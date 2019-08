Cardul de sănătate, nefuncțional de 33 de zile - Florin Cîțu lansează acuzații: CNAS este mâncată din interior de corupție și incompetență Senatorul PNL Florin Cițu a declarat, vineri, ca in șase luni deficitul Fondului Național Unic de Asigurari de Sanatate a ajuns la doua miliarde de lei. Liberalul a adaugat ca CNAS este mancata din interior de corupție și incompetența, iar cadrurile de sanatate nu funcționeaza de 33 de zile. „ Cardul de sanatate nu funcționeaza de 33 de zile! Ministrul sanatații este bine mersi. Ca orice PSD-ist de frunte apare doar cand trebuie sa se laude cu ceva. Cand este vorba sa-și asume dezastrul in domeniul pe care il adminstreaza tace! CNAS este o schema piramidala mancata din interior de corupție… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

