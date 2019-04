Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Pensii a recalculat beneficiile pensionarilor din grupa I și grupa II care vor avea pensiile majorate. Casa Nationala de Pensii a emis deja deciziile de recalculare pentru pensionarii din grupele I si II de munca, circa 100.000 de beneficiari. Beneficiarii care au primit deciziile de recalculare…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, si-a continuat turneul sud-american sambata in Ecuador, unde presedintele Lenin Moreno si-a exprimat sprijinul pentru o "transformare profunda" in Venezuela, relateaza AFP. "Vom fi atenti la semnalele pe care le vor da poporul venezuelean si dumneavoastra,…

- ​Codecool, un startup de educație IT din Budapesta, care a lansat acum 3 ani un model pentru formarea abilitaților de programare și de soft skills, va intra pe piata din România, dupa ce a primit o finantare de 3,5 milioane euro.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro.

- Ceremonia de inaugurare a noului sediu al Institutului Cultural Roman de la Madrid a avut loc in data de 14 februarie 2019, in prezența doamnei Liliana Țuroiu, președintele Institutului Cultural Roman, a Excelent...

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au avizat favorabil, luni, bugetul Administratiei Prezidentiale, cu 20 voturi 'pentru', un vot 'impotriva' si o abtinere, potrivit agerpres.ro.Citeste si ALERTA Un alt deputat pleaca din PSD : Am decis ca este timpul sa 'ma rup' de acest…

- Organizația Județeana a PSD Gorj se pregatește de alegerile interne, programate pe data de 3 martie. Data a fost stabilita ieri de organizația centrala. Senatorul Florin Carciumaru, actualul președinte al PSD Gorj a anunțat ca nu va mai candida pentru un nou mandat, ci va opta pentru un post de vicepreședinte.…

- Proiectul bugetului de stat pe 2019 a fost finalizat si pus in dezbatere publica, joi seara. Potrivit cifrelor, mai multe ministere primesc bani in plus, precum Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Ministerul Transporturilor. Cea mai mare crestere se inregistreaza la Ministerul Fondurilor Europene,…

- PSD se pregatește de alegeri și in acest sens incearca o reorganizare la nivelul organizației de București. In acest sens, PSD va inființa departamentul ”Online Help”, care va funcționa in cadrul PSD București.Citește și: CUTREMUR in PSD: echipa lui Dragnea incepe EXECUȚIILE la Capitala…