In urma numeroaselor plangeri ale medicilor de familie din cauza modului in care sistemul informatic functioneaza, cei de la Casa de Asigurari de Sanatate vin cu precizari referitoare la problemele existente. Acestia sustin ca incepand de pe 25 iulie 2019, o echipa formata din specialisti IT din sistemul de sanatate si parteneri care au contribuit la punerea in functiune a sistemului lucreaza pentru a rezolva defectiunile. „In prezent, mare part (...)