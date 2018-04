Care e legatura dintre IT&C si ascensiunea segmentului de spatii logistice?

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a emis mandate de arestare impotriva clericului Fethullah Gulen si a altor sapte persoane in legatura cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, in decembrie 2016, a relatat cotidianul Haberturk, citat de Agerpres.

- Adrian Thiess, consultantul financiar care e in negocieri avansate pentru adcerea unui grup de investitori la Dinamo, il contreaza pe Cornel Dinu, care a spus ca Mircea Lucescu și Ion Țiriac vor sa investeasca la clubul din Ștefan cel Mare. "Știu ca nu e adevarat tot ceea ce spune Cornel Dinu. E și…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI indemna administratorii spațiilor de agrement din Republica Moldova sa respecte regulile de apare impotriva incendiilor. Asta dupa ce in Kemerova, Rusia a izbucnit un incendiu soldat cu cel puțin 64 de morți.

- Piata industriala din Timisoara a inregistrat un volum ridicat de inchirieri in 2017, iar in paralel a fost livrat de un volum semnificativ de spatii noi. WDP si CTP se numara printre cei mai activi jucatori din piata de spatii logistice si industriale din orasul de pe Bega, cu doua proiecte noi,…

- Atena va continua eforturile bilaterale de rezolvare a chestiunii celor doi soldati greci detinuti in Turcia, dar conteaza de asemenea pe sprijinul partenerilor sai din UE, a declarat vineri prim-ministrul grec Alexis Tsipras, informeaza Reuters. Cei doi soldati au fost retinuti si…

- In contextul conditiilor meteo nefavorabile chiciura la nivelul firelor de contact, a elementelor de infrastructura si a materialului rulant , precum si urmare a interzicerii circulatiei cu locomotive electrice, CFR Calatori mentine masura anularii trenurilor in zonele afectate. Masurile operative intreprinse…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a pronuntat duminica impotriva oricarei forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala si sustine ca orice proiect de lege in acest sens este "total neinspirat" in anul Centenarului Marii Uniri. "Romania este una dintre tarile care are cele…

- Vladimir Putin a votat intr-un birou electoral din Moscova in cadrul scrutinului prezidențial ce se desfașoara astazi in Rusia. Liderul de la Kremlin, care va obține un nou mandat, a spus ca va fi mulțumit cu orice scor care ii va permite sa fie reales, relateaza AFP și BBC News. Imbracat intr-un costum…

- „Ideea mi-a venit cand ma plimbam pe strada si am vazut foarte multi oameni cu catei, cu pisici in brate si am facut imediat legatura ca intre om si animale exista o frumoasa legatura si ca acest sentiment ar putea fi tema pentru o expozitie. Aceasta legatura dureaza de la inceputul omenirii, fapt demonstrat…

- Un sofer din Vaslui a fost impuscat de politisti la scurt timp dupa ce a fost oprit in trafic. Omul a oprit la semnele politistilor, a iesit din masina si a luat-o la fuga. In momentul in care era imobilizat de agenti arma unuia dintre ei s-a descarcat accidental.

- Mai mulți pagubiți au fost prezenți, la Curtea de Apel pentru a asista la proces *Elena Meteșan și sora acesteia, Viorica Popa, sunt cercetate pentru fals și uz de fals intr-un alt dosar Curtea de Apel Alba Iulia a continuat ieri judecarea dosarului privind delapidarea de peste 1 milion de euro de la…

- TV8, Jurnal TV și UNIMEDIA au emis o declarație comuna ca reacție la scrisoarea deschisa a PPEM in care cele 3 instituții media au fost acuzate de denigrarea imaginii liderului popularilor europeni, Iurie Leanca.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Decapitarea Departamentului „Centenar – Romania 100” la inceputul lunii martie (a treia din calendar, pentru cei care nu știu cat de repede trece un an) a scapat aproape neobservata in harmalaia care s-a produs in jurul Congresului PSD.

