului la inchisoare pe viața.

- Tanarul de 24 de ani, injunghiat cu salbaticie in urma cu cateva zile, pe o strada din orasul Bumbesti Jiu, a povestit momentele cumplite prin care a trecut si care au determinat mutilarea sa pe viata.

- Daca nu știi cine este Osho, inseamna ca de astazi incepe o noua etapa in viața ta, pentru ca intreaga colecție de carți scrise de maestrul indian sunt hotaratoare pentru soarta fiecarui om. Osho, pe numele sau adevarat Chandra Mohan Jain, s-a bucurat in ultimii ani de o popularitate fulminanta in Romania,…

- Luni seara, profesorul Teodor Nicolau, fost director al Colegiului Național ”Zinca Golescu” din Pitești, a incetat din viața. Acesta a suferit un stop cardio-respirator in timp ce se afla in stația de autobuz Kaufland – Exercițiu. Teodor Nicolau, unul dintre cei mai apreciați profesori de matematica…

- Companiile de asigurare le impun service-urilor colaboratoare sa acorde discount-uri consistente la piesele auto folosite la reparatii. Asta face, practic, aproape imposibila reparea masinilor cu piese originale, spun specialistii.

- Pe 26 aprilie 1986 la ora 1:23:58, reactorul numarul 4 de la Cernobil a explodat din cauza unor teste nereusite, dar si a unei echipe de specialisti fara experienta. Reactorul fusese oprit in timpul zilei pentru a se efectua mai multe teste legate de siguranta sistemului de racire, care functiPe 26…

- BUCURESTI, 4 feb — Sputnik, Doina Crainic. Fostul anestezist șef de la spitalul Bakersfield Heart din California descrie experienta cutremuratoare pe care a avut-o în afara corpului, în timp ce se afla în operatie. Experienta prin care a trecut l-a determinat sa…

- Horoscopul lunii Februarie aduce o multime de surprize pentru toate zodiile. Cine va avea probleme de sanatate, cine castiga multi bani, dar si cine se va casatori vezi mai jos, in horoscopul realizat de astrologul Remus Ionescu.

- "Imi vreau viata inapoi! Mi-e dor de plimbarile cu bicicleta alaturi de Albert, de mersul prin parc cu Golden Retreiverii, de intalnirile cu fetele la o cafea, de cartea preferata si o piesa de teatru mult asteptata, de un weekend romantic cu iubitul meu. In goana noastra de a-i multumi pe ceilalti,…

- Ultima apariție TV a Stelei Popescu. Actrița care s-a stins din viața la finalul anului trecut a putut fi vazuta aseara, la emisiunea „Guess My Age – Ghicește-mi varsta” cu Dan Negru, pe Antena 1. Emisiunea a fost filmata cu cateva zile inainte de dispariția artistei. „Am filmat ediția in care Stela…

- Anca Pandrea este intr-o continua suferinta dupa pierderea sotului sau pe care l-a iubit atat de mult, Iurie Darie. Recent, actrita a facut cateva declaratii fara precedent la adresa lui Alexandru Arsinel, pe care il considera un „personaj toxic. ”

- Jurnalista Elena Stancu și fotograful Cosmin Bumbuț s-au mutat de patru ani intr-o autorulota cu care colinda Romania, documentand probleme sociale ce țin de educație, sanatate sau violența domestica. Experiențele lor s-au adunat in cartea „Acasa, pe drum” (Ed. Humanitas). Cosmin și Elena m-au primit…

- Viața in lumea manelelor, comuniunea dintre doi oameni din medii total opuse, traiul la limita, o poveste care... la urma urmei starnește ineres maicu seama din perspectiva analizei in plan social, a omului dincolo de prejudecați titluri sau saracie... Read More...

- 75.000 euro este prețul pe care un tanar de 31 de ani din Alba Iulia il are de platit pentru o șansa la viața. Adrian Vințan a fost diagnosticat cu melanom malign metastazic și dupa multe tratamente, sigura soluție ramasa ar fi cel cu medicamentul IPILIMUMAB insa prețul acestuia este mult peste ceea…

- Preotul misionar Dan Damaschin deruleaza mai multe proiecte pentru familiile nevoiase, cu multi copii, din comunele judetului Iasi. In februarie, parintele ofera unor elevi silitori o excursie la munte.

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- In urma cu 40 de ani mergeam pe terenul de sport doar cu racheta de tenis. Nu luam nici apa cu mine, era acolo o pompa unde ne astamparam setea. Acum? Am o geanta speciala, mare, in care bag o gramada de chestii. Chiar mi se pare neincapatoare uneori. Daca este grea? Este… Ce pun […]

- Andreea Balan, dezvaluiri din viata de familie! Ce o ajuta sa treaca peste tot si peste orice, dar si cum se pregateste pentru show-urile sale de exceptie, am aflat de la ea intr-un interviu cu cartile pe fata!

