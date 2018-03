Cardi B a lansat piesa “Be careful” – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce am ascultat cover-ul asta avem o mare dilema: Seredinschi canta cumva piesa mai bine decat Smiley? You be the judge of that! Venit intr-o dimineața de primavara la Virgin Tonic, Seredinschi ne-a cantat pentru prima data un cover dupa piesa “O alta EA” a lui Smiley. Fostul concurent de la Vocea…

- ADDA incheie cel de-al treilea sezon al „Starilor” cu piesa „Casa bantuita”, o metafora despre relații și compromisuri, despre lucruri spuse și nespuse și despre cat de important este pentru un cuplu sa lupte pentru a-și pastra iubirea. „Cant despre incercarile unui cuplu de a-și rezolva problemele,…

- Saptamana asta am descoperit, la Virgin Tonic, cat de bine poate sa cante live Seredinschi. Nu e de ajuns ca are voce, arata mai bine, mai și studiaza Nanotehnologia la Politehnica din București. Cum l-o fi putut lasa o fata astfel incat sa ajunga sa cante ”Piesa mea de dor”, greu de imaginat. Sebastian…

- Rapper-ița Carbi B e din nou pe Twitter, cu mai multa energie și pusa pe fapte mari. Dupa o luna in care pare ca a fugit de toate rețelele de socializare, cantareața e gata sa ne dea peste cap cu mesajele sale inspiraționale. Cantareața chiar a postat un text legat de motivul pentru care a... View Article

- La doar cateva ore dupa ce a publicat “In my blood”, prima piesa marca Shawn Mendes lansata anul acesta, cantarețul ne seduce cu “Lost in Japan”. “Mi-am dorit sa va mai ofer un cantec” a fost mesajul postat de Shawn intr-o postare impreuna cu un preview, pe mai multe rețele de socializare, printre care…

- Andrei Leonte a revenit cu o noua piesa videoclipul-scurtmetraj „Dragoste in haina de casa” – o piesa emotionanta, care dezvaluie povestea de dragoste ce a inspirat trilogia muzicala inceputa in 2016.

- Trupa Holograf a lansat o varianta noua a piesei „Da-mi iubirea ta”. „I Need Your Love” este o colaborare cu Ethan Fay, un cunoscut muzician din Los Angeles. Piesa a fost nominalizata la doua categorii in cadrul concursului „International Songwriting Competition” din SUA, din juriul caruia fac parte…

- Povestea piesei “Next to me” a meritat cu siguranța așteptarea videoclipului, caci artiștii nu au avut o idee tocmai obișnuita. Versurile piesei au fost transpuse in imagini atent selecționate sub forma unui scurtmetraj regizat de Mark Pellington și filmat in Los Angeles, respectiv Las Vegas. Piesa…

- Tu știai ca pe Calvin Harris nu-l cheama, de fapt, Calvin Harris? Sau știai numele adevarat al lui Bruno Mars? Nu știai! Nici noi, așa ca am facut un mic research și mai jos iți prezentam o lista cu numele adevarate ale vedetelor. Zayn Malik Nume complet: Zain Javadd Malik Camila Cabello Nume complet:…

- Dj-ul Marshmello nu sta cuminte deloc. Fenomenul EDM produs de el și inca cațiva dj, printre care Tiesto, Steve Aoki și Martin Garrix a prins publicul intr-un party non-stop. Și nu putem spune ca nu ne place asta. Marshmello chiar le-a promis fanilor ca se va intoarce la inceputurile muzicii dance și…

- Melodia este o compozitie a tanarului vlogger Daniel Pirvan si a fost una dintre primele piese inregistrate de Ligia Hojda in 2015, dupa participarea la Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala. Doi ani mai tarziu, piesa a fost scoasa de la sertar si produsa in studiourile DeMoga Music, de catre…

- A devenit deja o tradiție sa auzim despre o petrecere bomba dupa seara Oscarurilor data de un nume important din industrie. De aceasta data Madonna a fost gazda iar invitații au fost nume mari. La petrecere au aparut și Cardi B și Kim Kardashian, care impreuna cu Madonna au oferit probabil fotografia…

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- Lana Del Rey a inceput deja sa scrie pentru un musical și ne pregatește numai surprize legate de acesta. Artista e in forma maxima și vrea sa ne cucereasca cu fiecae nota muzicala. Acum Lana Del Rey face echipa cu compozitorul britanic Andrew Lloyd Webber pentru piesa “You must love me”, ce va fi piesa...…

