Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Frantei a votat miercuri pentru a permite statului sa isi reduca participatia minoritara pe care o detine la grupul de utilitati Engie, dupa ce zilele trecute a respins o propunere privind privatizarea operatorului aeroportuar ADP, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…

- Ministerul francez de Externe a criticat miercuri o intalnire dintre vicepremierul italian Luigi Di Maio si liderii miscarii antiguvernamentale ''Vestele Galbene'' din Franta, acuzandu-l pe politicianul de la Roma ca submineaza relatiile dintre cele doua tari europene vecine, relateaza…

- Franța vrea sa forțeze, în timpul în care deține președinția G7, un sistem de taxare mondial care sa includa și o taxa minima globala pentru companii, a declarat joi ministrul de finanțe francez, Bruno Le Maire, potrivit Reuters. Le Maire a spus la Forumul Economic Mondial de la…

- Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif a fost condamnat luni la sapte ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie, relateaza Reuters.Fostul sef de Guvern a denuntat o procedura influentata politic. Instanta anticoruptie care l-a judecat a stabilit ca el nu poate sa explice…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a cerut o intoarcere la calm in Franta dupa aproape o luna de proteste ale „vestelor galbene” fata de politicile guvernului sau care au creat haos, scrie Reuters preluata de news.ro„Franta are nevoie de calm, ordine si o intoarcere la normal”, a declarat…

- "Monitorizam indeaproape noile masuri potentiale care au fost anuntate, dar nu putem comenta inainte ca ele sa fie detaliate corespunzator", a declarat Valdis Dombrovskis in fata parlamentarilor europeni, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg. Remarcile sale au fost facute in contextul in care…

- Președintele Emmanuel Macron se va adresa luni seara poporului francez, dupa demonstratiile violente ale protestatarilor antiguvernamentali "vestele galbene" care au continuat la Paris si in mai multe orase din tara pentru al patrulea weekend consecutiv, relateaza site-ul agentiei Reuters citat de Mediafax.