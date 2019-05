Care e costul vieţii în Iaşi, faţă de alte oraşe similare din Europa Datele prelucrate de pe Numbeo releva ca in Iasi „costul vietii" este mai redus decat in alte mari orase similare ca marime din Europa de Vest. Vorbim insa de date pur matematice, care se refera la preturi sau diferite costuri, insa care nu tin cont si de diferentele de salarii. Comparativ cu Torino, de pilda, oras in care locuiesc un numar semnificativ de romani, Numbeo arata ca aproape toate categoriile de costuri ale unui citadin din Iasi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