- “Viata merge mai departe si sigur, in viitor, daca voi munci tot asa si voi continua sa joc la fel, voi fi din nou intr-o pozitie buna”. E convingerea Simonei, dupa infrangerea dramatica de la Melbourne. Chiar daca a jucat bine, a avut curaj si faze spectaculoase, in finala de sambata, romanca nu si-a…

- Tașnadeanul Romeo Kulcsar, cel care a salvat viața unei tinere, donandu-i o parte din ficatul sau a fost premiat in aceasta seara de postul de televiziune Antena 1, in cadrul emisiunii Acces Direct, cu placheta „Roman de onoare”. „Mi se pare omenesc ce am facut. Daca am putut sa ajut am ajutat, daca…

- Bolile psihice curma vietile a multor oameni. In fiecare zi, ei traiesc o lupta adevarata, pe care nimeni nu o poate vedea in interiorul mintii lor. Este o experienta pe care nu o pot impartasii cu nimeni si ii pot trimite intr-un loc intunecat, astfel ca ei au impresia ca nu mai au alta optiune decat…

- Acest test simplu este foarte raspandit printre psihologi și ii ajuta pe oamenii de rand sa gaseasca echilibrul dintre viața personala și cea profesionala, scrie feminis.ro. Citeste si Sfaturi despre bani date de un tanar care si-a dobandit independenta financiara si s-a pensionat la 30 de…

- Exista un test simplu care promite ca in mai putin de un minut vei afla cum sa-ti echilibrezi viata. Vietile noastre sunt facute din mai multe elemente importante pentru fiecare dintre noi, familie, prieteni, munca, afaceri sau hobby-uri, dar este esential pentru toata lumea sa gaseasca un echilibru,…

- Irina Vasilica, sotia deputatului Radu Vasilica, grav ranit intr-un accident de motocicleta in urma cu doua saptamani, a transmis un nou mesaj de multumire tuturor celor ce le-au stat alaturi in aceasta perioada grea. “Dupa aproape doua saptamani in care știu si am simțit ca am fost susținuți de ganduri…

- Andrei Dobrin, un adolescent de 17 ani din Bistrița, a fost desemnat pentru al doilea an consecutiv modelul masculin al anului în România. Tânarul a reușit în ultimii doi ani sa urce pe podiumurile celor mai celebre case de moda din lume, dupa ce a fost descoperit, întâmplator,…

- A venit pe lume in exil, dar a invatat sa isi iubeasca tara la distanta. Timp de patru decenii, Margaretei i-a fost interzis sa calce pe pamantul romanesc. Astazi, intra in istorie, odata cu dificila misiune primita de la tatal sau: sa duca mai departe coroana, prestigiul si planurile Regelui Mihai.

- Ziarele din SUA vorbesc in ultima perioada despre relația pe care Tom Cruise o are cu fiica lui, Suri. Aparent, actorul nu a mai vorbit cu propriul sau copil de ani de zile și totul din cauza Scientologiei, religia pe care a adoptat-o in 1990. In iulie 2012, Katie Holmes, fosta soție a lui Tom Cruise,…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a transmis, marti, un comunicat de presa prin care le cere radiodifuzorilor sa trateze cu decenta si responsabilitate incetarea din viata a Regelui Mihai I. Institutia a atras atentia ca va monitoriza programele transmise in aceste zile de catre posturile…

- Dupa ce a abdicat in data de 30 decembrie 1947, Regele Mihai si-a continuat viata in exil ca oricare alt om. Maiestatea Sa a fost nevoit sa-si castige existenta prin diverse mijloace, departe de patria mama.

- Regele Mihai I s-a stins din viata la varsta de 96 de ani, la locuinta sa din Elvetia. In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica. Principesa Margareta si Principele Radu au plecat pe 5 noiembrie,…

- Doi copii din orasul ialomitean Cazanesti se zbat intre viata si moarte la spital, dupa ce au fost diagnosticati cu rujeola. Boala contagioasa i-a afectat grav pe cei doi micuti: unul de un an si patru luni, celalalt de 4 ani. Directia de Sanatate Publica din Ialomita a anuntat ca niciunul dintre ei…

- David Movileanu de 38 de saptamani sufera de paralizie cerebrala, dar face progrese dupa primul transplant cu celule stem. Ca acest vis sa devina realitate, baietelul mai are nevoie de 13.000 de Euro

