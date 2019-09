Cârciumile din Câmpina de altădată și denumirile lor pitorești, intrate în istoria locului Este o realitate incontestabila ca in orașul care s-a mandrit ani buni cu cel mai mare numar de intelectuali raportat la mia de locuitori, dintotdeauna s-a stat bine și la capitolul carciumi. Inainte de primul razboi mondial, apoi in perioada interbelica și mai tarziu in perioada comunista, Campina a avut multe carciumi botezate de clienții lor cu denumiri care mai de care mai pitorești – "La laba de lemn", "La 14 craci", "La țoiul jegos", "La Zbarlitu", "La puntea leganata" și acestea sunt doar cateva exemple. In cele mai multe cazuri, aproape nimeni nu iși mai amintește denumirea oficiala a… Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol: campinatv.ro

