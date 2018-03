Stiri pe aceeasi tema

- Relatia dintre Lidia Buble si Razvan Simion a fost una controversata inca de la inceput. matinalul de la antena 1 a recunoscut ca cea care a fost cea mai afectata de rautatile oamenilor a fost iubita sa. "Ea a fost mai ranita si dezamagita decat am fost eu. Intre timp, lucrurile s-au rezolvat,…

- Prezentatorul emisiunii matinale de la Antena 1, Razvan Simion, a explicat cum se ințelege cu parinții actualei lui iubite, cantareața Lidia Buble. Razvan Simion traiește o poveste de iubire, de cațiva ani, cu artista Lidia Buble, relația lor trecand prin multe momente dificile . Razvan Simion, care…

- Lidia Buble si Razvan Simion sunt protagonistii unei povesti de dragoste, care, desi, a starnit numeroase controverse la inceput, a devenit, pe parcursul timpului din ce in ce mai frumoasa si mai puternica.

- O iubire pe cat de controversata la inceput, pe atat de puternica acum. Amandoi au vorbit mai deschis ca niciodata in cei trei ani de cand sunt impreuna despre drumul lor dificil de pana acum si pasiunea care-i leaga.

- In liniște și cu eforturi mari ca presa sa nu afle, Lidia Buble i-a spus ,,Adio!” definitiv celui care a descoperit-o și a lansat-o in muzica, Adrian Sina. Cel care ii dicteaza mișcarile in cariera este, de acum, iubitul ei, Razvan Simion.

- Pe 27 martie, incepand cu ora 20:00, la Beraria H va avea loc “Da mai departe!”, evenimentul ce reuneste cei mai populari si iubiti artisti ai momentului pe scena pentru un super concert si o fapta buna. Mandinga, Margineanu, Lidia Buble, FreeStay si Ilinca Bacila ofera timp de doua ore un show plin…

- Sorin Ovidiu Vintu a povestit, dupa ce a aflat de moartea lui Andrei Gheorghe, cum l-a cunoscut pe regretatul realizator radio-TV. Fostul mogul, in prezent in detenție, a marturisit ca a fost șocat de modul in care i s-a adresat Andrei Gheorghe la prima intalnire. Apropiați ai jurnalistului ne-au dezvaluit…

- Delia a aparut cu un nou look: cu o coafura in care combina parul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei ca este frumoasa și au intrebat-o cand apare urmatorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toata lumea cu desele ei schimbari de look. „Ești ca o papușa”, i-a transmis cineva…

- Diana Simion, fosta sotie a lui Razvan Simion, a INFLORIT dupa DIVORT! DOAMNE, cum arata! Diana, o adevarata doamna!Fosta nevasta a lui Razvan Simion, total schimbata. Ce bine arata Diana Simion! Diana Simion a adoptat un look foarte tineresc.Diana Simion a trecut prin momente grele in urma cu cațiva…

- Andrei Gheorghe a murit luni, fiind gasit in baie, in casa pe care o deținea in Voluntari. Un om care avea grija de imobil i-a descoperit trupul neinsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore inainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru…

- Elena Ionescu (ex-Mandinga) este insarcinata in luna a șasea. Cantareața a dezvaluit cum il va chema pe baiețelul sau și al soțului ei, Dragoș. Acesta se va numi Razvan, alegerea avand loc deoarece pe Dragoș il mai cheama și Razvan. Elena a dat in direct detalii despre soțul ei, care nu este o persoana…

- Carmen Bejan, celebra studenta criminala din Arad, care a tranșat un barbat in camera ei de la Caminul studențesc din Timișoara, a ajuns personaj al unui roman polițist! (VEZI ȘI: Carmen Bejan, „regina” in inchisoare) Inspirata de povestea tinerei condamnate pentru uciderea unui client cu care s-ar…

