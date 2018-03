Care e greutatea ideală pentru tine în funcţie de înălţime, vârstă şi forma corpului In tabelul de mai jos vezi care este greutatea ideala in funcție de varsta și inalțime. In general, exista anumite calcule care te pot ajuta sa stabilesti daca greutatea ta este optima. Unul dintre aceste calcule este indicele de masa corporala (IMC) care se calculeaza imparțind greutatea subiectului la patratul inalțimii sale, exprimata de obicei ori in metri. Poti sa-ti calculezi singur indexul de masa corporal folosind formula de mai sus si sa vezi daca te situezi in zona normala. Ca regula general valabila, spre exemplu, daca vorbim despre 1.60-1,70m inaltime, femei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Sirbu are 49 de ani, dar nimeni nu-i da varsta reala, atat de bine arata. Verdeta are cateva reguli pentru a se menține in forma. Oana Sarbu, care are un baiețel care se numește Alex , pare ca a gasit elixirul frumuseții. In varsta de 49 de ani, artista nu-și arata nici pe departe varsta reala.…

- Educa-ți metabolismul! Ideea de la baza acestui regim este ca, in acest mod, organismul tau se va obișnui ca grasimea este cel mai important combustibil, pe care trebui sa il consume in totalitate, in loc sa il depuna. Descopera tot ce trebuie sa știi despre dieta ketogenica.

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche, arata un sondaj recent facut in randul utilizatoarelor Sentimente.ro, cel mai mare site de dating din Romania. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca…

- Dieta de post: Dupa cum ii spune și numele, dieta de post are la baza alimente vegetale, eliminand complet orice produs de origine animala. Aceasta dieta te ajuta sa scapi rapid de 5 kilograme, fara sa depui un efort mult prea mare sau sa te infometezi. In timpul regimului vei avea 3 mese principale…

- Manânci mai puțin, acorzi atenție alimentelor pe care le consumi și ai început sa faci sport, dar tot te chinui sa dai jos kilogramele. De ce nu slabești și cum îți sabotezi dieta?

- Autoritatea Feroviara Romana AFER va avea un nou director general. Constantin Andronache a fost desemnat la conducerea AFER astazi, 15 martie 2018, printr un Ordin al Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, infromeaza clubferoviar.ro. . Anterior numirii in functie, Constantin Andronache a fost sef…

- V-ați intrebat vreodata de ce oamenii depoziteaza grasime in anumite zone ale corpului lor? Unele femei tind sa ia in greutate in zona taliei, iar altele in jurul șoldurilor și coapselor. De aceea, este extrem de util sa știi cum sa mananci corect in funcție de forma corpului

- LOTO. Numerele extrase duminica, 11 martie 2018 Duminica, 11 martie, au avut loc noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 si Super Noroc, organizate de Loteria Romana. Numerele extrase duminica, 11 martie: Loto 6/49: 27 43 48 29 35 1 Loto 5 din 40: 16 36 4 20 34 21…

- Grupa ta de sange poate influența o gramada de lucruri, inclusiv felul in care slabești. Pentru un regim cat mai eficient, ține cont de acest factor! Iata ce trebuie sa faci pentru a arde calorii cat mai bine, in funcție de grupa sangelui tau.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al lui Tiberiu Barbuletiu, secretar general in cadrul Ministerului Transporturilor.Potrivit documentului semnat de premierul Viorica Dancila, raportul de serviciu al lui Tiberiu Barbuletiu, secretar…

- Dieta pe baza de pufuleți Dimineața: este obligatoriu sa bei o cana de ceai de papadie, anghinare, menta sau din frunze de dud ori urzici, dar și ceai negru sau verde. In fiecare dimineața alege sa consumi un alt ceai. De exemplu, daca intr-o dimineața ai savurat un ceai de papadie, in dimineața…

- In primul rand, e bine sa lamurim ce inseamna un apetit sanatos, ca sa poti depista la timp eventualele nereguli. Prin urmare, cat ar trebui sa manance un bebelus? Cum apetitul nu e constant nici macar la adulti, nu te poti astepta ca micutul tau sa functioneze ca un robotel si sa pape zilnic cantitatea…

- Desi nu are un aspect atragator, zerul se numara printre cele mai sanatoase bauturi din lume. In acest sens, dieta cu zer te ajuta sa slabesti si sa-ti tonifici musculatura in cel mai scurt timp.

