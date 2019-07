Cardiolog: „Blocajele arterelor duc la infarctul organului respectiv“. Principalele cauze ale aterosclerozei

Stiri pe aceeasi tema

- Deși România înregistreaza creșteri economice mari, unele firme considera, totuși, ca se afla în recesiune. Conform studiului European Payment Report, realizat de Intrum, 19% dintre companiile chestionate considera ca ne aflam deja în recesiune. De asemenea, 28% considera ca…

- Conducerea preventiva este un aspect extrem de important pe care orice conducator auto trebuie sa il aiba in vedere. Din pacate, nu toti cei care detin un carnet de conducere stiu cu adevarat ce sa faca in spatele volanului.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca Guvernul majoreaza subventiile pentru agricultorii care cultiva usturoi de la 1000 euro la 3000 de euro pe hectar. Premierul a adaugat ca si termenul de valorificare a productiei din programul de tomate s-a majorat cu doua saptamani, respectiv pana pe 15…

- In perioada ianuarie–aprilie a.c., la nivelul județului Dambovița, nerespectarea regulilor de circulație de catre pietoni a generat 34 de accidente Post-ul Indisciplina pietonala, una dintre principalele patru cauze generatoare de evenimente rutiere apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste 4740 de persoane au avut nevoie de asistenta medicala de urgenta, in perioada zilelor de 5 si 6 mai. Potrivit medicilor de la Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca, 1690 de pacienți au fost transportati la spital.

- ​Compania americana Uber, care se confrunta cu probleme legale în România, estimeaza pierderi mari pe primele 3 luni ale anului 2019, din cauza cheltuielilor cu promovarea și a stimulentelor pe care le acorda. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ANAF precizeaza: care sunt termenele pana la care se depun declaratiile financiare anuale. Referitor la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si raportarilor contabile anuale pentru anul 2018 Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor…

- Mortalitatea infantila plaseaza Romania pe un loc nedorit in Uniunea Europeana, iar in ceea ce priveste mortalitatea neonatala, cu cea mai mare rata a deceselor, spune medicul neonatolog Georgeta Sardescu, de la Spitalul ”Sf. Pantelimon”, potrivit Mediafax. In cazul mortalitatii neonatale vorbim de…