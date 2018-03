Stiri pe aceeasi tema

- Am mai auzit zvonuri cum ca Calvin Harris și Dua Lipa și se pare ca acum Calvin a confirmat toate barfele de pe rețelele de socializare. Artistul a postat o bucațica de piesa pe contul sau de Twitter, dar se pare ca proiectul e inca secret. Dua Lipa nu a vorbit insa in public despre... View Article

- Drake a reușit sa sparga un record doar pentru ca a intrat pe Twitch sa se joace un joc video cu cațiva prieteni. Rapper-ul a intrat impreuna cu jucatorul profesionist Ninja și rapper-ul Travis Scott pentru a se juca “Fortnite: Battle Royale”, un joc despre viitorul post-apocaliptic. Ei s-au jucat timp…

- O mulțime de omagii au impanzit rețelele de socializare, odata cu aflarea veștii ca Stephen Hawking a plecat dintre noi.Celebritați și oameni de știința din toata lumea au scris pe Twitter cele mai frumoase cuvinte in onoarea marelui om de știința. Pagina oficiala NASA i-a adus un omagiu lui Stephen…

- Swedish House Mafia au aprins scanteia dupa ce trio-ul a postat pe Facebook o fotografie de cover și una de profil cu toți membrii formației. Steve Angello, unul dintre cei trei membri ai trupei le-a raspuns fanilor de pe Twitter dupa ce aceștia s-au entuziasmat mult prea tare dupa zvonul unei potențiale…

- La Hollywood a inceput numaratoarea inversa pana la decernarea premiilor Academiei Americane de Film, care va avea loc in aceasta seara de 4 martie, intr-o a 90-a editie. Celebrele Oscaruri vor fi inmanate intr-o gala prezentata de Jimmy Kimmel si vor fi acordate productiilor cinematografice de top…

- Tot mai multe vedetese impotrivesc deciziei președitelui Americii de a oferi arme profesorilor pentru a apara elevii. Cantareața Cardi B a postat pe Twitter, cat și pe Instagram un mesaj in care vorbește despre cum profesorii primesc salarii mici, dar vor avea arme. “America trebuie sa fie foarte distractiva…

- Lorde se pregatește pentru turneul de promovare a albumului “Melodrama” și ne-a pregatit cateva fotografii in care ne arata cum se distreaza ea la repetiții, impreuna cu toata echipa. Artista a publicat pe Twitter imagini de la repetiții și a declarat ca e timpul pentru “pupici și imbrațișari”. taking…

- In timpul unui show radio, telefonul a sunat pentru Camila, și nu a fost de bine. Cantareața a acceptat provocarea de a vorbi cu unul din fani, un baiețel pe nume Louis dar nu cred ca s-a simțit prea bine dupa ce a auzit parerea acestuia, mai ales ca tot ce a spus baiețelul a... View Article

- Post Malone tocmai ce a lansat ultima piesa la care lucreaza de ceva timp și e #boom. Piesa va fi și pe urmatorul album ” Beerbongs and Bentleys”. Colaborarea cu Ty Dolla $ign face piesa mai melodica, și am putea spune ca e chiar o continuare pentru “White Iverson”. Rapper-ul a anunțat de curand ca…

- In timp ce Demi se pregatește pentru turneul “Tell me you love me”, cantareața iși impartașește crush-urile pe Twitter. Demi a descris intr-o postare pe Twitter un vis in care apare Drake și va anunțam de acum ca e awwwww. “Am avut un vis aseara ca mi s-a dezlegat șiretul la unul dintre pantofi așa...…

- La nici o zi de la desparțirea dintre Jennifer Aniston și Justin Theroux, internetul deja o cupleaza din nou pe actrița cu fosta mare iubire, Brad Pitt. Nebunia totala inceputa de fani pe Twitter e atat de amuzanta incat ar putea avea și un sambure de adevar in ea. Jeniffer Aniston și Brad Pitt au divorțat...…

- Christina Aguilera le-a testat imaginația fanilor postand o serie de fotografii incendiare pe contul sau de Instagram. In cele trei fotografii in alb și negru artista pare ca se distreaza de minune in apa plina cu spuma. Cantareața in varsta de 37 de ani arata incredibil și are de ce sa fie mandra,…

- Luna trecuta dj-ul Marshmello a lansat piesa “Spotlight” ca tribut pentru rapper-ul Lil Peep, ce a decedat in noiembrie 2017. Rapper-ul nascut sub numele de Gustav Ahr și-a petrecut nenumarate ore in studio alaturi de Marshmello pentru aceasta colaborare. Dj-ul a subliniat de-a lungul piesei latura…