- Senatorul Ecaterina Andronescu iși pregatește o candidatura la cel mai inalt nivel din PSD. Ea susține ca ia in calcul o candidatura pentru funcțiile de președinte executiv sau secretar general al PSD. Citește și: Haos general in PSD, in spatele usilor inchise. Cum se anihileaza reciproc taberele…

- "As vrea sa clarificam putin chestiunea plagiatului, din prima mea interventie in fata presei. Din pacate, declaratia mea a fost interpretata intr-un sens total opus. Oricine o analizeaza cu atentie ar fi putut observa ca doresc cu ardoare intarirea legislatiei primare in aceasta privinta, pentru…

- Lovitura grea pentru actualul secretar general adjunct al PSD! Codrin Ștefanescu va ramane fara functie in partid, ca urmare a deciziei ultimului CEX al PSD."Vor fi la vot in congres urmatoarele functii: presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti: 8 barbati, 8 femei pe zonele geografice",…

- Dieta fulger de primavara. Slabesti mancand Dieta fulger a primaverii te ajuta sa slabești mancand pe saturate. Este eficienta tocmai pentru ca iți va da o senzație precoce de sațietate, astfel incat nu vei mai simți nevoia de a manca alimente nepermise. Mic dejun - o cana cu lapte…

- Oțetul de mere are numeroase beneficii pentru sanatate fiind foarte eficient in cura de slabire. Divele il includ in dieta lor, iar rezultatele nu intarzie sa apara. Chiar și medicii il recomanda. Iata cum acționeaza acesta asupra organismului.

- Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si in detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra dietei chinezilor, renumiti pentru felul in care arata, scrie realitatea.net.

- Batrânețea poate fi ”amânata”, dar anumite parți ale corpului tradeaza vârsta reala. Gazda expresiei tuturor emoțiilor, fruntea este unul dintre primele locuri de pe chipul tau în care apar ridurile, conform rd.com. Gâtul Nu…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Dieta cu hrișca este foarte populara pe meleagurile noastre, mai ales in zonele din nordul țarii. Exista mai multe variante ale acestei diete, noi va prezentam doua diete cu hrișca – cele mai apreciate și eficiente.

- Șeful Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea, profesorul Dorin Cristea, a obținut la evaluarea activitații din anul școlar 2016-2017 un punctaj care ar putea duce la demiterea sa din funcție, potrivit metodologiei. Recunoaște chiar el ca „nu-i bine la nimeni“, deși nu ne-a precizat exact…

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit la "Adevaruri Ascunse" despre cum putem afla caracterul și destinul vieții in funcție de forma corpului. Femeile cu forme mai rotunde și cu burta - aceste femei nu vor putea niciodata sa slabeasca in toatalitate. Nu vor putea scoate niciodata grasimea…

- Dieta de 13 zile mai este cunoscuta și sub denumirea de ”dieta NASA”, deoarece, din componența ei, fac parte alimente consumate astronauți in timpul pregatirii fizice pentru expedițiile spațiale

- Dr. Quinn: Sport, sau dieta? Care dintre ele este mai importanta pentru a slabi? Atunci când vorbim despre sanatate în general, sau despre slabire în special, lucrurile sunt simple: "manânca mai puțin și mișca-te mai mult". Probabil, orice persoana care a hotarât…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat.Potrivit B1TV.ro, Consiliul de Administratie l a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu. Dan Baciu este cel care era a ocupat functia de director economic…

- Regimul poate fi repetat de doua ori consecutiv, insa nu mai mult pentru ca pot aparea probleme grave de sanatate. Iata cum arata meniul pe zile. Ziua 1 Mic dejun: Un cartof fiert fara sare si un borcanel de iaurt. Pranz: doi cartofi copti cu sare si un borcanel de iaurt.…

- Nu mai e mult pana ce primavara vine și toata lumea iși dorește un corp sanatos și frumos, cu care sa se mandreasca! Afla de la „Prietenii de la 11” ce presupune dieta hiperproteica!

- 'Am fost ales in sedinta de grup de ieri, au votat colegele, multumesc pentru vot, sunt convins ca tot ceea ce ne-am angajat in programul de guvernare vom pune la punct si prin Comisia de invatamant din Senat', a raspuns Pop unei intrebari pe aceasta tema. Intrebat daca vede aceasta functie ca pe…

- Un tanar a fost batut in fata unei scoli din Dej. Agrsorii au ajuns pe mana politiei Doi tineri din Dej (de 17, respectiv 20 de ani) sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice. Tânarul de 20 ani, a fost prezentat…

- Replica PNL Cluj pentru deputatul Horia Nasra: "De ce nu v-ați batut pentru alocarea de fonduri pentru proiectele județului Cluj?" PNL Cluj a dat o replica liderului interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, care a criticat modul in care conducerea liberala a judetului a impartit banii din impozitul…

- Lintea este excelenta pentru creier si stimuleaza memoria si concentrarea. Lintea contine mai putine calorii si este bogata in proteine, potasiu, aminoacizi, iod, fosfor, fier, magneziu, B1, B2, comparativ cu alte leguminoase. Poti slabi 14 kilograme in doua saptamani cu ajutorul acestei…

