Care actor va fi noul Batman? Vezi aici cine are cele mai bune sanse

- Universul, dar nu gazeta, ci chiar el insusi, Soarele si planetele si plantele, un „tot complet” se cam epuizeaza, vine ultima serie. Serii, ca asa se numeau inainte vreme, acum sunt sezoane. Timpul insusi a intrat la apa, s-a comprimat ziua, concediile de doua, trei saptamani au devenit de cinci, maximum…

- Predeal Forest Run este prima alergare montana populara din orasul asezat la cea mai mare altitudine urbana din Romania, ce va avea startul pe 29 iunie. Pasionatii de alergare montana, trail running, pot afla mai multe informatii despre eveniment si se pot inscrie pe site-ul https://predealforestrun.ro/.…

- Cursul euro a scazut la începutul perioadei la 4,7397 lei, pentru ca a doua zi acesta sa sara direct la 4,7506 lei. Vineri media a fost stabilita la 4,7410 lei, într-o ședința în care tranzacțiile din piața locala s-au realizat în culoarul 4,739 – 4,745 lei, pentru ca…

- Tensiunile sunt din ce mai mari intr-o țara vecina Romaniei, aflata in plina campanie electorala, dupa ultimele semnale date de Rusia. Șeful Statului Major al forțelor armate a ajuns sa anunțe miercuri ca Rusia se pregatește pentru o invazie in Ucraina in trei direcții, nord, est și sud.

- In condițiile in care au fost nevoiți sa stea in prima etapa a returului Ligii a III-a din cauza retragerii din campionat a gruparii CSM Roman, Bucovina Radauți a jucat sambata un ultim meci test in compania formației botoșanene de Liga a IV-a Unirea Curtești. Partida a fost la discreția ...

- Razvan Lucescu a izbucnit la interviul de dupa meci. "Pe de-o parte, a fost PAOK, o echipa care a jucat fotbal si s-a concentrat numai la joc. Pe de alta, Panionios, care nu voia decat sa traga de timp si sa ne f...! E o rusine pentru fotbal ceea ce s-a intamplat! Ni s-au refuzat doua penalty-uri,…

- Pericol pe strazile din Drobeta Turnu-Severin, din cauza hotilor care fura capacele metalice de la gurile de canalizare! Nu mai putin de 150 de astfel de capace au disparut in ultimul an, iar in unele cazuri s-au inregistrat si incidente.

- A fi europarlamentar este una dintre pozitiile cele mai ravnite de politicieni. In primul rand este bine platita, in al doilea rand ai exact atatea responsabilitati cate doresti sa ai. Practic nu ai nicio obligatie. Trebuie sa fii atent sa nu ti se insceneze o farsa ca lui Adrian Severin si sa intri…