- Mai mulți fani pretind ca Bruno Mars le-ar fi tras țeapa cu biletele dupa ce acestea ar fi fost invalide pentru concertul artistului din Auckland, Noua Zeelanda. O fana spune ca cele doua bilete au costat-o mai mult de 1100$ și i se pare ca artistul a jefuit-o. “Am fost absolut șocata, dar nu sunt...…

- Lui Lil Jon i-a venit ideea stralucita de a compune un imn pentru domnișoarele cu forme mai voluminoase. Cantecul se va intitula “My booty got a mind of its own”. Pentru asta Lil Jon chiar i-a lasat un mesaj lui Cardi B prin care ii cere expres sa se gandeasca la o posibila colaborare. “Cred... View…

- “My own way” este o piesa inregistrata de Amy Winehouse pe cand cantareața avea doar 17 ani și a fost lansata online de un producator londonez pe nume Gil Cang. Producatorul declara ca a scris cantecul impreuna cu James McMillan și a incarcat piesa pe YouTube. Piesa a fost inregistrata inainte ca Amy…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Piesa “Back to Me” este inclusa pe primul album al lui Vanotek, lansat la finalul lui 2017 care include cele mai cunoscute piese precum “Tell Me Who” feat. Eneli, “In dormitor” și “My…

- Meghan Trainor a lasat de ințeles ca urmeaza lansarea viitoarei sale piese intr-un mod super ingenios. Vedeta și-a anunțat lansarea pe toate conturile rețelelor de socializare prin bilețele personalizate, create special pentru fani. De-a lungul weekend-ului Epic Records au creat scrisori pe care le-au…

- Talentata artista a inceput anul in forta din punct de vedere muzical. Dupa ce a semnat recent cu MediaPro Music, parte a Universal Music Romania, interpreta a filmat nu mai putin de trei videoclipuri pentru tot atatea piese de dragoste extrem de sensibile, in stilul care a consacrat-o. De altfel, sotul…

- Post Malone tocmai ce a lansat ultima piesa la care lucreaza de ceva timp și e #boom. Piesa va fi și pe urmatorul album ” Beerbongs and Bentleys”. Colaborarea cu Ty Dolla $ign face piesa mai melodica, și am putea spune ca e chiar o continuare pentru “White Iverson”. Rapper-ul a anunțat de curand ca…

- ”Prefer sa iubesc, in loc sa lupt, pentru ca toata viața mea am luptat.” Khalid spune ca a ” gasit liniștea in violența ta.” Piesa asta vine cu un mesaj puternic și vorbește despre cel care a luptat toata viața și acum dorește sa-și gaseasca liniștea langa cineva cu care sa-și impartașeasca gandurile.…

- Dua Lipa și-a gasit un grup de super cantarețe cu care sa imparta versurile piesei “Idgaf”, piesa in care artista vorbește despre fostul prieten. Cantarețele back-up sunt MØ, Charli XCX și Zara Larsson și Alma, toate pop staruri și prietene ale artistei. Vedetele au interpretat piesa in studio-ul BBC…

- Solistul trupei Muse și dj-ul Zedd au inceput o colaborare la finalul anului trecut și cei doi sunt in continuare in studio lucrand la cea mai noua piesa. “Este un proiect super emoționant pentru amndoi pentru ca Matthew nu a mai compus o piesa impreuna cu cineva și nu cred ca a mai facut asta... View…

- Compozitorul Anatol Chiriac a lansat piesa instrumentala „Lacrimile Fecioarei”. Melodia este una lenta și creeaza o stare de melancolie. Partitura la nai a piesei, care reprezinta și semnatura artistica a liniei melodice, este interpretata de Ștefan Negura. Va invitam sa ascultați melodia, postata mai…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Daca The Chainsmokers pareau ca se indreapta spre EDM, se pare ca trupa se intoarcela orginile pop cu piesa “You owe me” ce a fost lansata ieri impreuna cu un videoclip super cool. Piesa este continuarea pentru “Sick boy”, lansata acum o luna, și va fi o parte importanta din viitorul album la care lucreaza...…

- Artista britanica Dua Lipa a devenit cea mai tanara cantareata al carei hit a depasit un miliard de vizualizari pe platforma online YouTube, informeaza contactmusic.com. Cantecul "New Rules" a devenit al 100-lea clip muzical din istorie care depaseste un miliard de vizualizari. …

- Moldoveanul Mark Stam a surprins publicul de Ziua Indragostiților. Interpretul a format un cuplu perfect pentru noua sa piesa „Doar Noi" alaturi de Alina Eremia, cunoscuta artista de peste Prut.

