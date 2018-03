Stiri pe aceeasi tema

- O bona din București a furat un card din casa in care lucre. In prealabil, luase din casa și mai multe bijuterii. O femeie angajata ca bona a unei familii din Bucuresti a furat din casa in care muncea mai multe bijuterii, precum si un card de salariu, pe care o tanara de 19 ani l-a folosit apoi pentru…

- Banii i-au luat mintile unui barbat din New Delhi. Acesta a recurs la o miza extrema pentru a-si satisface dependenta de jocurile de noroc, iar politia nu a miscat un deget. Moshin, un cunoscut impatimit al jocurilor de noroc, si-a pus la bataie propria familie, in timpul unei partide contra unui barbat…

- Un barbat a fost retinut de oamenii legii din Bucuresti, dupa ce a furat 300 de euro de la doi turisti straini. Bucuresteanul s-a dat drept politist si astfel si-a convins victimele sa-i inmaneze actele lor si banii pe care ii aveau la ei. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- Cosmin Olaroiu (48 de ani) are toate motivele sa fie mandru. In primul rand, pentru faptul ca patronii lui Inter Milano, cei care dețin și clubul chinez Jiangsu Suning, l-au ales pe el pentru a-i succeda in funcție celebrului Fabio Capello iar in al doilea rand pentru ca i-au pregatit un contract…

- Un barbat a facut furori pe Internet, dupa ce a fost prins in trafic, circuland fara permis de conducere. Video-ul in care sta de vorba cu un reporter, a devenit viral pe rețelele de socializare, datorita raspunsurilor sale senzaționale. Intrebat daca a fost supus unei evaluari psihiatrice, barbatul…

- Accident tragic pe strazile din Franța! Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța. Accidentul s-a petrecut saptamana trecuta. Tanarul supraviețuise și a fost transportat la spital in stare grava cu un elicopter. Din pacate, din cauza…

- Exploziv, pragmatic, iscoditor, cinic, curios, extravagant, rece, profesionist, memorabil, controversat, cu fata de rus, cu suflet de roman, cu lumini si umbre, cand in lumina, cand in umbra.

- Carmen Bejan, celebra studenta criminala din Arad, care a tranșat un barbat in camera ei de la Caminul studențesc din Timișoara, a ajuns personaj al unui roman polițist! (VEZI ȘI: Carmen Bejan, „regina” in inchisoare) Inspirata de povestea tinerei condamnate pentru uciderea unui client cu care s-ar…

- Israela Vodovoz a fost inmormantata in Israel, vineri (16 martie), in prezența familiei. Liviu Arteni, fostul ei soț, se afla in Spania. Acolo era și cand a aflat ca femeia de afaceri s-a stins din viața. Potrivit unui apropiat al Israelei, fosta balerina ar fi ascuns suma de 200.000 de euro de Liviu.…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un „magazin online” iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult a furat […]…

- S-a aflat ce salariu are Victor Slav la postul de televiziune Kanal D, acolo unde prezinta un show de noapte alaturi de Andreea Mantea. Anul trecut, Victor Slav l-a inlocuit pe Madalin Ionescu la emisiunea pe care acesta din urma o prezenta la Kanal D. Victor Slav, partenerul de viața al Biancai Dragușanu…

- Horia Moculescu a fost invitat la emisiunea „Rai da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, unde a dezvaluit care ii sunt dorințele. Artistul a mai spus ca-i mandru de faptul ca este roman. Horia Moculescu va implini, duminica, 81 de ani si pentru a-l sarbatori, Mihai Morar i-a oferit in dar un tort, special…

- Victor Slav prezinta impreuna cu Andreea Mantea emisiunea “Wowbiz“, de aproape un an de zile. Barbatul se poate lauda cu un salariu bun la Kanal D, ar caștiga pe luna 7.000 de euro, cu 1.000 de euro mai puțin decat ar fi caștigat Madalin Ionescu pe vremea in care se afla la carma emisiunii, potrivit…

- Cumparaturile online sunt preferatele romanilor, anul trecut 7 milioane de oameni au dat aproximativ doua miliarde de euro pentru obiectele pe care si le-au cumparat de pe Internet. Printre ei s-a remarcat prin opulenta un roman care si-a cumparat, de pe telefonul mobil, un iaht extravagant, lung de…

- Primarul unei commune din județul Botoșani a venit cu o idee stralucita, pentru a reimprospata demografic zona. El a promis case gratis celor care se mutau in comuna Concești. Acum, satul este plin de copii, iar oamenii sunt mai mult decat mulțumiți. Populatia scolara a crescut cu peste 50% in numai…

