Cardi B obișnuia să drogheze și să fure de la bărbați ​Cântareața americana, Cardi B, prima femeie din istorie care a câștigat un premiu Grammy pentru albumul sau rap, a admis ca în trecut obișnuia sa fure și sa drogheze barbații din anturajul sau.



Aceste marturisiri șocante au fost facute în urma cu trei ani, atunci când vedeta a aparut într-un videoclip pe Instagram în care a vorbit despre lucrurile pe care obișnuia sa le faca în trecut pentru a putea supraviețui.

Este vorba despre perioada în care rapperița a fost nevoita sa lucreze într-un club de streaptease.

Videoclipul…

Sursa articol: hotnews.ro