- Nicole Cherry a dezvaluit, in emisiunea „La Maruța”, cum l-a cunoscut pe iubitul ei, Teo. Cantareața a marturisit ca și tatal ei il cunoaște. „Il cheama Teo, are 18 ani. E mai mic cu cateva luni decat mine. Nu ne-am cunoscut la școala, ne-am cunoscut printr-o prietena comuna. Normal ca și tati știe…

- Marcel Toader a recurs la un gest neașteptat și…s-a autoevacuat din apartamentul din centrul Capitalei unde a locuit impreuna cu Maria Constantin. Marcel și-a impachetat toate lucrurile in saci negri, a luat o duba și s-a dus intr-o direcție numai de el știuta, intr-o…casa ”conspirativa”. ”Am plecat…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Ceea ce parea o poveste de succes se destrama intr-un ritm rapid. In decurs de o saptamana mariajul dintre antrenorul Edward Iordanescu si Astra Giurgiu a ajuns la final, din cauza evenimentelor petrecute inainte si dupa meciul de la Craiova, cu Universitatea. Edi a cerut deja conducerii anularea urmatorului…

- "Sunt casatorita de 5 ani, iar in urma cu un an am inceput o relatie extraconjugala cu unul din sefii mei de la serviciu. Motivul pentru care am cazut in acest pacat este ca speram sa-i pot intra sefului meu in gratii, in speranta ca pe viitor pot spera la o promovare la serviciu sau la o marire…

- Lidia Buble a fost invitata in cadrul emisiunii “Rai Da’ Buni”, unde a vorbit despre familia ei, dar și despre cum ii place iubitului ei, Razvan Simion, sa o alinte. Indragita artista a vorbit despre mama ei și despre legatura stransa pe care o are cu frații sai. Mai mult de atat, Lidia a glumit pe…

- O tanara a fost injunghiata in tramvai și, in ciuda faptului ca in mijlocul de transport din Timișoara erau multe persoane, niciuna nu a sarit in ajutorul victimei. Evenimentul s-a petrecut intre zona Iosefin și Gara de Nord. Potrivit martorilor, femeia și barbatul, care au varste de aproximativ 30…

- Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate cantarețe de la noi din țara, insa copilaria ei nu a fost una la fel de ușoara ca viața de acum. Lidia Buble are 10 frați, iar cu toții au dus destule lipsuri in copilarie. „Mama nu a lucrat niciodata, s-a ocupat de copii. […] The post…

- Nicole Cherry nu se mai ascunde și a recunoscut de curand ca traiește o frumoasa poveste de dragoste. Zilele trecute a decis sa faca publica și o fotografie cu acesta, iar fanii s-au bucurat foarte tare sa il cunoasca pe care i-a furat inima cantareței. Nicole Cherry, pe numele sau real Nicoleta Janina…

- Lidia Buble a dezvaluit ca parinții ei au inceput sa planga in momentul in care au auzit una dintre piesele pe care le-a interpretat. Artista a mai precizat ca iși dorește foarte mulți copii cu Razvan Simion și nu exclude sa o intreaca pe mama sa la acest capitol. Femeia care i-a dat viața cantareței…

- Lidia Buble a fost deseori criticata pentru nasul ei considerat puțin cam….mare și a fost indemnata sa-și faca o operație estetica. Cantareața a spus de multe ori ca este extrem de mandra de nasul ei și are de gand sa-l lase exact așa. Ce spune insa altcineva aflat de cealalta parte a ”baricadei”: Iata…

- Lidia Buble, in lacrimi dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama”, care a avut un succes incredibil la doar cateva ore dupa lansare. Vedeta a povestit in direct la Kanal D, ce a determinat-o sa compuna aceasta piesa. Cantareața a facut mai multe dezvaluiri neașteptate despre viața ei.…

- Incaperile in care copiii iși desfașurau luni orele de practica au fost friguroase in acea zi. Reprezentanții Colegiului ”Ion Mincu” din Timișoara au luat decizia mutarii copiilor din cele doua clase aflate in cladirea din spate, in imobilul din fața. „In corpul din spate, la etajul…

- Lidia Buble a fost invitata in emisiunea iubitul ei, Razvan Simion, unde nu a mai putut sa se stapaneasca și a inceput sa planga. Totul are legatura cu noua sa melodie, dedicata mamei sale.

