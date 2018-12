Stiri pe aceeasi tema

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 659 de persoane, 53 de autovehicule si 21 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In perioada 7 ndash; 14 decembrie a.c., au fost localizate,…

- Alegatorii din Taiwan au inceput sa se deplaseze la sectiile de votare sambata cu ocazia unui scrutin cu valoare de test pentru actuala presedinta si care comporta, de asemenea, chestiuni sensibile in relatia cu China, relateaza AFP. Cei 19 milioane de alegatori voteaza pentru reprezentantii…

- n Botoșani, au fost ridicate pe fostul teren al Ministerului Apararii Naționale blocurile ANL care sunt aproape gata, insa abia acum se deschid lucrarile pentru partea de utilitati. Locuințele au fost oferite municipalitații, aceasta urmand sa le ofere locuitorilor care vor intruni condițiile special…

- ​Amazon cauta de mai bine de un an orașul in care sa-și instaleze inca un sediu enorm in SUA, dar presa americana relateaza ca vor fi alese doua orașe, nu doar unul. Dupa indelungi cautari, compania a decis ca va fi greu sa atraga 50.000 de oameni intr-un singur loc. O decizie oficiala este așteptata…

- Partidul conservator la putere in Polonia s-a clasat pe primul loc la alegerile regionale de duminica, dar opoziția a reușit sa caștige primariile mai multor mari orașe, printre care Varșovia, potrivit unui exit-poll citat de AFP.

- Avioane americane, cautate in Arges! Muzeul Național de Istorie a Romaniei a semnat in luna august un parteneriat cu Agenția de Evidența Prizonieri de Razboi / Disparuți in Misiune, din cadrul Departamentului de Aparare ...

- Londra, Houston, Bangkok, Shanghai, Manila sau Jakarta se numara printre marile orașe ce risca sa ajunga sub apa in timpul apropiat din cauza incalzirii globale. Anunțul a fost facut de agenția Christian Aid, care a intocmit un raport in acest sens.

- Show-ul "Te cunosc de undeva!", care l-a desemnat caștigator pe Alin Gheorghișan cu o transformare exctraordinara in Mireille Mathieu, a fost sambata seara lider de audiența in mediul urban. Cea de-a patra gala a sezonului a adunat in fața micilor ecrane 1.488.000 de telespectatori la nivelul…