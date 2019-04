Carburanţii s-au scumpit înainte de Paşte Carburanții se tot scumpesc de la inceputul anului. In multe benzinarii, prețul motorinei standard a depașit pragul de 6 lei pe litru, așa ca transportatorii anunța deja ca scumpesc serviciile. Cei care vor plati la final sunt clienții, prin prețuri mai mari in magazine. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