- Activitate la Senat Comisiile de specialitate din Senat vor dezbate marti, propunerea legislativa a PSD, care vizeaza înfiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare. De asemenea, o alta initiativa care vizeaza Legea Leasing-ului va intra în atentia senatorilor…

- Nicolae Guța ar vrea sa divorțeze, insa acest lucru nu prea este posibil. Manelistul nu mai locuiește impreuna cu soția sa, Cristina, dar se teme ca iși va pierde o parte din avere daca separarea va deveni și oficiala. ”Nicolae Guta a semnat ‘ca primarul’ un act inainte de casatorie. Un prenuptial care,…

- Povestea unui profesor roman ar putea fi aplicata pentru multi dintre dascalii din Romania. Vlad Martinusi a plecat din Romania in 2010, renuntand la postul de asistent la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“ din Iasi. Vladimir Martinusi, in varsta de 42 de ani, a decis sa plece din tara din 2010,…

- Calin Geambașu și-a vandut apartamentul pentru a le da bani parinților, insa aceștia nu i-au mai returnat suma de bani, iar interpretul a fost nevoit sa locuiasca in chirie. Artistul a facut totul public in direct la tv. „Parintii mi-au dat dauna totala. Eu mi-am vandut singura proprietate imobiliara…

- Ce lovitura a dat Gabi Enache, la finalul primei luni a acestui an! Sub o permanenta presiune la FCSB, atat din partea suporterilor, cat și a finanțatorului Gigi Becali, fotbalistul a semnat cu Rubin Kazan. Gigi a fost de acord, parțile au reziliat contractul, Gabi și-a gasit imediat de munca. Anamaria…

- Premii Oscar 2018. Gary Oldman se numara printre marii caștigatori de seara trecuta de la celebra gala din L.A. Nominalizat la categoria „cel mai bun actor in rol principal” alaturi de Timothee Chalamet, pentru „Call Me By Your Name”, Daniel Day-Lewis, pentru „Phantom Thread”, Daniel Kaluuya, pentru…

- Ceea ce parea o afacere de succes intre doi multimilionari s-a transformat intr-un mare scandal. Iar parțile care bateau palma in 2015 au ajuns la tribunal! Este vorba de omul de afaceri Adrian Porumboiu și de Vladimir Plahotniuc, unul dintre cei mai influenți politicieni și afaceriști din Republica…

- Fundașul roman a confirmat reinnoirea acordului cu Napoli pana in 2022: "Sunt fericit și mandru sa continui in acest tricou". Il Mattino scrie ca Vlad va caștiga anual 2 milioane de euro plus bonusuri. Ținut pe tușa de pe 9 februarie, din cauza unei leziuni musculare, Chiricheș a folosit pauza pentru…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii…

- Nici n-a inceput anul bine și Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat deja o mica avere din tenis. Dupa victoria de la Shenzen și dupa finala de la Australian Open, romanca a strans o suma frumușica de bani. In primele luni ale anului, Simona Halep a reușit sa caștige 1.841.497 de dolari. Jucatoarea…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a propus, miercuri, intr-o interventie televizata, modificarea legislatiei in asa fel incat penalii care platesc prejudiciile din dosar sa nu faca inchisoare. “Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. rebuie…

- Teodorovici, despre recuperarea prejudiciilor: "Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie" Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii…

- Peste 20 de milioane de dolari proveniți din facturile de lumina platite de consumatorii din Republica Moldova au ajuns pe conturile unor companii din zone offshore. Banii au fost scoși de pe conturile de la Victoriabank ale unei firme din Tiraspol care a intermediat, timp de cațiva ani, livrarea de…

- Statul roman vrea sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului” pana pe 31 decembrie 2018, iar proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie, potrivit site-ului cultura.ro.Sumele de bani colectate potrivit…

- Fiica fostului sportiv a fost provocata in cadrul unui interviu sa raspunda la intrebari care mai de care mai indiscrete. Printre acestea se numara și pe ce ar cheltui Giani Kirița banii, daca ar obține premiul cel mare de la „Exatlon”. Mama fostului sportiv a subliniat o parte din marturisirea Roxanei…

- Procesul hackerilor ruși care au reușit sa sparga conturile bancare ale mai multor romani va fi rejudecat in camera preliminara. Hackerii au reușit sa fure cateva zeci de mii de lei de la fiecare roman. Procesul hackerilor basarabeni si rusi din bancile comerciale se rejudeca in camera preliminara.…