- KSHMR, dj-ul cea zguduit vara trecuta plaja de la Neversea, revine sub un nou alias cu care ne tot ține in suspans pe Twitter. Zilele trecute KSHMR a publicat zilele trecute un preview cu privire la noul ritm ce-l va face consacrat sub un nou nume. Deși produatorul a trecut prin mai multe povești și...…

- Cardi B vorbește super deschis despre nenumarate subiecte, de la a fi feminista și a crede in puterea femeilor, la a fi stripper-ița și cum i-a adus asta faima. “Pot sa fiu subtila sau pot sa muncesc pe branci”, a declarat Cardi B intr-un nou interviu. “Sa fii feminist e un lucru atat de important...…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Stratul de 15 cm de zapada a facut haos in oraș, dar a și transformat capitala Franței intr-un magnific taram al zapezii, jocurilor și fericirii. Cateva fotografii postate de turiști și locuitori ai Parisului pe Twitter ne arata cum sub o patura de zapada orașul stralucește pur și simplu. Simboluri…

- Rihanna este ambasadorul “Global Partnership for Education” și a ajutat la strangerea a 2 miliarde de dolari impreuna cu președintele Emmanuel Macron pentru a sprijini educația in lume. Cei doi au inceput o colaborare din iunie prin intermediul Twitter și au promis ca vor lupta impreuna pentru țarile…

- Bruno Mars vrea sa le calce pe urme lui Beyonce, Coldplay, The Black Eyed Peas și Katy Perry cu un super show pe care artistul il planuiește pentru anul viitor. Bruno Mars și-a manifestat emoțiile pentru aceasta ediție a Super Bowl pe Twitter, acolo unde a facut și planul pentru urmatoarea ediție. In…

- Justin Timberlake a cam fost luat la mișto pe Twitter dupa concertul susținut la Super Bowl, din cauza ținutei. Deși costumația parea a fi de camuflaj, camașa cu un peisaj rural și un cerb printat pe ea a fost piesa de rezistența care il va face pe Justin Timberlake sa nu mai intre pe Twitter... View…

- O “durere severa” o forțeaza pe Lady Gaga sa anuleze ultimele concerte din turneul Joanne ce era atat de aproape de noi. Cantareața a anunțat pe Twitter duminica dimineața ca iși cere scuze de la fanii sai. “Sunt devastata și nu știu cum sa descriu asta.”, a declarat Lady Gaga. “Promit ca voi reveni…

- Kim Kardashian West iși lanseaza linia de parfumuri create special pentru Valentine’s day și vrea ca atat prietenii, cat și adeversarii, sa primeasca puțin din esența victoriei. Intr-un video postat recent pe Instagram apar o serie de notițe cu nume pe ele, precum Cardi B, o buna prietena a vedetei,…

- Janet Jackson a pus capat zvonurilor potrivit carora ar urma sa aiba o reuniune-surpriza cu Justin Timberlake in cadrul spectacolului din pauza Super Bowl, informeaza duminica Press Association. Cantareata s-a aflat in centrul speculatiilor conform carora ar putea aparea duminica pe scena…

- Darude, da acel Darude, a dat share celui mai nou release intitulat “Surrender“. Hitmaker-ul “Sandstorm” revine cu acelasi vibe si bounce in noul proiect, la care a lucrat cu Ashley Wallbridge si FOUX. Cu synth-uri din genul classic eurodance si o line de voce bine pusa in valoare, “Surrender” e un…

- Lady Gaga și-a anulat ultimele 10 zece concerte din turneul european, din cauza unor probleme medicale, anunța BBC. Intr-o postare pe Twitter, starul pop iși cere scuze fanilor, spunand ca este „devastata“, dar ca are nevoie sa se puna pe ea și starea ei de sanatate pe primul loc. Cantareața sufera…

- Kim Kardashian West este unul dintre cele mai urmarite vedete ale internetului, iar Kanye West a profitat de asta. Rapper-ul a transformat un look celebru al lui Kim in ținuta adoptata de propria lui armata de femei de succes ale Hollywood-ului. Practic și-a creat o armata imbracata exact ca și iubita…

- Veste buna pentru fanii celebrului serial cu avocați Suits. A doua jumatate a sezonului 7 va fi difuzata incepand cu data de 28 martie și se va incheia cu un epusod de doua ore pe 25 aprilie. O alta veste buna pentru fani e ca USA Network și Universal Cable Productions au decis sa aloce... View Article

- Cardi B a devenit hypercunoscuta datorita piesei “Bodak Yellow” și continua sa se faca din ce in ce mai remarcata. Celebrul cantareț Bono i-a oferit acesteia o scrisoare in care o lauda pentru performanțe și nivelul la care s-a ridicat. Cantareața in varsta de 25 de ani și-a postat reacția pe Instagram…

