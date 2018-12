Cardi B s-a despărțit de soțul ei, la câteva luni de la nașterea fetiței lor VIDEO Cardi B a anunțat ca s-a desparțit de soțul ei, Offset, la doar cateva luni de la venirea pe lume a fetiței lor, Kulture. Artista a confirmat vestea pe Instagram, explicand ca intre ea și Offset nu mai exista dragoste, la un an de la nunta lor secreta. Intr-un video postat pe rețeaua de socializare, rapperița in varsta de 26 de ani a spus: „Deci toata lumea m-a tot intrebat și știți, am tot incercat sa lamuresc lucrurile cu tatal fetiței mele. Suntem buni prieteni și suntem foarte buni parteneri de afaceri – este o persoana cu care vorbesc mereu și ne iubim foarte mult, dar lucrurile nu mai funcționeaza… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rafinha nu este ocolit de ghinion. Jucatorul Barcelonei va rata tot sezonul dupa ce a suferit o ruptura a ligamentelor incrucișate la genunchiul stang, care il va ține departe de terenul de joc șase luni informeaza mediafax. Brazilianul a primit un mesaj de susținere de la fratele sau, fotbalistul…

- Sarah Michelle Gellar are un fizic de invidiat. Actrița de 41 de ani nu are probleme cu kilogramele, nu-i de mirare ca nu are niciun cantar in casa. Blonda e mai putin obsedata de propriul aspect fizic dupa nașterea celor doi copii si spune ca face in continuare exercitii fizice, dar nu e obsedata de...…

- Actrita a anunțat, joi, pe rețeaua de socializare, ca s-a logodit cu John Mellencamp, barbatul cu care o relație de mulți ani. Meg Ryan, 56 de ani, și cantarețul John Mellencamp, 67 de ani, au inceput sa fie impreuna in anul 2010. Timp de patru au fost impreuna, dar apoi s-au desparțit și s-au reimpacat…

- Pe 1 noiembrie vedeta a ajuns de urgența la spital dupa ce i s-a facut rau. Lucrurile par sa fie mai bune, iar Anamaria a postat, sambata, o imagine cu care și-a bucurat fanii pe rețelele de socializare. Vedeta a postat pe Instagram cateva imagini de la filmarile pentru Gospodar fara pereche. Așa cum…

- INSULA IUBIRII 2018. Baietii sunt chinuiti de gandul ca partenerele cad prada ispitelor, iar fetele se distreaza pana dimineata. Dupa ce Mari si ispita Cristi s-au bucurat unul de prezenta celuilalt si s-au distrat cum au stiut ei mai bine, singuri, departe de ochii celorlalti, indoilile iși…

- Laura Cosoi a postat pe Instagram prima fotografie cu chipul fetiței ei, Rita. Numele fetiței provine din spaniola și este forma mai scurta a numelui Margarita, care inseamna cinste, onestitate și curaj. Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a devenit mamica pentru prima data. Vedeta a nascut-o…