- „Din punctul meu de vedere, Silvia Radu nu are nicio legatura cu administrația”, acest lucru l-a declarat Dorin Chirtoaca, într-un interviu acordat ziarului TIMPUL, când a fost întrebat ce crede despre actualul primar interimar. Fostul edil al Capitalei…

- Dupa cum bine știm, frenezia legata de acest important eveniment nu se termina odata cu gala Premiilor Oscar, petrecerile de-abia dupa aceea incep. Iar cea organizata de Vanity Fair a devenit aproape la fel de tradiționala precum Oscarurile, multe nume mari din industria divertismentului inghesuindu-se…

- In martie 1968, Romania organizeaza prima editie a festivalului international de muzica „Cerbul de Aur“, eveniment la care au fost invitate sa participe, printre altii, celebritati ale scenei de la acea vreme. Pe lista oaspetilor de seama s-au aflat Amalia Rodrigues, Rita Pavone, Jean - Claude Pascal…

- Muzica reprezinta un leac, un panaceu al durerilor universale, un element de echilibru si de armonie de care toti avem nevoie. In lumea in care traim, plina de distorsiuni, de tensiuni marcate de contrarietati si de stridente, muzica – cu intreaga armonie, liniste si putere de influentare…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza duminica AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce au drept scop…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu DNA. Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, el a raspuns:…

- Sindicatul Politistilor Europeni „Europol” a cerut, marti, presedintelui Klaus Iohannis sa convoace CSAT pentru a lua masuri urgente in legatura cu faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura continuitatea serviciului politienesc, iar politistii sunt chemati la munca din timpul liber.

- Mihai Traistariu a povestit in emisiunea „Star Chef”, difuzata pe Antena Stars, despre cum o referinta la Mihaela Radulescu si Andreea Marin a reusit sa il desparta de iubita. Amuzat, artistul a relatat pas cu pas momentul despartirii. De asemenea, Mihai Traistariu a marturisit ca a avut o relatie cu…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a sugerat, sambata noapte, ca FBI ar fi putut impiedica atacul armat comis intr-o scoala din Florida daca "nu pierdea atat de mult timp" cu investigatia privind presupusul amestec al Rusiei in alegeri, relateaza dpa duminica. "Foarte trist ca FBI a ratat toate…

- „De prea multe ori in fata problemelor din sistem s-a raspuns prin invocarea lipsei de personal, a mijloacelor logistice sau a unei salarizari care nu se ridica la nivelul asteptarilor dumneavoastra. Da. Sunt reale si sunt intr-adevar si acestea probleme, dar nu pot fi o scuza pentru tot ce nu merge…

- FBI-ul a primit avertismente in legatura cu Nikolas Cruz, autorul atacului armat de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, dupa acesta ar fi comentat anul trecut pe YouTube ca vrea sa fie "un vanator profesionist in scoli", informeaza site-ul postului BBC News.

- Televiziunea Euronews a realizat un material despre semifinala Eurovision din Salina Turda. Jurnalistii au sustinut ca muzicienii romani „au facut istorie”. Acestia au gasit legatura dintre competitia de la Turda si concursul muzical de la o televiziune concurenta - Pro TV.

- Liviu Pleșoianu a comentat in emisiunea „Esențial” excluderea primarului Iașiului, Mihai Chirica. Deputatul PSD susține ca edilul nu mai avea de mult de-a face cu partidul și ca este mult mai bine reprezentat de PNL. „Din punctul meu de vedere, Mihai Chirica nu mai are nicio legatura…

- Asistam la cel mai mare haos in domeniul fiscalitații din care absolut nimeni nu intelege nimic. In acesta situatie se afla si angajatii din domeniul artelor, plecand de la actori pana la scriitori. Acestia au initiat o petitie prin care cer modificarea Codului Fiscal.