- Sore a lansat piesa „Dintr-o mie de femei”. Dupa 15 ani, artista și-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi melodii. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Avicii le da o mana de ajutor prietenilor, ajutandu-i in studio-ul de inregistrari. Asta s-a intamplat și in cazul celei noi piese lansate de prietenul sau Daniel Adams-Ray, intitulat și HUMAN. Cei doi au lucrat impreuna pentru piesa “Ghost”, lansata de Universal Records acum cateva zile. Piesa atinge…

- Cardi B vorbește super deschis despre nenumarate subiecte, de la a fi feminista și a crede in puterea femeilor, la a fi stripper-ița și cum i-a adus asta faima. “Pot sa fiu subtila sau pot sa muncesc pe branci”, a declarat Cardi B intr-un nou interviu. “Sa fii feminist e un lucru atat de important...…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- De ziua lui, What’s UP face cadou publicului sau un single special: “Ora 2”, primul episod din seria “Project Islanda”. Piesa “Ora 2” este parte din viitorul video-album al artistului, #PovesteaInimii, si este compusa de catre artist impreuna cu Shift si Lariss, iar de productia ei s-au ocupat What’s…

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Ca de fiecare data, proiectul YellLow reuseste sa ne poarte intr-o alta dimensiune, intr-o calatorie printre stele, unde uitam de tangibil si ne lasam purtati de muzica. “Spaceships” este prima piesa dintr-o serie de trei pe care trupa YellLow ne-o prezinta intr-o varianta live. Lansat in urma cu 3…

- Cea mai noua piesa lansata de Drake, “God’s plan” este pentru a doua saptamana numarul unu in topul Billboard Hot 100 și se pare ca va cam ramane pe val. Piesa a fost ascultata de peste 83.3 milioane de ori doar in Statele Unite in prima saptamana, batand astfel toate recordurile pentru o piesa hip-hop....…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Bruno Mars si muzica R&B s-au impus in fata reprezentantilor muzicii rap, Kendrick Lamar si Jay-Z, reusind sa castige premiile la principalele categorii ale celei de-a 60-a editii Grammy. Prezentam in continuare lista principalilor castigatori ai premiilor Grammy 2017: GENERAL: …

- Starul R&B Bruno Mars a castigat principalul premiu al celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy, duminica seara la New York, refuzandu-le rapperilor Kendrick Lamar si Jay-Z onoarea de a deveni primii artisti hip-hop care sa castige categoria Albumul anului dupa 14 ani, conform Reuters.Bruno…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Eminem revine pe primul loc in clasamentul Official Singles Chart Top 100 din Marea Britanie. Rapperul a dat lovitura cu single-ul ”River”, un featuring cu Ed Sheeran! Piesa lui Eminem a furat primul loc chiar de la britanicul Ed Sheeran care se afla de 6 saptamani pe primul loc cu super hitul ”Perfect”.…

- Smiley si Feli au realizat un duet emotionant pentru una dintre cele mai frumoase piese lansate de Smiley in cadrul maratonului #Smiley10 – “Vals” “ este una dintre piesele mele favorite de pe album, iar vocea lui Feli cred ca o pune si mai mult in valoare si ii aduce un plus de sensibilitate”, a spus Smiley.…

- Se pare ca Dua Lipa nu și-a luat deloc vacanța și incepe anul cum nu se poate mai bine. Artista britanica tocmai a lansat single-ul “IDGAF“, totul la pachet cu un super videoclip. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al doilea album al sau și ca pregatește o mulțimde de surprize pentru fani.... View…

- Albumul “Reputation“, lansat de artista Taylor Swift in luna noiembrie a anului ce tocmai s-a incheiat, este cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017, raportat și la perioada de timp in care a fost disponibil. Pe langa copiile fizice, albumul “Reputation” a adunat și sute de mii de ascultari…