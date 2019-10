Stiri pe aceeasi tema

- Dupa debutul pe care l-a avut in pelicula „Hustlers' alaturi de Jennifer Lopez, rapperița Cardi B nu renunța la actorie, din contra! Aceasta dezvaluia in cadrul emisiunii „Ellen” ca dorește sa continue sa joace in noi pelicule de la Hollywood.

- Artista rap americana Cardi B va face parte din distribuția filmului "Furios și iute 9", actorul Vin Diesel distribuind un clip video, marți, pe rețeaua de socializare online Instagram, in care apare pe platourile de filmare din Marea Britanie alaturi de cantareața, potrivit Variety, scrie Mediafax."Știu…

- Renumita cantareata americana de opera Jessye Norman a murit la varsta de 74 de ani, au informat luni New York Times si postul de radio NPR, preluate de dpa, scrie Agerpres. Metropolitan Opera House din New York a confirmat vestea mortii artistei pentru dpa. Potrivit relatarilor, artista…

- Pop-starurile Jennifer Lopez si Shakira vor asigura show-ul, foarte asteptat de milioane de telespectatori, din pauza urmatorului Super Bowl, marea finala a Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), care va avea loc pe 2 februarie la Miami, informeaza AFP. Jennifer Lopez, care savureaza in prezent…

- Inspirata dintr-un articol publicat in revista New York Magazine care a devenit viral in 2016, acțiunea filmului Hustlers urmarește un grup de foste stripper-ite care se ambiționeaza sa se imbogațeasca, folosind insa metode mai puțin ortodoxe… iși jefuiesc foștii clienți. Jennifer Lopez revine pe marile…

- Renumitul actor Tom Hanks a facut un gest cu totul neașteptat imedit dupa ce s-a intalnit și s-a pupat cu jennifer Lopez la un eveniment monden. Tom Hanks și Jennifer Lopez s-au intalnit in data de 8 septembrie la un eveniment organizat de revista Variety cu vedetele care joaca in pelicula "Hustler",…