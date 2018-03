Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova.

- Conducerea PSD Gorj este multumita de modul in care s-a reusit obtinerea unui post de viceprimar la nivel local. Este vorba de Primaria Pades acolo unde social-democratii au obtinut fotoliul de vice prin Mihai Argintaru. Social-democrații au avut nevoie de votul PNL pentru a castiga functia respectiva.…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, crede ca Liviu Dragnea este cel care spune adevarul cu privire la modul in care Ponta a facut guvernul, influentat de seful SRI de atunci, George Maior. „Toata lumea stia ca atunci can...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, pune punct speculatiilor legate de o trecere a primarului liberal din Targu Jiu, Marcel Romanescu, la partidul pe care il conduce. „Din orgoliu, din mandria partidului, nu se va...

- Președintele PSD Timiș nu este deloc deranjat de faptul ca la Congresul Național al PSD care a avut loc in weekend doar o parte din cei care au candidat pentru funcții de conducere in cadrul partidului au fost lasați sa ia cuvantul. „Uitati, o sa va spun cum mi s-a parut ca reprezentant al Comitetului…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a continuat, marti, pe site-ul sau, dezvaluiri despre contractele incheiate de FRF, in perioada in care director general al forului era Ionut Lupescu. Burleanu sustine ca federatia a platit catre firme ale lui Lupescu aproximativ 300.000 de euro pentru diverse servicii.Circa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), Niculae Badalau, care a fost propus la sefia Consiliului National al acestei formatiuni politice, si-a exprimat, sâmbata, convingerea ca congresul extraordinar al PSD va întari unitatea

- Presedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, si angajat al Ministerului Energiei, este de parere ca Fondul Proprietatea pune in pericol relatia Complexului Energetic Oltenia cu sistemul bancar. Seful Fondului Proprietatea declara recent ca producatorul de curent electric din Gorj are o situatie economica precara,…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca a discutat cu ceilalti presedinti din regiunea Oltenia, pentru a stabili cine sa fie sustinut pentru posturile de vicepresedinte la nivel national. Oltenia are dreptul la doi vicepresedinti, u...

- Rovana Plumb a precizat ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie, daca va dori sa candideze. 'La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia, de care apartin, nu voi candida. Avem multe colege care isi merita locul intr-o pozitie de vicepresedinte.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va sustine in Parlament ca lucratorilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. "Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca…

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, l-a interpelat pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, in legatura cu lucrari intarziate pe mai multe drumuri din judet. Carciumaru a cerut explicatii in legatura cu DN 66,...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, vrea ca liderul PNL Gorj, Dan Vilceanu, sa ii ceara scuze dupa ce l-a acuzat ca a votat impotriva obligatiei de arborare a drapelului de Ziua Nationala. Carciumaru recunoaste ca...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, pare ca ii mai da o sansa inspectorului scolar general Ion Isfan, dupa ce Biroul Permanent a propus suspendarea acestuia din functia de vicepresedinte al PSD Targu Jiu. Carciumaru a ex...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a luat act de faptul ca partidul lui Victor Ponta a dobandit personalitate juridica, dar nu ii da sanse ca la viitoarele alegeri sa faca pragul electoral. „Nu va pleca mai nimeni din P...

- Inițiativa parlamentarilor de Gorj, Florin Carciumaru, Scarlat Iriza și Mihai Weber, de modificare a Codului Silvic, care ar putea ajuta compania miniera a trecut, zilele trecute, de votul Senatului. Urmeaza si fie dezbatuta și in comisiile din Camera Deputaților. Proiectul legislativ…

- Ex-primarul din Targu Jiu, Florin Carciumaru, a declarat ca a fost invitat la festivitatea de inaugurare a Salii Sporturilor din municipiu. Carciumaru a precizat ca se bucura ca una din investițiile incepute cand era primar a fost finalizata. Sala Sporturilor este o mandrie pentru Targu Jiu, mai sustine…

- Primarul Marcel Romanescu este dispus sa preia șefia Organizației Județene a PNL Gorj, insa numai in anumite condiții. Președintele PNL Targu-Jiu a explicat ca acest lucru ar fi posibil, numai daca actualul președinte al PNL Gorj, deputatul Dan Valceanu ar candida și ar caștiga un post de europarlamentar.…

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, este nemultumit de ultimele declaratii ale sefului Fondului Proprietatea care a spus despre Complexul Energetic Oltenia ca are probleme economice. Senatorul de Gorj susține ca dintotdeauna Fondul Proprietatea a avut o pozitie critica la adresa colosului energetic…

- Sunt zece posturi de secretar de stat vacante, pentru care organizatiile PSD trebuie sa propuna oameni pana luni. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca organizatia judeteana va merge cu doua sau trei propuneri. Acesta sustin...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, nu mai vrea sa comenteze cu privire la plecarea din partid a lui Ion Ciocea si Ion Calinoiu, dupa candidatura independenta a celor doi la alegerile parlamentare din 2016. „A facut rau Partidului S...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, ii asigura pe primarii din Gorj ca vor fi gasite solutii pentru finantarea primariilor. Carciumaru recunoaste ca la acest moment este o problema si spune ca vicepremierul Paul Stanescu a ref...

