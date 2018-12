Cea mai apreciata fotografie pe Instagram, in 2018, a primit peste 18 milioane de like-uri și ii aparține uneia dintre cele mai celebre femei din lume, Kylie Jenner (21 ani). Deși este abia majora, conform legii Statelor Unite, mezina familiei Kardashian-Jenner are o avere de aproape 1 miliard de dolari, obținuta atat din contracte TV și de imagine, cat și din afaceri cu cosmetice, și iata ca a reușit sa aiba și cea mai apreciata fotografie de pe Instagram, in 2018. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Kylie (@kyliejenner) pe Dec 6, 2018 at 10:25 PST Fotografia de 18…