- Cele mai ravnite trofee ale industriei muzicale au fost decernate aseara la New York, iar vedetele au pașit pe covorul roșu in ținute care de care mai extravagante! Pentru prima data la Grammy, Cardi B a incercat sa fie ingerul alb al ceremoniei. De altfel, albul a fost laitmotivul celei de a 60-a ediție…

- Cea mai importanta seara a muzicii la inceput de an s-a incheiat, iar de data aceasta cei nominalizați sunt artiștii tai preferați. Cu un Jay-Z prezent in sfarșit dupa șase ani in care a boicotat gala și cu Cardi B pe scena, cea de-a 60 ediție a premiilor Grammy a confirmat ceea ce fanii așteptau....…

- Fiul presedintelui american Donald Trump a reactionat pe Twitter fata de momentul comic in care mai multe staruri ale muzicii, dar si fosta contracandidata la presedintie Hillary Clinton au citit fragmente din controversata carte despre primul an la Casa Alba a lui Trump, "Fire and Fury", scrisa…

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- “A fost o schimbare necesara de ritm”, a declarat Childish Gambino cu privire la noile sale planuri pentru acest an. Dupa succesul lui Childish Gambino cu albumul “Awaken, My Love!”, artistul declara ca noua sa ințelegere va fi semnata cu RCA Records. Artistul impreuna cu agenția sa creativa Wolf+Rothstein…

- Dupa toate reacțiile de ambele parți in urma mișcarii pe care hashtag-ul #metoo a provocat-o, producatorul de cosmetice Hard Candy renunța la ideea ce se voia a fi inregistrata. Reacții ale fanilor de cosmetice pe Twitter i-au facut pe managerii companiei sa regandeasca ideea, asta dupa ce la lansarea…

- Se speculeaza ca Zedd produce chiar in momentul de fața urmatorul hit al anului. Celebrul DJ iși cam ține in suspans fanii pe contul de Twitter unde posteaza din cand in cand mesaje cu privire la urmatoarea piesa, ce este deja in proces de creare. Artistul a postat pe 12 ianuarie un preview de doar...…

- Katty Perry a declarat intr-un interviu ca se considera o victima a rețelelor de socializare datorita presiunii pe care o simte la orice mișcare in online. Cantareața de 33 de ani și cea mai urmarita persoana pe Twitter susține ca rețele de socializare precum Instagram și Twitter reprezinta “declinul…

- Internetul a luat-o razna de cand Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca familia lor s-a marit. La inceputul saptamanii, o mama surogat a nascut ”o fetița frumoasa și sanatoasa”, dupa cum a comentat Kim la postarea de pe Twitter. She’s here. https://t.co/oVg6se6VeQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian)…

- Din cauza reclamei care fost catalogata drept rasista, retailer-ul H&M are probleme cu tot mai mulți artiști. Rapper-ul G-Eazy este și el foarte afectat de publicitatea negativa și nu iși dorește sa mai fie implicat. “Cred ca aceasta colaborare trebuie sa inceteze”, a postat rapper-ul pe pagina sa…

- Cantareața, in varsta de 25 ani, nu se ferește sa posteze pe contul de instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul fizic…

- Sambata, 13 ianuarie au fost anunțați in premiera nominalizații la Brit Award 2018. Printre aceștia se afla Dua Lipa, nominalizata pentru albumul anului, single-ul anului, cel mai bun artist nou descoperit, cel mai bun artist feminin solo și clipul video al anului. Cantareața in varsta de doar 22 ani…

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- Exista o noua disputa in industria muzicala internaționala: cantareața Lana Del Rey a confirmat pe contul sau de Twitter ca membri trupei Radiohead au decis sa o dea in judecata. Aceștia pretind ca unul dintre cantecele artistei seamana izbitor cu hitul lor de la inceputul anilor 90′: “Creep”. It’s…

- Lana del Rey se anunța un an plin. Artista va pleca in curand intr-un mare turneu european, așa cum le-a promis fanilor. Pe contul ei de Twitter, Lana del Rey anunța in octombrie ca dupa terminarea turneului american de promovare al noului album Lust for Life, concertele vor continua in Australia și…

- Judas Priest revine la Bucuresti intr-un concert care va avea loc pe 22 iulie, la Romexpo, pentru a promova viitorul album ”Firepower”. Biletele pot fi cumparate din reteaua iabilet.ro, la 129, 149, 175 si 280 de lei. Daca nu ți le iei din timp și aștepți ziua concertului Judas Priest, la intrare vor…

- Aproape nimeni nu a ratat interpretarea originala de Revelion facuta de Mariah Carey in Times Square la petrecerea de Revelion din 2016. Remember? Dupa dezastrul de atunci, Mariah Carey vrea sa mai faca o incercare pe scena din New York. „Am cazut cu totii de acord ca anul trecut nu a iesit asa cum…