- Studentul libian care și-a ucis iubita, pisica acesteia, dar și un vecin intr-o criza de sevraj este Ahmed Othman, fiul unui oficial din Ambasada Libiei. Pe Facebook, Ahmed, in varsta de 24 de ani, student al Universitații Politehnice din București, se lauda cu mașina ‘Corp Diplomatic’ pe care a primit-o…

- Barbatul de 30 din Roman care și-a aruncat tatal de la balconul locuinței a fost prins! El se afla in localitatea Borsec, din Harghita, și era dat in urmarire generala, dupa ce fugise de la locul faptei, vineri dupa-amiaza. Sambata seara el a fost depistat in timp ce se deplasa pe jos in orașul Borsec,…

- Un jurnalist din Arad care a ajuns zilele trecute la spital a avut surpriza sa constate ca toata lumea ii purta o grija exagerata, dupa ce a inmanat medicilor cardul de sanatate. Inițial foarte mirat, ziaristul a constatat ca pe cardul sau de sanatate scrie Dancila, in loc de Danila, cum ar fi fost…

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Reporterii DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO) au intrat in posesia unor documente terifiante. Va prezentam, in exclusivitate, cum se executau asasinatele in serie comandate de Sergiu Bahaian, supranumit ”Calaul de boschetari”, cel care, in anii ’90, a initiat un joc piramidal in urma…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a prezentat, luni, beneficiile deciziei luate de Guvern, prin care cel putin 90% din profitul companiilor de stat va merge in dividende. In acest fel, spune ministrul, companiile de stat vor fi impulsionate sa faca mai multe investitii si nu sa pastreze banii in rezerve.…

- Mircea Badea a pariat pe boxerul roman Ronald Gavril in lupta acestuia cu americanul David Benavidez. Meciul conta pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie. Ronald Gavril a pierdut lupta, toți arbitrii indicandu-l drept caștigator pe David Benavidez. Realizatorul Antenei 3 a mizat 3.000…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, este acuzat de deputata Giulia Sarti, Miscarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, ca ar fi furat suma de 23.000 de euro. Totusi, in aceasta perioada, partidul din care face parte aceasta este implicat intr-un scandal monstruos, mai multi deputati fiind acuzati ca si-au insusit…

- Vlad Chiriches a suferit o leziune musculara de gradul I la bicepsul femural stang, a anuntat clubul sau, Napoli, care nu a precizat durata indisponibilitatii internationalului roman. Vlad Chiriches, cel mai bine platit fotbalist roman. Salariu URIAS pentru rezerva lui Napoli Vlad Chiriches…

- Bloomberg a creat indicele Robin Hood pentru a analiza câte zile ar putea continua sa functioneze un guvern daca cea mai bogata persoana din fiecare tara ar acoperi costurile, informeaza ZF

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Sorin Stanescu, unul dintre cei mai mari jucatori din industria medicamentelor, este miliardarul român care a chefuit 3 nopti cu fiul lui Trump într-un conac ascuns din Giurgiu, noteaza CanCan.

- Pensiile de stat vor acoperi cel mai probabil doar un sfert din ultimul salariu pe care un roman obsinuit il va incasa inainte de retragerea din activitate, iar in acest conditii populatia ar trebui sa se bazeze pe propriile economii si investitii pentru perioada cand vor depasi varsta de 60 de ani,…

- La avizierul Politiei Slatina a stat pana zilele trecute un afis prin care oamenii legii erau invitati sa contribuie cu doi lei la cheltuieli de curatenie. Banii trebuiau sa ajunga la sefii de birou. Agentii spun ca insa ca subventioneaza Politia cu tot felul de alte maruntisuri. Conducerea Politiei…

- Renumele sau notorietatea unei companii nu reprezinta intotdeauna un garant al calitații serviciilor practicate de catre aceasta. Așa susține un roman din Londra care in urma cu un an a trait „un adevarat coșmar”, deși apelase la „o firma gigant” care se ocupa cu comercializarea biletelor la spectacole…

- Dupa cum ne-a povestit clientul, bancomatul ING i-a retinut banii intr-o zi de sambata, iar functionarul bancar prezent, atunci, la sucursala in cauza nu a rezolvat problema, omul plecand de la fata locului cu geanta goala si cu teama ca nu-si va mai putea recupera banii. Abia luni dupa-amiaza contul…

- Marius Șumudica putea pleca de la Kayserispor mai repede decat s-ar fi așteptat. Tehnicianul roman a avut o oferta de 1,8 milioane de euro din Qatar, de la Al Gharafa, insa a refuzat pentru a ramane la turci. A explicat de ce a luat aceasta decizie: "Oricine are nevoie de bani, oricarui om ii plac…