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca raspunsul democratilor la memorandumul Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor privind investigatiile derulate de FBI si Departamentul de Justitie in legatura cu alegerile prezidentiale din 2016 necesita editare, relateaza agentia DPA.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, ca sustine ideea mentionarii insulei Corsica in Constitutia Frantei, ignorand restul cererilor liderilor corsicani cu privire la autonomie, informeaza site-ul EUObserver.com,

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a anutat, luni, ca a primit 210 propuneri de a candida pentru un nou mandat la conducerea forului de la Casa Fotbalului. "Continuam sa demonstram, dragi coechipieri, ca avem forta de a consolida toate lucrurile bune facute pentru fotbal in ultimii patru ani si ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie DNA pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic, informeaza Agerpres.ro. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii…

- In cea de-a treia sesiune parlamentara, președintele PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a fost reconfirmat vicelider al grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților. ”Numarul viceliderilor a fost restrans de la 11 cați erau pana acum, la 5 incepand din aceasta sesiune. 9 parlamentari…

- Cu patru luni inainte de alegerile pentru președinția FRF, de pe 18 aprilie, Gica Hagi a facut un portret al presedintelui pe care il va sustine. Antrenorul celor de la Viitorul a facut un portret al conducatorului ideal și al masurilor pe care acesta trebuie sa le ia. ...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie apreciat pentru ca a respectat Constituția. Firea susține ca președintele, pe langa jocurile politice, a fost chiar mulțumit ca PSD a venit cu o femeie pentru funcția de premier.”Un președinte de…

- Președintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, nu confirma discutiile cu Sorin Boza pentru o adeziune la partid, sustinand ca a fost vorba doar despre sustinerea politica a acestuia dupa modificarea ordonantei 109 privind managementul corporat...

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa.

- USR sustine "orice varianta prin care PSD va ajunge in opozitie" Dan Barna Uniunea Salvati România va sustine la consultarile de miercuri, 17 ianuarie, cu seful statului orice varianta prin care PSD va ajunge în opozitie. Presedintele formatiunii, Dan Barna, a declarat ca,…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, recunoaste ca partidul sau ar avea rezultate modeste, daca s-ar face alegeri la Bustuchin. Actualul primar Ion Ciocea, al carui statut in PSD este neclar dupa ce a candidat independent la parlamen...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, crede ca situatia tensionata din partid este data de faptul ca puterea politica este intr-o mana, iar cea administrativa in alta, fapt cu care partidul nu este obisnuit. Carciuma...

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Parlamentarul de Gorj, Florin Carciumaru a declarat ca va face demersuri pentru ca investitia in cele doua hidrocentrale din Defileul Jiului sa fie finalizata. Mai multe organizatii de mediu au criticat investitia si au spus ca flora si fauna din Parcul National „Defileul Jiului” vor fi afectate de…

- Florin Carciumaru, președintele PSD Gorj le transmite celor care s-au grabit sa vorbeasca despre desemnarea candidatului la Primaria Targu-Jiu la alegerile locale din 2020 ca aceasta nu este prioritatea partidului in acest moment. Carciumaru susține ca in acest moment in partid exista alte probleme…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a trimis o scrisoare catre activul PSD in care pune degetul pe rana. Badalau susține ca in partid s-a acceptat suspendarea democrației interne.Badalau le cere membrilor PSD sa restabileasca democrația in partid și vorbește despre o serie de decizii…

- Președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat joi, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va susține in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, nu ia in calcul o impacare cu Ion Ciocea si Viorel Caragea in 2018, cei doi fiind cei mai vehementi critici ai lui. „Este un Dumnezeu sus si va lamuri mai tarziu lucrurile&...

- Președintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, nu agreeaza propunerea liberalului Mihai Paraschiv privind demararea procedurilor de dizolvare a Consiliului Local Targu Jiu, care este ostil primarului Romanescu. "Putem foarte ușor sa bulversam admin...

- Moment de bilant la PSD Gorj. Anul 2017 a fost unul dezastruos pentru organizatia condusa de Florin Carciumaru pentru ca partidul sau a pierdut doua primarii. Este vorba despre Primaria Targu Jiu si cea din Dragutesti. Insa, la aleg...

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. …

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, il vrea pe Ion Calinoiu inapoi in PSD. Intrebat daca accepta o astfel de revenire, Calinoiu a spus ca din punctul lui de vedere nici nu a plecat. „Drept sa spun, eu nu ma s...

- Președintele PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, s-a aratat surprins de o serie de atacuri venite dinspre fostul prefect Pantelimon Manta. Pana la urma s-a aflat de unde vine supararea lui Manta. Fiul lui, Claudiu, a fost al doilea can...