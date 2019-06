Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Guța are mereu grija de aparițiile ei, atat la tv, cat și pe rețelele de socializare, inca de la o vreme, fosta soție a lui Nicolae Guța a inceput sa fie din ce in ce mai naturala și sa renunțe la imaginea ei de diva plina de bijuterii și machiaj.

- Gabriel Tamas este criticat dur de presa din Israel. Astfel, Portalul Ynet il prezinta pe fundasul lui Hapoel Haifa ca fiind "un betiv iresponsabil" care si-a pus in pericol viata. Mai mult, jurnalistii israelieni ii taxeaza si pe fanii lui Hapoel Haifa, dar si pe cei din conducerea clubului, care…

- Naționala Catalunyei a jucat un meci amical cu Venezuela, 2-1, disputat la Girona. Gerard Pique, 32 de ani, fundașul Barcelonei, retras din naționala Spaniei, a jucat timp de 50 de minute și a fost in centrul atenției. Pique, un susținator puternic al independeței Catalunyei, a uimit pe toata lumea.…

- Ștefan Radu, 32 de ani, și colegii sai de la Lazio au invins rivala AS Roma cu 3-0 (Caicedo 13, Immobile 73 pen., Cataldi 89). In prelungirile partidei, Aleksandar Kolarov a vazut rapid doua galbene și a fost eliminat de arbitrul Mazzoleni. In drumul sau spre vestiare, sarbul a fost urmarit de Ștefan…