- O țigara cu ”iarba” din care a tras de cateva ori la indemnul iubitului și, mai apoi, o doza de heroina care i s-a scurs in trup din varful acului pe care tot el – omul despre care credea ca va pași in viața alaturi de ea – i l-a infipt in vena au aruncat-o in cel mai negru coșmar. O clipa de slabiciune,…

- Este doliu in cinematografia romaneasca. Celebrul regizor Alecu Croitoru a murit, la 83 de ani, informeaza ziarul Adevarul . Citeste si: Consiliul Regal arunca BOMBA. Anuntul de ULTIMA ORA in privinta fostului principe Nicolae Cei care vor dori sa ii aduca un ultim omagiu regizorului,…

- Turistul ramas vineri sub avalansa care a avut loc in Masivul Parang a decedat, el fiind tarat de zapada pe o lungime de aproximativ un kilometru, pe o vale ingusta si abrupta din zona Varfului Carja (2.405 m). "Turistul, in varsta de 38 de ani, a fost scos de prietenii lui din zapada care l-a tarat…

- Brigitte Sfat a facut dezvaluiri pe care nu le-a mai facut niciodata pana acum. Bruneta a marturisit ca l-a inșelat pe Ilie Nastase. Brigitte Sfat, care s-a tatuat de curand , este partenera de viața a fostului mare campion la tenis Ilie Nastase. Brigitte Sfat, care a fost mutilata de fostul sau soț…

- Maria Constantin a avut parte de o perioada dificila din viata ei, dupa ce s-a despartit de MarceL Toader, care a acuzat-o de infidelitate. Cantareata este foarte trista, deoarece se implinesc doi ani de cand tatal ei s-a stins din viata, iar acum ii simte lipsa mai mult ca niciodata.

- BERBEC – In decembrie, nativii vor fi concentrați mai mult pe cariera lor decat pe viața sentimentala. Este inceputul unei perioade de succes, care va dura pana la jumatatea lui ianuarie! Iar oamenii vor fi mai atrași de ei, dar ar putea sa se apropie de Berbeci mai degraba pentru bani sau succes.!…

- Calitatea in educație inseamna calitatea managementului, calitatea cadrelor didactice și a elevilor, calitatea administrației, a instituțiilor diriguitoare, locale și centrale. școala nu poate fi o enclava educaționala, ci o instituție legata prin mii de fire de organismul social. Teodor PRACSIU O…

- Dupa 1 an de zile m-am culcat cu el, scrie psychologies.ro. Ne-am apropiat si mai mult, si acum credeam ca nimeni niciodata nu ne mai putea desparti. Nu pot spune ca am fost fericita dupa aceea, nicio femeie nu mai poate fi fericita dupa ce afla ca este inselata de nenumarate ori de barbatul pentru…

- BERBEC Este posibil sa castigati nesperat de bine dintr-o afacere. S-ar putea sa vi se propuna o colaborare. Nu va grabiti sa o acceptati, fiindca riscati ca partenerul de viata sa va reproseze ca neglijati viata de familie. Spre seara sunt sanse sa va relaxati in compania unor persoane apropiate. TAUR…

- Cristina Stamate ne-a incantat o viața intreaga cu rolurile sale jucate atat pe scena teatrului de comedie, cat și pe pe micile ecrane. Era o actrița desavarșita, mereu cu zambetul pe buze, insa puțini au fost cei care au știut drama prin care aceasta trecea. Cristina Stamate a fost casatorita cu actorul…

- Aurica Rauța, cadru didactic la Gradinița cu Program Prelungit nr. 4, structura a Școlii Gimnaziale Mareșal Averescu Adjud, a incetat din viața sambata. Conform apropiaților, aceasta suferea de ceva timp de o boala necruțatoare, era in concediu medical și era internata intr-un spital din București.…

- A fost una dintre cele mai iubite actrițe de comedie, dar in spatele zambetului sau cuceritor s-a ascuns o tinerețe greu incercata. Stela Popescu nu a avut nicio veste de la tatal sau timp de 19 ani, iar mama ei s-a chinuit sa o creasca. Pe cand era doar un copil, tatal regretatei artiste, Vasile Popescu,…

- Prima dragoste din viața lui Smiley a fost o superba colega de liceu a acestuia. Considerat unul dintre cei mai de succes artiști din țara noastra, Smiley este extrem de discret in ceea ce privește viața sa personala. Cea mai cunoscuta și comentata poveste de iubire a acestuia a fost cu actrița Laura…

- Nu te-ai fi gandit sa faci asa ceva, dar solutii mai simple de atat nu vei gasi. Cum sa inmultesti trandafirii Daca ai un fir de trandafir si vrei sa-l plantezi, infige capatul taiat intr-un cartof. Umezeala si nutrientii din cartof il vor "hrani" si vor ajuta firul de trandafir sa dezvolte radacini…