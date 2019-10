Stiri pe aceeasi tema

- Seria filmelor "Fast and Furious" a adunat deja milioane de fani in intreaga lume. Pe langa actorii celebri precum Vin Diesel, Dwayne Jackson, Michelle Rodriguez si Tyrese Gibson, admiratorii vor avea parte de o mega surpriza in cel de-al noualea film.

- Dupa debutul pe care l-a avut in pelicula „Hustlers' alaturi de Jennifer Lopez, rapperița Cardi B nu renunța la actorie, din contra! Aceasta dezvaluia in cadrul emisiunii „Ellen” ca dorește sa continue sa joace in noi pelicule de la Hollywood.

- Artista rap americana Cardi B va face parte din distribuția filmului "Furios și iute 9", actorul Vin Diesel distribuind un clip video, marți, pe rețeaua de socializare online Instagram, in care apare pe platourile de filmare din Marea Britanie alaturi de cantareața, potrivit Variety, scrie Mediafax."Știu…

- Natalie Imbruglia a anunțat ca a nascut primul ei copil, dupa ce a apelat la un donator de sperma. Cantareața in varsta de 44 de ani a devenit mamica de baiețel. Artista australiana a facut anuntul pe contul sau de Instagram, dezvaluind totodata și numele micuțului. View this post on Instagram Welcome…

- Kim Shattuck, solista trupei The Muffs, a murit la varsta de 56 de ani, dupa ce a fost diagnosticata cu scleroza laterala amiotrofica, in urma cu doi ani. "Kim a murit in somn, liniștita, dupa doi ani de lupta cu scleroza laterala amiotrofica.(...) Va trai alaturi de noi prin muzica ei, prin amintirile…

- La doar cateva zile dupa desparțirea de soțul sau, Liam Hemsworth, Miley Cyrus a lansat o piesa in care vorbește despre relația sa cu actorul cu care s-a casatorit anul trecut. In versurile piesei ”Slide Away”, Miley vorbește despre consumul de droguri și alcool, dar și despre vremea cand erau adolescenți.…

- Pink i-a vopsit fiicei sale parul albastru pentru a o susține pe Jessica Simpson, care a fost aspru criticata pe rețelele de socializare dupa ce și-a lasat fiica in varsta de 7 ani sa-și vopseasca varfurile parului mov. Cantareața in varsta de 39 de ani a publicat joi pe Instagram o fotografie cu Willow…