- Daca vrei sa slabesti, trebuie sa stii cate calorii sa consumi, dar si alte cifre sunt importante in dieta ta. Specialistii PopSugar te ajuta sa calculezi cate calorii sa consumi daca vrei sa slabesti. Ce consum caloric zilnic ai acum? Inainte de a face schimbari in dieta ta, urmareste care este aportul…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Vesti imense din partea specialistilor. Alergatul te face mai fericit si se ajuta sa slabesti. Tot mai multe persoane de diferite varste aleg sa alerge, aceasta forma de mișcare ajungand sa faca parte din rutina de mișcare a acestora. Și asta pentru a slabi, pentru a fi sanatoși și pentru acea stare…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul Oficial. Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- Gata, au aproape au trecut toate sarbatorile de iarna, daca e sa luam in calcul faptul ca in aceasta noapte este sarbatorit Revelionul pe stil vechi, iar scuzele cand vine vorba de lupta impotriva kilogramelor nu isi mai au locul. De altfel, va propunem un regim care va ajuta sa slabiti sanatos: dieta…

- Carlos Sainz a devenit castigatorul celei de-a sasea etape a Raliului Dakar. Veteranul de 55 de ani a ajuns primul la finis, reusind sa-i devanseze pe liderii clasamentului, Stephane Peterhansel si Nasser Al-Attiyah.

- Promotii ispititoare la accesorile Expomineralia si Bag Expo, in Iulius Mall Cluj (P) Sezonul promoțiilor de iarna continua la Iulius Mall Cluj, spre incantarea celor pasionați de cumparaturi, dar și de reduceri. Primele ediții din 2018 ale targurilor EXPOMINERALIA și BAG EXPO aduc nenumarate surprize,…

- Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Vorbim de actrița care a jucat-o din anul 1978 pe nabadaioasa Lucy Ewing din celebra familie de petroliști texani, pe numele ei Charlene Tilton. Charlene, in tinerețe Sex-simbol al anilor 80 Miniona și voluptuoasa actrița de altadata a ajuns la varsta…

- Astazi vorbim despre manichiura, tendințe, culori, forma unghiilor, oja, gel, aproape tot ce ține de ingrijirea mainilor. Imi amintesc cu drag de perioada copilariei cand imi puneam pe fiecare deget cate un cornet din hartie ca sa am unghii lungi, așa imi imaginam, apoi cand eram un pic mai mare cumparam…

- Greutatea normala este un punct la care organismul se simte foarte bine. Daca veti trece de acest punct, atunci apar probleme de sanatate: dureri de inima, articulatii, dezechilibru hormonal, aparitia diabetului de tip II.

- Tu ai greutatea ideala? Tabelul de mai jos iti va spune daca trebuie sau nu sa mai slabesti. Greutatea normala este un punct la care organismul se simte foarte bine. Daca veti trece de acest punct, atunci apar probleme de sanatate: dureri de inima, articulatii, dezechilibru hormonal, aparitia diabetului…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca este o dovada de ipocrizie din partea fostului consilier general si actual deputat Nicusor Dan de a „plange de grija taximetristilor de la firmele cu aplicatii” dupa ce i-a abandonat pe bucuresteni pentru un post mai bine platit in Parlament. Nicusor Dan…

- Greutatea in exces este o problema cu care se confrunta aproape jumatate din populația lumii. Stilul de viața modern, stresul, sedentarismul, lipsa de odihna, mancatul pe fuga și la ore nepotrivite, toate acestea contribuie la acumularea kilogramelor, scrie realitatea.net.

- Tot ce ai de facut este sa stii inaltimea pe care o ai si sa te uiti in dreapta pentru a vedea cate kilograme trebuie sa ai. Greutatea sanatoasa este un punct la care organismul se simte foarte bine. Daca veți trece de acest punct, atunci apar probleme de sanatate: dureri de inima, articulații,…

- Nu-i așa ca atunci cand cumperi un cadou, ți-ar placea sa știi exact ce ii place persoanei careia ii este destinat sau ce iși dorește? Intr-o lume ideala, cadourile s-ar potrivi perfect cu personalitatea destinatarilor lor, astfel incat bucuria primirii unui dar sa fie cu atat mai mare! Chiar daca nu…

- Este o executie la comanda! Alexandru Anghel este unul dintre profesionistii care a avut o contributie importanta la modernizarea si dezvoltarea Aeroportului. Pentru Presedintele Consiliului Judetean, nu conteaza competenta si profesionalismul; acesta este manat in deciziile lui doar de ambitia personala…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:IONESCU FOSTA MUNTEANU SPERANTA GEORGETA, la data faptelor director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, iar in…