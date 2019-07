Cardi B și-a anulat un concert din motive de securitate Artista rap americana Cardi B. și-a anulat un concert pe care urma sa-l susțina in Indianapolis, din motive de securitate. Spectacolul trebuia sa aiba loc marți sera, insa artista americana a anunțat pe contul sau de Twitter ca il anuleaza. Politia din Indianapolis a confirmat ca spectacolul a fost anulat din cauza unui "posibil risc neidentificat". "Nu vorbim despre un pericol imediat in ceea ce priveste securitatea publicului, nu a fost niciun incident. O ancheta este in desfasurare", se arata in anuntul politiei, conform Mediafax. Cardi B a anunțat ulterior ca spectacolul va fi reprogramat.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata rap Cardi B a anulat marti un concert programat in orasul Indianapolis din estul Statelor Unite, invocand riscuri la adresa sigurantei sale, a anuntat artista americana prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, informeaza AFP. Politia din Indianapolis a confirmat pe aceeasi retea de…

- Celebrul cantareț Sting are probleme de sanatate. la recomandarea medicilor, artistul și-a anulat un concert pe care urma sa-l susțina in Belgia. Renumitul solist britanic Sting, in varsta de 67 de ani, și-a anulat un concert pe care urma sa-l sustina luni seara in Belgia, la Gent. "Ne pare rau sa va…

- Cantaretul britanic Sting, in varsta de 67 de ani, a anulat luni, din motive medicale, un concert pe care urma sa-l sustina seara la Gent, in Belgia (nord-vest), a anuntat artistul pe contul sau de pe Twitter, citat de AFP potrivit Agerpres. "Ne pare rau sa va informam ca recitalul pe care…

- Cantaretul britanic Sting, in varsta de 67 de ani, a anulat luni, din motive medicale, un concert pe care urma sa-l sustina seara la Gent, in Belgia (nord-vest), a anuntat artistul pe contul sau de pe Twitter, citat de AFP.

- Un cunoscut vlogger s-a sinucis in New York, dupa ce in ultimul sau videoclip publicat pe Youtube a anunțat ca-și va lua viața. Youtuber-ul Etika a urcat ultimul sau videoclip pe platforma in urma cu șase zile, iar de atunci a fost dat disparut. Cadavrul sau a fost descoperit de poliția din New York…

- Cantareata de rap Cardi B este vizata de o noua acuzatie de agresiune dupa o iesire intr-un club de striptease din New York, potrivit news.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Potrivit AFP, un juriu, reunit pentru a examina acuzatiile formulate…

- Organizatorii festivalul Parklife din Manchester au anuntat ca Cardi B nu va mai canta sambata pe scena principala, informeaza BBC. Anuntul vine la scurt timp dupa ce artista, recompensata in acest an cu un premiu Grammy pentru cel mai bun album rap, a amanat un sir de spectacole in SUA pentru a se…

- Vedeta pop Madonna va incheia cu un concert, in data de 30 iunie, manifestarile organizate cu ocazia WorldPride 2019, care vor marca implinirea a 50 de ani de la incidentele violente din 1969 ce au izbucnit in barul Stonewall Inn intre Politia