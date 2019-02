Stiri pe aceeasi tema

- Votul in comisia LIBE (60 de membri) este programat pentru miercuri dimineata. Daca cele doua comisii vor vota candidati diferiti, numele final va rezulta in urma negocierilor dintre presedintii celor doua comisii. La fel ca in CONT, si in LIBE votul va fi secret, o procedura considerata in dezavantajul…

- Audierea celor trei candidați, printre care și Laura Codruța Kovesi, va avea loc marți. Votul in CONT (40 de membri) ar urma sa fie dat marți seara dupa audieri, iar votul in LIBE (60 de membri) este programat pentru miercuri dimineața. Daca cele doua comisii vor vota candidați diferiți, numele final…

- O ipoteza de-a dreptul surprinzatoare cu privire la planurile lui Kovesi din urmatoarea perioada a ieșit la iveala recent. Un nume important din politica a lansat o serie de informații controversate.

- "Suntem in analiza si vom identifica obiective electorale la fiecare nivel, la nivel local, judetean si, ca o consecinta, si la nivel national. Am amanat un pic votul la liste din cauza faptului ca foarte multi candidati si candidati importanti din partid, care trebuie sa isi prezinte candidatura,…

- Ludovic Orban a declarat sambata, la Cluj, ca lista partidului pentru alegerile europarlamentare va fi stabilita in jurul datei de 15 februarie.Lui Orban i s-a amintit ca exista nemultumiri legate de aceasta lista, liderul PNL Timis, Nicolae Robu, cerand conducerii partidului democratizarea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent, miercuri, in Comisia pentru pescuit a Parlamentului European, unde a prezentat strategia Romaniei in domeniul pescuitului pentru perioada in care deține președinția Consiliului UE. Oficialul roman a facut mai multe declarații de-a dreptul halucinante.…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, va fi audiat, miercuri, la Bruxelles, de membrii Comisiei pentru drepturile femeii si egalitatea de gen (FEMM) si cei ai Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European cu privire la politicile sociale…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi seara, ca a trimis presedintelui Klaus Iohannis documentele pentru finalizarea procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazar. De asemenea, a trimis si documentele pentru numirea celor cinci procurori respinsi, printre care si Adina Florea…