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat astazi ca descurajeaza orice fel de implicare a institutiilor de credit in legatura cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii sau de tranzactionare a acestor monede. Banca…

- Declarația a fost facuta de sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului britanic vine in contextul confuziei privind intentia Guvernului in legatura…

- Salah Abdeslam, singurul membru in viata al comandourilor jihadiste care au atacat Parisul pe 13 noiembrie 2015, a parasit in noaptea de duminica spre luni inchisoarea franceza pentru a fi transferat in Belgia, unde este judecat luni, au declarat surse apropiate dosarului pentru AFP, scrie news.ro.”El…

- Fostul manechin a trait multa vreme pe exotica insula, gratie tatalui sau, George Savuica, care era ambasador. Deja nu mai este un secret faptul ca Dana Savuica a copilarit in Asia si ca a trait vreme de 5 ani in Sri Lanka, unde parinții ei erau detașați – in baza unor misiuni diplomatice – pe vremea…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice.Pot6rivit ANAF, se are in vedere…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Oana Zavoranu a apelat la interventia unor parapsihologi care sa o puna in legatura cu mama ei, Marioara Zavoranu, care a incetat din viata in urma cu aproape trei ani. Parapsihologul Iordanescu a spus ca poate lua legatura cu Marioara, mama Oanei Zavoranu, doar daca merge la casa ei din Afumati, care…

- Tenismanul moldovean Radu Albot a urcat 40 de trepte in clasamentul mondial comparativ cu poziția precedenta, relateaza MOLDPRES. Jucatorul ocupa in prezent locul 172 in ierarhia ATP. Ascensiunea a fost determinata de evoluția reușita la turneul Australian Open in pereche cu sud-coreeanul Hyeon Chung.…

- Deputatul liberal Adriana Saftoiu a confirmat, pentru AGERPRES, ca s-a prezentat marti pentru a fi audiata ca martor la DIICOT, intr-un dosar privind infractiuni economice.Fost ministru al Culturii, critici FARA PRECEDENT la adresa ministrului Educatiei: 'Exprimarea sa este TROGLODITA intr-un…

- Agenti ai serviciilor secrete olandeze (AIVD) au spionat începând cu anul 2014 un grup rus de hackeri care a fost acuzat de atacuri cibernetice în timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, informeaza joi mass-media olandeze, citate de Politico.eu si Reuters. Serviciile secrete…

- Deși injuraturile aduc, deseori, reacții negative atunci cand sunt rostite in public, un studiu efectuat recent scoate la suprafața beneficiile acestora. Iata ce se intampla in corpul și in mintea noastra atunci cand injuram!

- Cum se distreaza elevii in 2018? Din pacate, nu e deloc o intrebare cu un raspuns amuzant. Mai multi tineri au fost aproape de a da foc scolii unde ar trebui sa invete. O explozie a avut loc intr-o sala de clasa a colegiului Mihai Viteazul Ineu din Județul Arad, conform observator.tv.Citeste…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va evolua luni, in al patrulea meci de pe arena Margaret Court, in optimi la Australian Open, in compania japoneze Naomi Osaka, locul 71 WTA. Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin.Citeste si: Dezvaluiri incendiare…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si-a exprimat joi convingerea ca CCR va da o decizie \'\'istorica\'\' si \'\'inteleapta\'\' in cazul modificarilor aduse Legilor Justiției. Reamintim ca peisajul justiție din Romania a fost, in ultima perioada, unul extrem de tulbure și controversat, cu…

- Ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan, a declarat joi seara, in legatura cu posibilitatea de a-si da demisia, ca ministrii sunt nominalizati si validati in forurile statutare ale partidelor de coalitie si tot acolo se aproba retragerea lor din Guvern. "In legatura cu subiectul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie, ce calificative profesionale a primit acesta în…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca a luat o decizie in ceea ce o priveste pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, decizie pe care urmeaza sa o "formalizeze", in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul sef al DNA, ci presedintele,…