- „Soacra, soacra, poama acra” e o zicala din batrani, care pare sa se potriveasca in cazul lui Christian Sabbagh. Prezentatorul a dezvaluit cum a decurs discuția, dupa ce soacra sa a aflat ca urmeaza inca un moștenitor. Iulia Sabbagh a marturisit in cadrul interviului oferit astazi ca mama ei a aflat…

- Lidia Buble a fost foarte emoționata in ediția din aceasta dimineața de la „Neatza cu Razvan și Dani”. Artista a inceput sa planga in platoul emisiunii, atunci cand a inceput sa vorbeasca despre noua sa piesa, inspirata din viața personala. Iubitul ei a incercat sa o susțina și sa o scoata din starea…

- Este cunoscuta relația lui Razvan Simion cu Lidia Buble, dar și faptul ca partenerul de emisiune al lui Dani Oțil se ocupa de cariera celei pe care a cunoscut-o in urma cu aproape doi ani. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei, dar a ținut sa se detașeze un picuț de asta și…

- Razvan Simion se ocupa de cariera Lidiei Buble si pregatește lansarea primului album al artistei. "O sa aflați despre ce este vorba. Pregatim pentru toamna acestui an primul album al Lidiei. Prima piesa de pe album a fost Camașa, a doua este Sarumana mama, o piesa sensibila ce cumva a fost…

- „Acum 29 de ani, ma pregateam sa plec in Germania și Romania, singura, pentru un proiect de cercetare. Au rezultat in urma acelei calatorii un scenariu de film, un roman, o poveste pentru copii și un articol pentru o revista. Era zapada pe strazile din Timișoara (unde a inceput revoluția anticomunista,…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a vorbit despre presupusa relatie pe care ar fi avut-o cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit ca i-a spus lui Kovesi ce facea Mircea Negulescu la DNA Prahova. Kovesi s-ar fi bucurat ca cel poreclit…

- Scena Operei Nationale Romane din Timisoara (ONRT) s-a transformat, duminica seara, in taramul de basm al Vrajitorului din Oz, in care sute de copii prezenti la spectacol au trait emotiile peripetiilor prin care a trecut Micuta Dorothy, personajul principal al musicalului cu acelasi nume, semnat…

- Lidia Buble a luat o decizie surprinzatoare pe care a anunțat-o pe pagina sa de socializare. Mai exact, cantareața care are o relație cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion, a luat o hotarare neașteptata pentru mulți din fanii ei.

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm.

- Tatal cantareței Lidia Buble, Viorel Buble, a scos la vanzare o vila la Deva. Casa este neterminata. Lidia Buble, al carei tata este pastor penticostal, provine dintr-o familie extrem de numeroasa . Artista este foarte atașata de rudele sale. Tatal cantareței Lidia Buble, artista care are o relație…

- Doi dintre cei mai controversați foști concurenți de la “Insula Iubirii”, Aurel și Diana, au in prezent o relație! Cei doi se pare ca și-au gasit in sfarșit fericirea, unul in brațele celuilalt. Daca anul trecut pe vremea aceasta, in timpul filmarilor emisiunii, cei doi abia se suportau, iata ca timpul…

- Artista a suferit enorm timp de 25 de ani, atat cat nu a putut sa aiba cu acesta o relatie specifica mama-fiu, scrie spynews.ro. Totul a pornit din momentul in care Maria Ciobanu a divortat de Ion Dolanescu. Chiar daca la inceput cei doi s-au iubit enorm, dupa patru de casnicie drumurile lor s-au…

- In scurt timp la Spitalul de Copii Luis Țurcanu din Timișoara mciii paciernți vor fi operați cu cel mai performant robot medical existent. Acesta a fost achiziționat la finele anului trecut, iar spaecialiștii care il fost folosis-au instruit in Israel.